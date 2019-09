Kompletan popis ruskih federalnih subjekata: Prvi dio

Russia Beyond

Rusija ima federalnu strukturu i uključuje 85 federalnih subjekata koji se sastoje od:

46 "oblasti". Obično se sastoje od grada i područja koje ga okružuje;

22 republike. One se mogu nazvati i državama unutar države, jer imaju vlastite ustave i vlastitu zakonodavnu vlast (ruski ustav ima prednost u rješavanju konfliktnih pitanja);

9 "krajeva". Oni zapravo imaju isti pravni status kao oblasti, no povijesno su stajali na rubovima ruskih granica - prema čemu su dobili i ime;

4 autonomna "okruga". Oni imaju svoje zakone i obično se formiraju oko etničke većine. Mogu sudjelovati u međunarodnim poslovnim pitanjima, međutim, nemaju svoj vlastiti ustav poput republika, primjerice.

3 federalna grada (gradovi koji su de jure zasebni subjekti). Moskva, Sankt-Peterburg i Sevastopolj;

1 autonomne "oblasti". Židovska autonomna oblast je jedina ruska autonomna oblast.

Donosimo vam potpuni popis ruskih subjekata poredanih prema njihovim kodovima - to su brojevi koje možete pronaći na desnoj strani ruskih registarskih tablica. Kodovi su dodijeljeni 1990-ih, no otad su se mnoge oblasti spojile ili raspale, pa bi vam se sada principi numeriranja mogli učiniti pomalo apstraktnima. Ipak, to je jednostavan način da pogodite odakle dolazi određeni automobil na cesti.

01 Republika Adigeja

Ova je sjevernokavkaska republika, s glavnim gradom Majkopom, prije svega poznata po svom adigejskom siru. Republika zauzima relativno malo područje, no prepuna je prekrasne prirode, planina i slapova te nudi cijeli ekstremni paket za aktivne putnike. Ukupno stanovništvo republike iznosi oko 380 tisuća. Stanovnici su pretežito ruskog porijekla (oko 270 tisuća), a ostatak čine lokalni Adigejci.

Adigeja je sa svih strana okružena Krasnodarskim krajem, brojem 23 na našem popisu.

02 Republika Baškirija

Baškirija se nalazi na području južnog Urala. Rusiji se pridružila sredinom 16. stoljeća, a lokalni Baškiri su od Ivana Groznog zatražili da tamo izgradi grad. Tako se pojavio glavni grad Ufa. Usput, to je jedan od 15 ruskih gradova s više od milijun stanovnika - točnije, 1,12 milijuna. Baškirija je 67% muslimanska republika. Tu se nalazi i jedna od najljepših džamija, Sufija, koja je prilično slična Taj Mahalu.

03 Republika Burjatija

Za Burijatiju se smatra da se nalazi na Dalekom istoku Rusije, pri čemu Bajkalsko jezero igra ulogu sjeverne granice, a Mongolija južne. Povijesno je ova zemlja oduvijek bila bliska s budizmom.

04 Republika Altaj

Republika Altaj je smještena na samom jugu Sibira - u Altajskim planinama. Te su planine i stepe bile dio Džungarskog kanata koji se početkom 18. stoljeća za taj teritorij borio protiv Ruskog Carstva i Petra Velikog.

Glavni grad je Gorno-Altajsk, osnovan 1830. godine ("gorno" dolazi od ruske riječi za planinu), dok je drugi, još veći grad Bijsk, industrijsko i kulturno središte republike.

I usput, nemojte miješati Republiku Altaj s drugim subjektom federacije - Altajskim krajem (broj 22 na našem popisu).

05 Republika Dagestan

Mještani su se znali žaliti kako čak niti drugi Rusi ne znaju uvijek da je Dagestan dio Rusije, a ne zasebna zemlja (odmah su pitali pitanja u stilu "koju valutu imaju" itd.). Glavni grad je Mahačkala, a republiku okružuju i obala (Kaspijsko jezero) i planine (Kavkaz). Republiku čini 96% muslimana i rodno je mjesto slavnog prvaka UFC-a Habiba Nurmagomedova, a istovremeno je postala i svojevrsna "tvornica hrvača". Zapravo, ne postoji nešto što bi mogli nazvati "dagestanskim" narodom - nacija se sastoji od više od 40 nacionalnosti.

06 Republika Ingušetija

Ovo se sjevernokavkasko područje Ruskom Carstvu pridružilo još 1770. Nakon revolucije 1917. i građanskog rata ujedinjeno je s Čečenijom i uključeno u Sovjetski Savez kao ujedinjena Čečeno-Inguška ASSR s Magasom kao glavnim gradom. Sredinom četrdesetih godina prošlog stoljeća Staljin je potpisao naredbu da se Inguši protjeraju s rodne zemlje u Sibir i druga udaljena područja, i tek su nakon Staljinove smrti dobili dozvolu za povratak. Lokalne su vlasti nakon Perestrojke dovele u pitanje autonomiju Ingušetije, što je dovelo do teritorijalnog sukoba sa susjednom Sjevernom Osetijom. Kao rezultat osetinsko-inguškog konflikta početkom devedesetih, mnogi su Inguši pobjegli i dugi niz godina živjeli u izbjegličkim kampovima.

07 Republika Kabardino‑Balkarija

I ova se republika nalazi na Kavkazu. Njezin je glavni grad Naljčik. Ovo je područje meka za penjače, zbog Elbrusa, najviše planine u Europi, koji se nalazi ovdje. Ovdje možete pronaći i jedno od najljepših čuda prirode, Čegemske slapove. Nalaze se na granici s Karačajevo-Čerkezijom, brojem 23 na našem popisu!

Povijesno su ovdje postojala dva područja - Kabarda i Balkarija - koja su se ujedinila 1920-ih, nakon boljševičke revolucije. Postoje dva različita naroda i jezika, i oba su još uvijek službena, zajedno s ruskim.

08 Republika Kalmikija

Sjeverno od Kavkaza i južno od ušća rijeke Volge nalazi se jedina regija u Europi koja prakticira budizam. Ovu zemlju pretežno nastanjuju Kalmici, koji su tijekom Staljinove vladavine bili žrtve prisilnog raseljavanja u Sovjetskom Savezu.



Kalmikija ima vrlo visok obrazovni standard i jedina je regija u Rusiji u kojoj je šah uključen u školske programe. U glavnom gradu Elisti postoji čak i kompleks po imenu Grada šaha - divovska palača za treniranje i izučavanje šaha.

09 Republika Karačajevo-Čerkezija

Na granici s Gruzijom leži republika Karačajevo-Čerkezija, također smještena na Kavkazu. Njezin glavni grad je Čerkesk.

Najviša planina u Europi, Elbrus, nalazi se na granici s Kabardino-Balkarijom (broj 7 na našem popisu) i prirodnim rezervatom Teberda.

10 Republika Karelija

"Ruska Finska", koja se nalazi nedaleko od Sankt-Peterburga, zemlja je slapova, kamenja, šuma i više od 60 000 zapanjujućih jezera. Meka je za sve ljubitelje vodenog turizma, kajakaštva i planinarenja.

Glavni grad je Petrozavodsk, a na obali Bijelog mora se nalazi i lučki grad Kem - kopneni grad najbliži Soloveckim otocima (poznatim po svom samostanu i Gulagu). Biser Karelije je otok Kiži na jezeru Onega, čuven po UNESCO-voj svjetskoj baštini, Kiškom pogostu, kompleksu drevnih drvenih crkava.

11 Republika Komi

Ova republika se nalazi na sjeveru Rusije, a njezin se glavni grad zove Siktivkar (ne pokušavajte to ni izgovoriti!). Ova se regija drevnoj Rusiji pridružila u 15. stoljeću te je ruske trgovce opskrbljivala krznom. Narod Komi ima svoj komijski jezik koji pripada skupini ugrofinskih jezika.

Industrijski i ekonomski razvoj regije u 20. stoljeću ponajprije je posljedica Gulaga, zarobljeničkih logora i naselja koja je tamo uspostavio Staljin. Vorkuta je jedan od gradova koje su u potpunosti izgradili zatvorenici, pored željeznica i drugih objekata, zbog čega je ovaj oštri sjeverni kraj postao nastanjiv.

12 Republika Mari El

Smještena na obalama rijeke Volge, ovo je republika Marijaca, koji također govore na svom vlastitom marijskom (ugrofinskom) jeziku - međutim, radi se o drugoj po veličini populaciji ove republike nakon Rusa. Uzgred, ovo je područje nekada bilo dio Zlatne Horde koja je pokušala pokoriti drevnu Rusiju.

Glavni grad je Joškar-Ola. U gradu postoji kej po imenu "Brugge", koji koristi iste arhitektonske motive kao i poznati belgijski grad. Ovdje se može naći i "najmlađi" ruski kremlj, izgrađen tek 2009. godine, koji dosta podsjeća na moskovski.

13 Republika Mordovija

Svijet je za Mordoviju saznao nakon što je njezin glavni grad Saransk postao jedan od gradova domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine. Danas većinu stanovništva čine Rusi, međutim, brojan je i ugrofinski narod Mordvini. Oni se dijele na dvije etničke skupine: Erzja i Mokša. Mordovija je Moskvi najbliža republika - udaljene su samo 330 km.

Usput, slavni je francuski glumac Gerard Depardieu nakon posjeta Mordoviji dobio rusko državljanstvo - i službeno ima stan u Saransku.

14 Republika Saha (Jakutija)

Sigurno ste vidjeli djevojke sa smrznutim trepavicama ili djecu koja idu u školu na -50 stupnjeva Celzija! To se najvjerojatnije odvilo u Jakutiji, najvećoj ruskoj republici. Međutim, na njezinih tri milijuna četvornih kilometara živi samo 900 tisuća stanovnika - zbog klime. Većina stanovništva su etnički Jakuti, a slijede ih Rusi i Evenki.

Jedno od naljepših prirodnih čuda Jakutije su divovski Lenski stupovi. Dio su svjetske baštine UNESCO-a.

15 Republika Sjeverna Osetija-Alanija



Sjeverna Osetija je domovina osetijske punjene pite, jednog od najčuvenijih jela kavkaske kuhinje. Vladikavkaz je prijestolnica republike i mnogi ga turisti odabiru za tranzitnu točku na putu prema Gruziji, duž prekrasne Gruzijske vojne ceste (radi se o povijesnom imenu, a ne o modernim vojnim pitanjima).

16 Republika Tatarstan

Tatarstan ima dva službena jezika: ruski i tatarski. Najčešće religije u regiji su islam i pravoslavlje. Ustvari su na republiku utjecale dvije civilizacije: istočna i zapadna, i regija je zahvaljujući toj činjenici poznata po svojoj kulturnoj raznolikosti.

Grad Kazanj na rijeci Volgi glavni je grad republike. U sastav Rusije je ušao 1552. godine, za vrijeme vladavine Ivana Groznog.

Kazanj je postao popularno turističko odredište, ne samo među Rusima, nego i među stranim putnicima. U Tatarstanu postoje tri lokaliteta koja su na popisu UNESCO-ove svjetske baštine: Kazanjski kremlj, Bolgarski državni povijesno-arhitektonski muzej-rezervat i Uspenski manastir na otoku Svijažsku.

17 Republika Tuva

Republika Tuva se nalazi na jugu Sibira na gradnici s Mongolijom. 1912. godine, nakon Xinhai revolucije u Kini, tuvanski kneževi su zatražili da se priključe Rusije i car je na to pristao. No tada je regiju zadesilo burno razdoblje...

Tuva se smatra tajanstvenom budističkom zemljom i omiljeno je mjesto okupljanja šamana iz cijele Rusije i inozemstva. Neki tvrde da ih duhovi predaka ovdje jasnije čuju.

Nećete vjerovati, ali Tuva je i jedno od omiljenih mjesta za odmor ruskog predsjednika Vladimira Putina - on tamo rado odlazi u ribolov sa Sergejem Šojguom, ruskim ministrom obrane, koji je rođen u Tuvi.

18 Republika Udmurtija

Udmurtija se nalazi na južnom Uralu i rodno je mjesto oružja Kalašnjikova, Makarova i Jarigina, koje se i danas ovdje proizvode. Pored vojnih veza, glavni grad Iževsk je poznat i po proizvodnji automobila, jer se tamo proizvode ruske Lade.

Republika ima veliki broj malih rijeka i podzemnih izvora, što je čini važnim izvorom pitke vode - mještani su čak smislili neslužbeni naziv za svoju zemlju, "Izvorski kraj" (Rodnikovij kraj).

19 Republika Hakasija

Rusija i Kina su u 18. stoljeću podijelile ovu zemlju u istočnom Sibiru, kojom su nekoć vladali kirgiski kneževi, a potom Monglija. No Hakasija je 1727. godine postala dio Rusije. Danas većinu stanovništva čine Rusi, dok Hakasi čine nešto više od 10%.

Glavni grad Hakasije je Abakan, koji dijelom leži na Sajanskim planinama. U republici se nalazi i najveća ruska elektrana - Sajano Šušenska hidroelektrana.

20 Republika Čečenija

Ova se republika nalazi na sjevernom Kavkazu, gdje većinu - više od 90% stanovništva - čine Čečeni koji prakticiraju islam. U Groznom se nalazi prekrasna džamija "Srce Čečenije". Zanimljivo je da se glavna ulica u glavnom gradu Groznom zove "Prospekt Putina", po ruskom predsjedniku.

21 Republika Čuvašija

Čeboksari, glavni grad Čuvašije, smješten je na prekrasnim obalama rijeke Volge (koja je ovdje široka i do 4 km!).

Neki povjesničari smatraju da "čuvaš" prvobitno nije bio naziv etničke skupine, nego društveni status ljudi u Kazanjskom kanatu koji je vladao ovim područjem. Kazanj i moderni Tatarstan su istočni susjedi Čuvašije.

22 Altajski kraj



Altajski kraj se, predvidljivo, smjestio u Altajskim planinama. Jedna od najatraktivnijih destinacija za turiste je Čujski trakt, cesta koju bi trebao proći svaki ljubitelj ekstremnih uzbuđenja!

Zapamtite, nemojte miješati Altajski kraj s Republikom Altaj (broj 4 na našem popisu)! Oni su susjedi, no radi se o različitim federalnim subjektima koji imaju različite statuse.

23 Krasnodarski kraj

Postoji popularna reklama za turiste koja kaže: "Ako postoji raj na Zemlji, to je Krasnodarski kraj!" To je dom popularnih crnomorskih ljetovališta, poput Sočija, Anape i Gelendžika, kao i skijališta u Kavkaskim planinama - Krasne poljane. Uzgred, ovo područje je jedinstveno i po tome što se unutar njegovih granica nazali još jedan subjekt Ruske Federacije - Republika Adigeja (broj 1 na našem popisu).

Njegova prijestolnica, Krasnodar, nažalost nema pristup moru, no to je vrlo lijep i moderan grad s prekrasnim novim parkom i stadionom. Ovaj se grad našao na drugom mjestu na popisu najboljih ruskih gradova za život (nakon Tjumenja). Ovdje pročitajte zašto!

24 Krasnojarski kraj

Ova se regija smjestila u istočnom Sibiru i susjed je velikoj i hladnoj Jakutiji (a klima je i ovdje vrlo oštra: zimi je nevjerojatno hladna, a ljeti jako vruća).

Jedno od ovdašnjih čuda prirode je rezervat prirode "Stolbi" sa svojim tajanstvenim kamenim stupovima unutar tajge - popularna destinacija za planinare i penjače. Glavni grad Krasnojarsk se nalazi na obalama veličanstvene rijeke Jenisej.

25 Primorski kraj

Primorski kraj stoji na istočnom rubu Rusije. Njegov glavni grad je Vladivostok, poznata slobodna luka, grad svjetionika, mostova, brda, morskih plodova i umjetnosti. Za one koji sanjaju o putovanju Transsibirskom željeznicom - Vladivostok se smatra konačnim odredištem spomenute rute.

Područje graniči s Kinom i Korejom, što ima veliki utjecaj: ovdje ima puno azijskih automobila, hrane i druge robe.

26 Stavropoljski kraj



Stavropoljski kraj se nalazi nedaleko od Crnog mora i poznat je po ljekovitoj mineralnoj vodi i odmaralištima: to su Kislovodsk, Jessentuki i Pjatigorsk. Njegov glavni grad je Stavropolj, koji je u carskoj Rusiji bio važna utvrda, sagrađen tijekom Rusko-turskih ratova u 18. stoljeću.

Ovu su regiju nekoć naseljavali takozvani Kubanski kozaci, a mnogi lokalni muzeji čuvaju sjećanje na njihovu svakodnevicu.

27 Habarovski kraj

Još jedno područje na Dalekom istoku Rusije, smješteno na Ohotskom moru i najbliže kopneno područje otoku Sahalinu. Širenje Rusije na ova područja dogovorio je "generalni guverner Istočnog Sibira" Nikolaj Muravjov, koji je čak dobio drugo počasno prezime - "Amurski" - po rijeci Amur koja ovdje teče.

Muravjov-Amurski je osnovao grad Habarovsk 1858. godine i nazvao ga po drugom pronalazaču dalekoistočnih teritorija iz 17. stoljeća - Jerofeju Habarovu. Drugi veliki grad u regiji je Komsomolsk na Amuru.

28 Amurska oblast

Rijeka Amur, koja također djelomično teče kroz Habarovsk, jedna je od najdužih rijeka Dalekog istoka Rusije, a također je prirodna granica s Kinom. Regija je dobila ime po ovoj rijeci, dok se glavni grad zove Blagovješčensk. To je zapravo svojevrsna iznimka, jer su ostale "oblasti" nazvane po svojim glavnim gradovima.

29 Arhangelska oblast

Grad Arhangelsk je neformalna prijestolnica "Ruskog sjevera" - zemlje drevnih drvenih crkava. Regija uključuje nekoliko velikih arhipelaga manje ili više udaljenih od kopna. Solovecki otoci ("Arhipelag Gulag", kako ga je nazvao Solženjicin), arhipelag Nova Zemlja na Arktiku i Zemlja Franje Josipa, gdje se smjestila najsjevernija točka Rusije - Otok Rudolfa.

U Arhangelskoj oblasti postoji puno prirodnih rezervata, uključujući "Ruski Arktik". Ovdje se mogu naći i zone tundre i tajge - kao i puno rijetkih divljih životinja koje žive u tim šumama i arktičkim pustinjama.

30 Astrahanska oblast

Zemlja ribara i riječne plovidbe, ova se regija smjestila uz južni dio rijeke Volge i prati njen tok u Kaspijsko jezero. Ogromna delta Volge dijeli južni dio regije na više rijeka i jezera. Jedno od najpoznatijih ovdašnjih mjesta je slano jezero Baskunčak, popularno odredište turista.