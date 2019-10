Put u divljinu: 10 savjeta za putnike u Altajsku regiju

Unatoč udaljenosti Altajske regije i njezinoj udaljenosti od glavnih gradova Rusije, ovdje dolaze mnogi stranci. Planine, jezera, šume i pustinje Republike Altaj i Altajskog kraja čine ovu regiju spektakularnim odredištem. Ovdje, na granici s Mongolijom i Kazahstanom, se nalaze ostaci starih šamanskih religija i prapovijesnih rezbarija u kamenu iznad livada punih cvijeća. Ovdje možete splavariti, penjati se, planinariti i spavati u tradicionalnim jurtama. Donosimo vam nekoliko savjeta o tome kako da se lakše uklopite kada putujete u jednu od najegzotičnijih regija Rusije.

1. Kako stići

Najbolji način kako stići do Altajskih planina je izravan let iz Moskve do Gorno-Altajska, glavnog grada Altajske Republike (3800 kilometara istočno od Moskve). Tamo možete iznajmiti auto ili rezervirati turističku turu te krenuti južno na vožnju duž Čujskog trakta prema granici s Mongolijom.

Postoje i brojni letovi prema Barnaulu, glavnom gradu susjednog Altajskog kraja, koji je veći i razvijeniji od Gorno-Altajska. U njemu je lakše iznajmiti auto i otisnuti se na trosatnu vožnju do Gorno-Altajska.



2. Iznajmljivanje automobila

Ako odlučite iznajmiti auto umjesto rezerviranja turističke ture, uzmite crossover ili terenac, cijene im se kreću od 75 eura (5000 rubalja) po danu. Iako je Čujski trakt jako dobar, postoje mjesta poput jezera Teleckoe gdje morate sići s glavne ceste i pripremiti se na grbave improvizirane ceste, ali i na dvostruko veći napor kada kiše pretvore ceste u blato.

Glavna prednost istraživanja Altaja automobilom je u tome što možete kampirati u vlastitom šatoru na lokaciji po izboru uz glavnu autocestu. Ukoliko niste obožavatelj kampiranja, unaprijed rezervirajte hotel. Imajte na umu da je teško rezervirati ikakav smještaj tijekom vrhunca sezone (srpanj i kolovoz), pa to učinite 2-3 mjeseca unaprijed.

3. Slijedite Put svile

Čujski trakt, koji krivuda oko 1000 kilometara, počinje u Novosibirsku i proteže se diljem Altajskog kraja i Altajske Republike do ruske granice s Mongolijom. Sjeverna ruta Puta svile je počinjala ovdje u trećem tisućljeću prije Krista.

Čujski trakt je glavna i najljepša cesta Altaja. Duž njega možete vidjeti mala sela i planinski krajolik, a prava stepa počinje iza snijegom prekrivenih vrhova planine Beluha.



4. Pripazite na putokaze

Mnoga zanimljiva mjesta poput Kalbak-Taša, vidikovca Čike-Taman i vidikovca na ušću Čuje i Katuna obilježena su posebnim smeđim znakovima na ruskom i engleskom jeziku. Slijedite znakove duž Čujskog trakta i budite spremni uslikati neke od najljepših fotografija u vašem životu.

5. Unajmite prevoditelja

Većina usluga na Altaju se nudi samo na ruskom jeziku tako da će vam trebati lokalni prijatelj, vodič koji govori engleski jezik ili prevoditelj kako biste iznajmili automobil. Mogli biste otići na kakav izlet ili rafting na Katunu ili Čuji. Nudi se puno izleta brodom na jezeru Teleckoe, ili kratke ture u Kalbak-Tašu, poznatom po drevnim petroglifima koje vrijedi vidjeti, ali za sve to će vam biti potreban prevoditelj.

6. Manje govorite, a više slušajte

Što dublje putujete, to ćete rjeđe susretati ljude koji govore engleski i dosadne tursite. U ovim udaljenim područjima ćete često moći komunicirati samo rukama, no manje priče bi moglo poboljšati vaše putno iskustvo na Altaju. Primjerice, možete slušati tradicionalne putujuće kazivače, kajčije, koji mogu nastupati satima, ili uživati u zadivljujućoj svemirskoj tišini pod Mliječnom stazom u stepi.



7. Budite spremni na neugodnosti

Zbog toga što je Altaj divljina udaljena od civilizacije, prilično je nemoguće pronaći moderni toalet. Pripremite se za vanjske prostorije s rupama na podu umjesto keramičke WC školjke. Papirnati ručnici i vruća voda također neće biti dostupni.

Dobra vijest je, međutim, da, što dublje vozite u Altajske planine, to je vjerojatnije da ćete naći najčišće izvore vode ili čak male slapove iz otopljenih ledenjaka.



8. Prihvatite hranu kojom vas ponude

Altaj ima snažnu tradiciju kulinarstva, a lokalni stanovnici su dugo bili stočari koji znaju mnogo o pripremanju mesa i organiziranju gozbi za svoje obitelji, ali i putnike. Lokalni stanovnici uvijek stavljaju najbolju hranu koju imaju na stol, pa čak i ako im je gost nasumični strani turist koji ne govori njihov jezik. Odbijanje sudjelovanja u gozbi ili ispijanju tradicionalnog kumisa se smatra nekulturnim, tako da pripremite želudac na uživanje u ovčetini, domaćem siru, kobiljem mlijeku i zlatno-smeđim baursaki krafnama.



9. Potražite male lokalne muzeje

Dodajte svojem popisu planova na Altaju posjet lokalnim muzejima. Tamo nećete pronaći samo zanimljive izloške već i zanimljive ljude. Nasljednici brojnih altajskih kultura – Kazasi, Telengiti, Altajci, nomadi i Rusi – ponekad imaju obiteljske muzeje u vlastitima jurtama ili kućama i bit će im drago upoznati vas sa svojim najvrjednijim blagom iz prošlosti – tradicionalnim nošnjama, sedlima koja su njihove preci ručno ukrašavali srebrom, zmajevima i pričama o treniranje zlatnih orlova, starim obiteljskim fotografijama i mnogo više.



10. Ponesite darove

U znak zahvalnosti za lokalnu gostoljubivost, bilo da se radilo o zajedničkom obroku ili zanimljivom obilasku, uvijek možete donijeti mali suvenir iz svoje zemlje koji lako stane u džep ili ruksak - možda razglednicu ili kakav zalogajčić, ili čak korisnije darove za ljude koji teško rade na otvorenom.

Ugodne uspomene mogu biti najbolji dar; lako je moguće da ćete se opet susresti na Altaju i možda zatrebati jedni drugima. Kazački tepisi s etničkim motivima, tradicionalni glazbeni instrumenti ili tajni sastojci za nomadski čaj ili desert mogu biti dobri suveniri koje ćete donijeti kući s Altaja.