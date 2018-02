Kavkaska joga i pržene pite: Upoznajte Adigeju

Republika Adigejska je zemlja dugovječnih ljudi, divljih kanjona s grotama, čerkeskih jabučnjaka i visoravni sa stadima ovaca. Adigeja je zbog svoje jedinstvene energije i dojma kao da je vrijeme stalo dobila nadimak "mali ruski Tibet". Od planinskog zraka i krajolika visoravni Lago-Naki moglo bi vam se zavrtiti u glavi. To je čarolija zemlje Adigejaca - jednog od dvanaest čerkeskih plemena.

Za dva sata avionom od Moskve do Krasnodara i još nekoliko sati vožnje automobilom stići ćete u Adigeju. Prva stvar koju ćete vidjeti na putu od krasnodarske zračne luke do Majkopa, glavnog grada republike, je more suncokreta s tisućama sjajnih žutih "glava" koje pokriva polja s obje strane ceste. Iznad ovog veličanstvenog prizora na horizontu ispred vas uzdižu se snježni vrhovi Skalistog Hrebta.

Lokalna kuhinja

Adigejska kuhinja usko je povezana s čerkeskom duhovnom praksom Uork Habze - kavkaskom tradicijom koja je spoj joge, vježbi i meditacije. Ova praksa sve je popularnija na Sjevernom Kavkazu. Uork Habze u prijevodu znači "Put odabranih". Iako su nekad ova tajna učenja morala biti zaslužena ne samo plemenitim porijeklom, već i hrabrošću, talentom i ljepotom, danas su ona dostupna svima.

Hrana je neodvojiva od te tradicije i pojačava njezine pozitivne učinke na ljudsko zdravlje. Recepti za tradicionalna jela postoje već tisućama godina, zajedno s kulturom uzgoja i korištenja ekološki čistih sastojaka, umjerenom lokalnom prehranom i aktivnim načinom života, koji svi zajedno doprinose dugovječnosti i dobrom zdravlju lokalnog stanovništva.

Adigejski specijalitet zove se haljuž. Nadjev od mekog bijelog sira u tankom tijestu koje apsorbira i balansira slanoću sira izdvajaju haljuž od ostalih sjevernokavkaskih proizvoda od tijesta: piroga, hačapurija, osetijske pite ili lavaša.

Autentični haljuž izvana je hrskav, dok tijesto iznutra ostaje mekano. Kapljice na korici haljuža su suncokretovo ulje koje se proizvodi u Adigeji. Glavni sastojak haljuža je k'uae, posebna vrsta adigejskog sira.

Gdje možete kušati haljuž

U Majkopu, glavnom gradu Adigeje, postoji samo nekoliko mjesta na kojima možete kušati tradicionalna jela i kolače. Café "Dišeps" otvorila je obitelj turskih emigranata. Vodi ga Ibragim Čatau. Oni su Čerkezi koji su se odlučili vratiti u svoju povijesnu domovinu. Na adigejskom "dišeps" znači "zlatna duša". Čerkezi jako vole zlatnu boju i povezuju je s ljepotom svojih žena.

"U našoj kuhinji specijalni kuhari peku turske mante i haljuže", rekla nam je nasmiješena konobarica. "Moja mama koristi isti recept za haljuž koji se tradicionalno rabi u selima na visoravnima".

Kada se prže haljuži, oni moraju biti potpuno pokriveni uljem, tako da se mogu napuhnuti i narasti - to je znak da su gotovi. Izvadite ih i osušite ubrusom kako biste uklonili višak ulja. Oni izgledaju deblji nego čebureki, koji malo splasnu u kuhanju. Upravo ta punašnost čini haljuž tako mekim dok se sir topi u vašim ustima.

Mještani vjeruju da vam nekoliko haljuža i čaša domaćeg vina mogu pomoći odagnati sve brige koje vas muče, bez obzira na to koliko ste daleko od unutarnjeg mira i sklada.

Jedan haljuž ima oko 270 kalorija koje lako možete sagorjeti u šetnji prekrasnim krajolikom.