"Ljudi kula": Kako žive Inguši

Inguši su poznati po visokim kulama koje su na Kavkazu gradili za svoje obitelji; preživjeli su Staljinove represije, oružani sukob sa susjednom Osetijom i čečenski rat, osnovali su brojne dijaspore u europskim i velikim ruskim gradovima, no još uvijek nisu savladali ni obrt ni trgovinu.

Džejrahski rajon Ingušetije je planinsko područje na kojem nadmorska visina varira od 1,2 do 2 tisuće metara iznad razine mora. Ove planine o Ingušima mogu ispričati više no što to može bilo koja enciklopedija.

Upravo se ovdje nalaze poznate inguške obiteljske kule. U Džejrahskom rajonu nalazi se otprilike 200 mjesta na kojima možete pronaći ove srednjovjekovne kule: najveći kompleks je Egikal koji broji 40 kula. Osim toga, ove planine pomogle su Ingušima da prežive mongolsku invaziju na Sjeverni Kavkaz u 14. stoljeću. U to su vrijeme Inguši bježali iz ravnica u planine i tamo gradili obiteljske kule, pored njih kuće, a u blizini i obiteljske grobnice.

Još je jedan povijesni događaj ostavio neizbrisiv trag na sudbinu inguškog naroda - deportacija u sjeverni Kazahstan 1944. godine. Unatoč tome što su i drugi kavkaski narodi bili osuđeni za suradnju s Nijemcima i deportirani, vjeruje se da su tim događajem najviše bili pogođeni Inguši, jer su po povratku i rehabilitaciji 1957. godine njihovu zemlju djelomično okupirali Oseti. Krvavi inguško-osetijski sukob koji je uslijedio 1992. godine doveo je do toga da su se i bez toga malobrojni Inguši morali raspršiti po drugim republikama i naseliti se u velikim ruskim i europskim gradovima.

Inguške dijaspore

"Gotovo svaki Inguš ima rodbinu u Moskvi. U Magadanskoj oblasti postoji velika dijaspora - u sovjetsko doba i u '90-ima predstavnici našeg naroda tamo su radili u rudnicima zlata i obradi drveta. Mnogi Inguši rade na sjeveru Rusije u naftnoj industriji", kaže Hasan Naljgijev, Inguš, poduzetnik i osnivač humanitarne zaklade "Tešam".

Trenutno na svijetu ima oko 700 tisuća Inguša, a samo njih 375 tisuća živi u rodnoj Ingušetiji. Nema otvorenih podataka o tome koliko Inguša živi u europskim zemljama, no lokalni stanovnici kažu da je jedna od najpopularnijih destinacija za emigraciju Inguša Belgija. Najveća inguška dijaspora u inozemstvu je Turska - tamo ima 85 000 Inguša.

Ni trgovina ni obrt

"Inguši i danas odlaze - ovdje postoji problem visoke nezaposlenosti (preko 30%, najviši postotak u Rusiji) i plaće su male", kaže Ramzan Curov, pisac, autor inguške himne i turistički vodič po Džejrahskom rajonu.

"To također ima veze i s nacionalnim karakterom: mi nismo dobri u trgovini poput Armenaca ili Azerbajdžanaca. Nemamo niti predominantni zanat... Ovdje u republici najbolje je razvijen poljoprivredni sektor", nastavlja Curov.

Većina Inguša uvijek je bila siromašna, kaže on. No uvijek im je pomagalo njihovo jedinstvo.

"Imamo velike obitelji, mnogo rođaka, svi pružaju podršku jedni drugima. Primjerice, Inguši, kao i mnogi drugi koji žive na Sjevernom Kavkazu, vole velike kuće. Pitajte me što bih odabrao: odmor na Tajlandu ili nova vrata? Naravno, nova vrata! Kuću može graditi cijela obitelj - od djece do starijih osoba. I izgradnja može trajati godinama. Da nema tog jedinstva - ne bismo preživjeli..."

Curov kaže da je deportacija u vrijeme Staljina teško pogodila naciju.

"U egzilu je umro značajan dio ljudi. Oni koji su se vratili zauvijek su se promijenili. Postoji jedna tužna šala o tome kako je delegacija Inguša otišla u Kremlj s peticijom: "dva hroma, jedan bez ruku". Općenito govoreći, ljepota našeg naroda izgubljena je zbog represija, no danas se rađaju nove generacije koje, nasreću, nemaju taj 'bolni ožiljak'."

Ne znaju kako raditi u uslužnim djelatnostima

Džejrahski rajon je nada turističke industrije Ingušetije. Ovdje je nedavno izgrađeno skijalište "Armhi" zajedno s desetak hotela za turiste. Priljev turista u republiku raste, od početka 2016. godine Ingušetiju je posjetilo 39,4 tisuća turista, što je 24% više nego u 2015. Paradoksalno, postoji manjak ljudi koji su voljni raditi u uslužnom sektoru.

"Naši muškarci ne vole i ne znaju raditi u sektoru uslužnih djelatnosti", kaže Curov. "To je stvar principa. Mi na to nismo navikli. Biti vozač ili zaštitar je u redu, ali biti konobar nije. U našim kafićima i hotelima kao konobarice često rade žene iz Osetije, a kao kuhari Azerbajdžanci. Događa se da čak i nezaposlen čovjek odbija ova radna mjesta.

Ramzan Curov otkriva još jednu neobičnu osobinu Inguša, koja im je i pomogla da stvore impresivno povijesno naslijeđe - obiteljske kule.

"U našoj je prirodi 'ne biti lošiji od drugih'", smije se Curov. "Primjerice: "Moj je susjed izgradio kuću s prekrasnim vratima - moja ne smiju biti lošija." Tako su se podizale i obiteljske kule: težak je to bio posao, nositi to kamenje uz planinu. Danas nisu sačuvane sve obiteljske kule, no nekoć je svaka obitelj imala svoju."