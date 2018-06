Sedam stvari koje trebate znati prije nego što posjetite Čečeniju

1. Je li sigurno otići u Čečeniju?

Said Carnajev/Sputnik Said Carnajev/Sputnik

Jest. Sigurno je, ali ne treba gubiti iz vida da je to konzervativno područje s većinskim muslimanskim stanovništvom Ne možete se ponašati razuzdano kao da ste na pustom otoku - kavanske tuče i skandali ne dolaze u obzir.

Ovdašnja policija će uvijek biti pristojna prema vama, ali će vam u svakoj spornoj situciji bez ikakvog kolebanja uvrnuti ruke iza leđa i staviti lisice.

Pored toga, ovdašnji policajci mogu brzo i potegnuti oružje. U Čečeniji je svaki policajac naoružan pištoljem i moderniziranim automatom "Kalašnjikov". Oni zaista znaju baratati oružjem, jer je ovo takva regija - desetljećima su ovim krajevima harale terorističke bande, sve dok ruske vlasti zajedno s organima reda nisu krajem 2000-ih primijenile učinkovitu kontraterorističku strategiju u ovoj regiji. Danas vam u Čečeniji sigurno neće prići čovjek sa zlim namjerama.

Dakle, s jedne strane ne dolaze u obzir skandalozne pijanke, a s druge ste potpuno sigurni.

2) Kako stići do Čečenije?

Sergej Uzakov/TASS Sergej Uzakov/TASS

Postoje dva načina. Jedan je direktan let od Moskve do Groznog. S moskovske zračne luke "Vnukovo" zrakoplovi lete u oba smjera dvaput dnevno. To je najbrži i najjednostavniji način da stignete u Čečeniju.

Drugi način je da putujete na kotačima. Grozni se nalazi 1850 km južno od Moskve. Uživat ćete u putovanju kroz Rusiju potpuno novim cestama. Ujedno ćete proći kroz velike gradove Voronjež i Rostov na Donu. Ovaj način je bolji ukoliko usput želite vidjeti jug Rusije, a ne samo Čečeniju.

3. Kako se ophoditi s mještanima?

Said Carnajev/Sputnik/Sputnik Said Carnajev/Sputnik/Sputnik

Ova regija je prije samo 10 godina bila žarište borbenih djelovanja, no Čečeni su vrlo komunikativni i znatiželjni ljudi. Oni još nikada nisu bili u prilici dočekivati mnogo turista jer je još uvijek svježe sjećanje na nedavnu prošlost, ali se raduju svakom posjetu i učinit će sve da turisti uživaju u ljepotama Čečenije.

Malo upozorenje: ako se upoznate s mještanima i oni vas pozovu na večeru, nikada to nemojte odbiti. Ako ne možete istog dana, posjetite ih sutradan ili neki od narednih dana. U protivnom će se oni uvrijediti.

Gostoprimstvo i briga o gostima su svetinja za muslimane, utoliko prije u regiji koja je nedavno bila zahvaćena ratnim djelovanjima. Oni imaju veliku želju pokazati koliko se svijet oko njih promijenio nabolje, pa ponekad čak i pretjeruju u pokazivanju gostoprimstva.

4. Odjeća

Jelena Afonjina/Sputnik Jelena Afonjina/Sputnik

Čečenija kao regija s većinskim muslimanskim stanovništvom ima određena pravila odijevanja.

Ovdje djevojke ne nose odjeću s obnaženim nogama i rukama, da i ne govorimo o dubokom dekolteu. Takvo odijevanje može imati neželjene posljedice.

Što se tiče oblačenja muškaraca, samo nemojte nositi kratke hlače i moderne majice, "ako želite da vas ljudi ovdje poštuju", rekao nam je ovdašnji turistički vodič.

5. Što treba posjetiti?

Vladimir Vjatkin/Sputnik Vladimir Vjatkin/Sputnik

U startu se treba pomiriti s tim da u Čečeniji neće biti ni pijanki ni "trave", niti bilo čega sličnog. Nema čak ni duhana, ni nargile. Ništa se to ne može naći ni u vrlo luksuznim hotelima i restoranima - takva je muslimanska tradicija. Budući da nemaju drugih mogućnosti, ovdašnji stanovnici vode zdrav život. Njihove težnje su uglavnom vezane za sport, kulturu, oružje i putovanja. Čini se da ta neuobičajena kombinacija različitih interesa vrlo dobro funkcionira.

Za Čečene je sport svetinja jer oni svoju planinsku regiju doživljavaju kao zavičaj ratnika. Svaki muškarac u Čečeniji se bar jednom okušao u borilačkim vještinama. Naš turistički vodič mi je prije svega ostalog pokazao borbu njegovog sina na lokalnom turniru u džudu. Natjecanje je organizirano u ruiniranoj sportskoj dvorani u kojoj je sa zidova tu i tamo spala žbuka. Ali je zato dvorana bila prepuna. Ovdašnji žitelji vole pratiti sport. U Čečeniji ima nekoliko velikih sportskih arena koje su nedavno sagrađene specijalno za ovakva natjecanja. Najljepša među njima je "Ahmat-Arena".

Ako volite kulturne događaje i mjesta gdje se oni odigravaju, posjetite Središnji teatar, kao i "Srce Čečenije" - najveću džamiju u regiji. I teatar i džamija se nalaze u Groznom.

Ako volite oružje, onda će vam se putovanje u Čečeniju svakako svidjeti. Vođa Čečenije Ramzan Kadirov osobno kontrolira izgradnju Centra za obuku specijalnih jedinica, koji je udaljen 33 km od Groznog, blizu grada Gudermesa.

Pojedini segmenti ovog centra su još uvijek u fazi izgradnje, ali su već otvorene streljane gdje možete pucati "iz svih raspoloživih sredstava", počevši od pištolja pa sve do mitraljeza velikog kalibra i bacača granata (dobro ste pročitali). A kada cijeli centar bude završen 2020. godine, možete otići i na podvodno gađanje i razminiranje. Tada ćete moći pucati iz svakog oružja koje vam se sviđa, čak i na poligonima s imitacijom pješčane oluje.

Pored pucnjave i eksplozija preporučio bih vam da odete i u neki pohod. Ako volite pješačenje po šumama i alpinizam, Čečenija je pravo mjesto za vas. Možete krenuti iz Groznog u bilo kojem smjeru. Čitava okolina je prepuna lijepih krajolika.

6. Hrana

Thomas Tkhaytsuk/Sputnik Thomas Tkhaytsuk/Sputnik

Budite sigurni da u Čečeniji nećete naći svinjetinu.

Obavezno probajte lokalni šašlik i kebab, posebno od janjetine. Ima mnogo kafića-restorana s lokalnim specijalitetima. Svaki taksist će vas odvesti na takvo mjesto za najviše 20 minuta, jer je Grozni mali grad u usporedbi s Moskvom.

7. Što još trebate znati prije polaska u Čečeniju?

Said Carnajev/Sputnik Said Carnajev/Sputnik

Prije polaska prodajte devize i kupite rublje.

Bit će vam potrebna gotovina jer ništa nećete moći platiti bankovnom karticom (izuzev u velikim modernim restoranima i hotelima gdje nećete ni trošiti vrijeme ako želite doživjeti lokalnu kulturu).

Nemojte se truditi uspostaviti intimnu vezu s ovdašnjim djevojkama. Napominjemo da dolazite u konzervativan kraj gdje ženska osoba može ići na sastanak samo uz pratnju članova obitelji, prije svega u pratnji oca. U Čečeniji nema djevojaka koje su registrirane na servisu Tinder ¬- provjerili smo to specijalno za vas.

Moj najvažniji savjet vam je da uvijek budete otvoreni i komunikativni. Tako ćete upoznati Čečeniju u sasvim drugom svjetlu od onog u kojem se ova regija prikazuje u zapadnim medijima.

Ako, dakle, želite steći novo iskustvo i istražiti svijet kakav dosad niste upoznali, Čečenija je svakako mjesto koje vrijedi posjetiti.