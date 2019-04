Kult Staljina i nezaboravna priroda: Pet stvari koje će vas iznenaditi u Sjevernoj Osetiji

Zrakoplovom od Moskve stižete za nešto više od dva sata

Od Moskve do prijestolnice Sjeverne Osetije, Vladikavkaza, prometuje redovna zrakoplovna linija, tako da se do južne ruske republike stiže bez ikakvih problema. To je relativno kratko putovanje od 2 sata i 20 minuta, i sasvim je udobno, jer na ovoj liniji prometuju jednako dobri zrakoplovi kao i na drugim linijama u Rusiji.

Viktor Pogoncev/Global Look Press Viktor Pogoncev/Global Look Press

Prosvjetljujuća samoća

Ako ne putujete u društvu, ovo putovanje ćete proživjeti sami. Običnim radnim danima na ulicama prijestolnice, Vladikavkaza, gotovo da i nema ljudi. Može vam se dogoditi da ručate kao jedini gost u restoranu u centru grada i to vas ne treba čuditi, premda može biti pomalo deprimirajuće.

U unutrašnjosti ima još manje ljudi. Kako bi vam bilo zanimljivije, na putovanje krenite s prijateljima.

Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Nezaboravna priroda

Prirodne ljepote Sjeverne Osetije su nevjerojatne. Postoje praktički samo dvije dobre ceste koje vode južno od Vladikavkaza: jedna do Južne Osetije, a druga do Gruzije. U pejzažu dominiraju crnogorične šume, strme planine i vijugave ceste. Izuzetna ljepota prirode djeluje ugodno i opuštajuće, pa obična vožnja automobilom postaje nezaboravan doživljaj.

U blizini Vladikavkaza se nalazi skijalište Cej, ali infrastruktura nije na najvišoj razini, a vremenski uvjeti sprječavaju skijanje u ranom i kasnom dijelu sezone, kakvo nudi, primjerice, infrastrukturalno razvijeniji Soči.

Ruslan Vahajev/Sputnik Ruslan Vahajev/Sputnik

Sigurnost i divlje životinje

Sigurnosno pitanje je znatno manje uočljivo nego u Čečeniji ili Dagestanu, gdje su vojni kontrolni punktovi uobičajena pojava. Sigurno je noću boraviti u gradu, a priroda je suviše nenaseljena da bi čovjek bio zabrinut za sigurnost.

Divlje životinje bi mogle predstavljati izvjesnu opasnost, ako turisti ne poštuju pravila ponašanja u divljini. Vukovi, medvjedi i leopardi ponekad dolaze u kontakt s ljudima, no to se događa rijetko i životinje je najčešće lako otjerati.

Andrej Ivanov/Global Look Press Andrej Ivanov/Global Look Press

Staljinova sveprisutnost

Diljem Sjeverne Osetije se nalaze raznovrsni podsjetnici na Staljina. Uobičajeno je naići na njegove portrete nacrtane na planinskom tlu ili okačene u autobusima. Knjige o Staljinu se u lokalnim knjižarama odlično prodaju. Spomenici posvećeni sovjetskom vođi mogu se sresti na mnogim mjestima.

Prosječnom stanovniku Rusije ovaj kult Staljina izgleda neobično, neki čak smatraju da je neprimjeren. Međutim, većina stanovnika Sjeverne Osetije poštuje Staljina i podržava mit o njegovom osetinskom porijeklu. Premda ozbiljni povjesničari ovu verziju odbacuju, ona opstaje u kolektivnoj svijesti stanovnika Sjeverne Osetije koji, većinom, poštuju sjećanje na ovu moćnu povijesnu ličnost.