Mjesto gdje Putin rado odmara: Kako je zavičaj Sergeja Šojgua postao dio Rusije

Izraz "Republika Tuva" ne znači puno čak ni pojedinim građanima Rusije, pogotovo ako žive u europskom dijelu zemlje. Tuva je jedan od 85 subjekata Ruske Federacije. Nalazi se vrlo daleko, 4 600 km istočno od Moskve, u južnom Sibiru, i graniči s Mongolijom.



Iz Moskve ne postoje čak ni direktni avionski letovi do Tuve. U ovoj regiji nema pruga. Tko hoće posjetiti Kizil, glavni grad Tuve, mora prvo avionom doći do sibirskog grada Abakana, pa odatle autobusom putovati 7.5 sati do Kizila. Zašto bi se netko uopće toliko mučio?

Rijeka Mali Jenisej (Kaa-Hem) Zamunu45/Wikipedia Zamunu45/Wikipedia

Tuva je puno zanimljivija nego što se može učiniti na prvi pogled. Prije svega, to je zemlja u kojoj žive šamani. Tuvanci su nekada bili nomadsko pleme, a sada žive u manjim zajednicama i još uvijek čuvaju mističnu vještinu komunikacije s drugim svetovima (bar oni tako kažu). Osim toga, priroda u tuvanskoj divljini je toliko lijepa da Vladimir Putin rado provodi tamo svoje slobodne dane. U kolovozu 2018. je proveo vikend u pohodu kroz divljinu, a godinu dana ranije je proveo odmor u Tuvi, lovio ribu i splavario zajedno s ministrom obrane, Sergejem Šojguom, koji je po nacionalnosti Tuvanac.



Posebno je zanimljivo kako je Tuva postala dio Rusije. Prije nešto manje od 100 godina je to bila nezavisna država u Aziji koja je čak objavila rat nacističkoj Njemačkoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zašto se pripojila Sovjetskom Savezu?

Iz Kine u Sovjetski Savez

Ako se osvrnemo u prošlost, vidjet ćemo da je Tuva početkom 20. stoljeća pripadala Kini, a također Mongoliji i cijeloj Sjevernoj Aziji koja nije bila u granicama Rusije. Granice su doduše bile "razvodnjene" ili ih čak nije ni bilo. Kako piše dilentant.media, "stotine ruskih trgovaca su poslovale s Tuvom i živjele tamo".





Šaman sa ženom, 1920, Tuva

Tuvanci su posjedovali velika stada krupne rogate stoke, a zemlja im je obilovala krznašicama i zlatom, tako da su imali velike koristi od trgovine sa Rusijom. U to vrijeme su njihove veze s Kinom postajale sve slabije jer je kineski imperator gubio autoritet. Kineska monarhija je pala u Sinhajskoj revoluciji 1911. - 1912. i ubrzo zatim su Tuvanci zamolili ruskog cara Nikolaja II. da njihovu domovinu pripoji Rusiji. On je to prihvatio 1914. godine.



"Kinezi su protestirali, ali nitko nije obraćao na to pažnju jer je bjesnio Prvi svjetski rat", zaključuje dilentant.media. Međutim, ubrzo se sve promijenilo, kada je Rusija 1918. godine utonula u građanski rat, kao i Tuva.

Minijaturna država

Čovjek prilazi ruševinama manastira Ustu-Hure, ispred bivšeg središnjeg budističkog hrama u Tuvi, blizu naselja Čadan, oko 1 000 km južno od sibirskog grada Krasnojarska. Manastir Ustu-Hure je uništen u Staljinovim čistkama tokom 1930-ih. Reuters Reuters

Rat je podijelio Tuvu na tri dijela koja su kontrolirali Mongoli, Bijela armija i lokalne oružane formacije. Kada su boljševici uzurpirali vlast u Rusiji odlučili su napustiti Tuvu i tretirati ju kao nezavisnu državu kako ne bi pogoršali odnose Moskve i Pekinga. Tuvanski politikolog Viktor Sandakpan naglašava: "Za Tuvu je bilo prerano da uđe u SSSR jer su njeni vođe bili aristokrati, dio stanovništva je podržavao Mongole, a komunistička partija je bila slaba".



Pa ipak, nova Tuvanska Narodna Republika (TNR), formirana 1921. godine, u velikoj mjeri je ovisila o Sovjetskoj Rusiji. Nije ni čudo, s obzirom da je 1941. godine vojska TNR-a brojala svega 489 vojnika. Osim toga, u 20 godina nezavisnosti promijenjeno je šest Ustava, a tamošnji komunisti su uspjeli čak provesti i blažu verziju velike Staljinove čistke.



"Krajem 1920-ih i početkom 1930-ih zemljom su upravljali mladi staljinisti koji su se školovali u Moskvi", ističe dilentant.media. "Oni su zbacili stare vođe s njihovih funkcija i većinom ih strijeljali". Mlada, brutalna generacija ratovala je protiv aristokracije, budista, šamana i svih onih koji se nisu uklapali u novu ideologiju. Kako piše Viktor Sandakpan, u Tuvi je tokom 1930-ih protjerano između 1 200 i 1 700 ljudi.

Tuva protiv Hitlera

Salčak Toka je bio uvjereni komunist. On je 1932. godine postao generalni sekretar Centralnog komiteta Tuvanske narodno-revolucionarne partije. Toka je govorio: "Ja želim da se naš narod ujedini s narodima velikog Sovjetskog Saveza. Dokle god se to ne dogodi, moj san neće biti ostvaren".





Salčak Toka, generalni sekretar Tuvanskog oblasnog komiteta KPSS u svojoj kancelariji. Tuvanska Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika. Lav Ustinov/Sputnik Lav Ustinov/Sputnik

Tuvanska Narodna Republika je dokazala vjernost Sovjetskom Savezu tako što mu je prva službeno izrazila podršku u Drugom svjetskom ratu kada je nacistička Njemačka 22. lipnja 1941. godine napala SSSR (samo par sati kasnije isto je učinila i Velika Britanija). Ova mala država s 90 000 stanovnika objavila je Njemačkoj rat. Priča se da Adolf Hitler nije reagirao na tu objavu rata jer nije mogao pronaći Tuvu na karti. (Možda nije ni pokušao).



Šalu na stranu, iako mala, Tuva je dala sve od sebe kako bi pomogla SSSR-u, počevši od svojih zlatnih rezervi pa sve do 8 000 ljudi koji su poslati kao regruti Crvenoj armiji.

U Rusiji

Salčakov san je ostvaren još prije završetka rata. Sovjetska vlast je 1944. godine ispunila molbu Tuvanske Narodne Republike da se pripoji SSSR-u kao dio Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike.

Šaman čeka izlazak sunca tokom velikog šamanskog obreda. Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik





To je značilo da je čak i poslije raspada Sovjetskog Saveza Tuva ostala u Ruskoj Federaciji sačuvavši svoju jedinstvenu šamansku kulturu i osiguravši Vladimiru Putinu lijepo mesto za odmor.