Lenski stupovi - svjetsko čudo usred Sibira (FOTO)

Lenski stupovi su jedinstveni spomenik prirode u Republici Sahi (Jakutiji), najvećoj regiji Rusije. Uz obalu rijeke Lene pruža se preko 40 kilometara vapnenačkih stijena oblikovanih erozijom. Stijene dostižu 220 metara visine. Ogledajući se u glatkoj površini vode, stupovi izgledaju još veličanstvenije.

Do Lenskih stupova se ne stiže lako. Poslije šestosatnog leta od Moskve do prijestolnice Jakutije, Jakutska, slijedi još 200 kilometara puta do ovog čuda prirode. Najbrži, ali i najskuplji način da stignete na ovo posebno mjesto je pomoću helikoptera. Ali za sat vremena leta morate izdvojiti 250 tisuća rubalja (3900 dolara).

Putovanje brodom od Jakutska traje nekoliko sati, a gliserom Ministarstva za izvanredne situacije oko dva sata. Brodovi polaze s riječnog pristaništa u Jakutsku i nude smještaj u kabinama s jednim, dva i četiri ležaja, tri obroka dnevno i raznovrsnu zabavu. Većina brodova ima čak i saunu i kino dvoranu.

Zimi se automobilom lako stiže do naselja Batamaj, a odatle ravno po zaleđenoj rijeci do Lenskih stupova. A upravo zima je godišnje doba kada Lenski stupovi, pokriveni snijegom i ledom, najviše podsjećaju na čuvene zidine iz "Igre prijestolja".

Lenski stupovi izgledaju impozantno promatrano iz svakog kuta. Njihov oblik i položaj navode na misao da je sve to djelo ljudskih ruku. Ali ne, stupove je stvorila priroda. Vapnenački procesi i eolska erozija tijekom posljednjih 400 tisuća godina oblikovali su ove neponovljive forme.

Lenski stupovi su, osim toga, okamenjena povijest, spomenik "kambrijske eksplozije života", koja se dogodila prije više od 500 milijuna godina, kada su se masovno počele pojavljivati životinje s mineralnim kosturima.

Milijuni živih bića su se rađali i umirali, evolucija je napredovala, a jedinstveni raspored Lenskih stupova omogućio je da u kamenu ostanu zabilježeni različiti evolutivni stupnjevi.

1994. godine je osnovan nacionalni park "Lenski stupovi", a 2012. on je postao dio svjetske baštine UNESCO-a.

Ovo mjesto ljudska ruka gotovo da nije dotakla. U dugom nizu vapnenačkih stijena izabrano je samo jedno pogodno mjesto za pristajanje brodova.

Tu se nalazi uređeni ulaz u park prirode, suvenirnica, kao i nekoliko kućica u kojima žive suradnici parka. Preko rijeke se nalazi malo naselje.

Stazom dugom oko dva kilometra od ulaza možete se popeti na sam vrh stupova. Na posebno strmim mjestima napravljene su drvene stepenice. Ima i nekoliko stajališta za odmor s klupama.

U sastavu kamena ima mnogo željeznih ruda, pa na vrhu kompas drona može otkazati. To znači da letite na vlastiti rizik.

S vrha stupova pruža se veličanstven pogled na rijeku i stijene s ostacima trilobita i drugih bića paleozoika.

Spomenimo i to da su na području parka, u njegovom dijelu koji se naziva Tukulan (što na lokalnom narječju znači "pješčara"), gdje se nalaze prave pješčane dine, pronađeni ostaci mamuta, dlakavog nosoroga i drugih izumrlih sisavaca iz kasnijih razdoblja. Danas se tu mogu sresti bizamski štakori, gorske kune, zečevi, vjeverice, pa čak i medvjedi. Nebom lete suri orlovi, sove ušare i sokolovi, a Lenu nastanjuju ribe, kao što su lipljen i jesetra.