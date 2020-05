Deset jednostavnih načina da upoznate Rusiju iz svog naslonjača

Russia Beyond Hrvatska

1. Pročitajte "Rat i mir"

"Rat i mir" Harper, 2010.

Ako dosad niste imali prilike pročitati ovaj roman u četiri toma, sada je pravo vrijeme za to! On će vas prenijeti iz dosadne karantene u fascinantnu atmosferu 19. stoljeća u Rusiji, na dvorske balove s visokim uzvanicima, u životne priče plemićkih obitelji, u prvu ljubav, u rat protiv Napoleona... Vidjet ćete scene podviga, izdaje, i naravno, smrti. Uživat ćete u radnji koja intrigira i utonut ćete u Tolstojeva filozofska razmišljanja o ljudskoj prirodi i smislu života. Na kraju krajeva, to je klasičan primjer velike ruske književnosti kojom se ponosimo.

2. Pogledajte film Andreja Tarkovskog "Zrcalo"

"Zrcalo" Andrej Tarkovski/"Mosfiljm",1974.

Nasljeđe redatelja Andreja Tarkovskog spada u zlatnu arhivu ruske kinematografije. Njegova ostvarenja su nominirana za desetke međunarodnih nagrada i na svim mogućim su popisima filmova koje obavezno treba pogledati. Redateljeve usporene scene i epski pejzaži, velika prostranstva i polja odraz su života u Rusiji, isto tako usporenog i staloženog. S druge strane, Tarkovski prikazuje i čuvenu rusku "tosku", osjećaj koji se teško prevodi na druge jezike. To je duševna tjeskoba slična depresiji koju mnogi stranci ne mogu lako pojmiti. Radnja redateljevih sedam filmova može se odigravati u svako vrijeme i u svakom svijetu, ali je uvijek izuzetno aktualna i govori praktički sve o sadašnjem životu u Rusiji.

3. Pogledajte balet "Labuđe jezero"

YouTube

Ples četiri mala labuda vjerojatno je najprepoznatljiviji dio čuvenog baleta Petra Čajkovskog "Labuđe jezero". Ovaj balet je jedan od najpopularnijih u Rusiji i često se postavlja na scenu. Nevjerojatna koreografija, scenografija i izvanredna glazba dostupni su preko servisa YouTube gledateljima u cijelom svijetu čak i u vrijeme samoizolacije. Pratite program s rasporedom online prenosa u Boljšom i Marijinskom teatru, ili pogledajte integralnu verziju programa "Kremaljski balet".

4. Saznajte kako se na ruskom kaže "zdravo"



Ruski jezik je težak i izazovan jezik, no postoji mnogo načina da se on besplatno nauči. To je moguće ako imate želju i slobodno vrijeme. Ako ništa drugo, možete naučiti par najjednostavnijih riječi i fraza pa njima u nekoj prilici iznenaditi prijatelje. Čak i ako u izvjesnoj mjeri poznajete ruski jezik, evo nekoliko odličnih fraza koje možete naučiti da biste izazvali još veći efekt.

5. Istražite najveći podzemni muzej

Stanica Moskovskog metroa "Slavenski bulevar"

Vožnja Moskovskim metroom je (ili je bar bila) rutinska svakodnevica milijuna Moskovljana, no za turiste je to nesvakidašnja kolekcija ljepote. Pogledajte ove fantastične mozaike i skulpture i krenite na virtualnu ekskurziju kroz 20 najljepših stanica koje je za vas izabrao portal Russia Beyond.

6. Putovanje na jezero Bajkal s portalom Russia Beyond

Zimske dekoracije na Bajkalu Vsevolod Pulja

Rusija nije poznata samo po Moskvi i Sankt-Peterburgu, nego i po neponovljivoj prirodi. Jedno od najvećih njezinih prirodnih čuda je Bajkal – najdublje jezero na planetu. Ono je nevjerojatno živopisno, što možete i sami vidjeti u vrlo zanimljivom filmu portala Russia Beyond posvećenom Bajkalskom jezeru. Pogledajte i ove fascinantne fotografije bajkalskog leda koje je tijekom zime napravio naš glavni urednik.

7. Otkrijte nove utiske razgledajući jedinstvene drvene crkve u ruskom stilu

"Mali Koreli", najveća na svijetu kolekcija ruske drvene arhitekture 16.-19. st.

Ruski sjever je čuven po svojoj drvenoj arhitekturi. Pogledajte ove neponovljive crkve od drveta. Nećete vjerovati, ali sve su one sagrađene bez jednog jedinog čavla, i još uvijek su u odličnom stanju!

Postoji u Rusiji još jedno mjesto prepuno drevnih crkava napravljenih uglavnom od kamena. To je turistička ruta "Zlatni prsten", udaljena nekih 250 kilometara od Moskve. Gradovi u kojima vlada starinska atmosfera zadivit će vas svojim zlatnim kupolama i živopisnim samostanima, pa ćete svoje sljedeće putovanje u Rusiju planirati tako da obavezno posjetite i ovo mjesto.

8. Probajte sami pripremiti boršč

Boršč, popularno rusko jelo s ciklom

Svaka ruska domaćica i svaki glavni kuhar ruskog restorana imaju vlastiti recept i vlastitu malu tajnu pripremanja ovog popularnog jela. Pripremili smo za vas pet savjeta kako napraviti ovu čuvenu juhu. Prema tome, kupite ciklu i naoružajte se strpljenjem!

9. Naučite kako se pije votka

Legion Media Legion Media

Mnogi stranci, kada dođu u Rusiju, žele probati pravu votku, jer ona tekućina koja se u njihovoj zemlji prodaje kao votka zapravo nema ničeg zajedničkog s našom ruskom votkom. Osim naziva, naravno. Saznajte kako piti votku a da se ne napijete, a ujedno saznajte tajne koje krije votka, kao i njezinu povijest. I najzad, naučite glavne zdravice, da biste ostavili što snažniji utisak na svoje online prijatelje za vrijeme degustacije.

10. Zaplešite uz pjesme ruskih pop glazbenika

Jedna od najpopularnijih ruskih grupa je Little Big. Njezini neopisivo zanimljivi videoklipovi i pjesme na YouTubeu imaju milijune pregleda. Ove su godine trebali nastupiti na Euroviziji, no u ovoj situaciji možemo uživati u njihovim vibracijama samo preko interneta. Ovdje smo prikupili najmoćnije kompozicije benda Little Big.

