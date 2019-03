Kako piti votku s Rusima i preživjeti?

Mnogi stranci su se u Rusiji suočili sa sljedećim problemom: u različitim životnim situacijama - od poslovnih pregovora do proslave Nove godine iz pristojnosti treba popiti nekoliko čašica votke. Međutim, dok njihovi ruski partneri ovo izvode bez većih problema, jadni stranci često jedva preživljavaju. Stoga vam otkrivam kako da se pripremite za proslavu s Rusima.

Neobičnu sposobnost Rusa da popiju veliku količinu votke mnogi objašnjavaju posebnom strukturom ruskog organizma. Sami Rusi, međutim, kažu da ta sposobnost nema nikakve veze s biologijom, nego je vezana prije svega za rusku tradiciju.

„Mislim da je problem stranaca u tome što oni prave koktele, a i votku piju pomalo a ne odjednom. Cijelo vrijeme govorim da trebaju piti naiskap, a zatim zrak puhati kroz nos, a ne kroz usta. Upravo na taj način Rusi mogu popiti jako puno votke i ostati živi“.

Moj šogor, ruski biznismen, Vsevolod Minaev često poziva strance na poslovni razgovor u moskovske restorane i smatra da oni apsolutno ne znaju piti votku.

„Najveći problem Europljana, Kineza i Amerikanaca je u tome što oni uz piće ne konzumiraju zakusku. Zato već poslije druge ili treće čašice s njima uopće nije moguće razgovarati o poslu! Rusi vole votku zato što ona zaista zagrijava organizam, a odlično se slaže i s ruskom kuhinjom“, kaže Vsevolod. „Kada piješ votku, obavezno moraš pojesti hranu s puno masnoće, pa makar to bilo obično vrhnje! Uz votku treba jesti kuhani ili prženi krumpir, kruh, kobasice, sireve i masnu ribu! Postoji mnogo načina za pripremu zakuske koja nije skupa, a pomaže čovjeku da se ne napije.“

Postoje i druge tajne

Mnogi Rusi uoči novogodišnje proslave popiju po jedno sirovo jaje. Kažu da je to najbolji način da čovjek izdrži ovaj praznik ali i probudi se trijezan. Doktori se, međutim, kategorično protive takvoj metodi, jer su sirova jaja najčešći prenosioc salmonele. Ako niste sigurni u kvalitetu jaja, možete popiti običnu veliku žlicu maslinovog ulja.

„Bio je to moj prvi dolazak u Moskvu. Temeljito sam se pripremio za proslavu Nove godine s prijateljima moje ruske djevojke. Pročitao sam da masnoće usporavaju apsorpciju alkohola i zato sam popio nekoliko žlica ulja i pojeo dva kuhana krumpira. Teško je povjerovati, ali ostao sam trijezan iako sam popio punu flašu votke sumnjivog porijekla!“, kaže Meksikanac Santiago Fonseca. Masnoće pomažu čovjeku da se ne napije, ali to nije dovoljno. Važno je i da se ne prejede, i da ne se jede puno kruha, tjestenina i slatkiša, jer to izuzetno opterećuje jetru, tako da ona neće moći razgraditi alkohol.

Anastasija Kneževič dolazi iz Sibira, a u svojem dućanu „Ruske delicije“ u Zagrebu prodavala je mnogo vrsta votke. Ona cijelo vrijeme mora objašnjavati strancima kako se u Sibiru pije votka.

Vsevolod Minaev smatra da stranac na ruskim proslavama treba pokazati svoju druželjubivost, a za to je potrebno popiti prve dvije-tri čašice votke. Poslije toga stranac može preskočiti nekoliko čašica i skupiti snagu za nastavak slavlja.

„Čim je stranac ponovo spreman, treba uzeti bocu i napuniti čašice svim prisutnima. Imao sam slučaj kada je jedan Japanac cijelu večer točio votku samo u svoju čašicu. To je bilo toliko netaktično, da ga više nitko nigdje nije pozvao. Čak nije ni uspio potpisati važne ugovore zbog kojih je i doputovao u Moskvu“, priča Artem Minaev.

Ako vam nisu pomogli svi ovi savjeti koje daju Rusi, onda poslušajte još jedan savjet koji vam daje Russia Beyond:

Ujutro nakon slavlja popijte na prazan želudac čašu rasola od kiselih krastavaca. To je najdjelotvorniji drevni narodni recept za liječenje mamurluka i glavobolje.