5 YouTube kanala koji će vam pomoći u učenju ruskog jezika

Gledanje videozapisa na YouTubeu je vjerojatno nešto u čemu svi uživamo. Zašto ne bi onda to iskoristili za učenje ruskog jezika?

Učenje novog jezika nije lak zadatak, pogotovo teškog jezika kao što je ruski - neki bi tako nešto mogli nazvati i mentalnom torturom. No, na svu sreću, uvijek postoje načini s kojima učenje može biti zabavno i zanimljivo, kombiniranje s nečim što volite raditi, kao npr. gledanje na YouTubeu.

Ako u tražilicu na engleskom jeziku upišete "learning Russian", YouTube će vam ponuditi stotine videa na izbor - od lekcija o gramatici i vokabularu, do savjeta od izvornih govornika i stranaca koji su savladali ruski jezik.

Kako bi vam olakšali potragu, izabrali smo pet YouTube kanala koji učenje ruskog jezika čine zabavnim i jednostavnim.

1. RussianPod101

Ako ste tek počeli učiti ruski jezik, pogledajte RussianPod101, stranicu za online učenje jezika. Ovdje ćete naići na kratke videe koji će vas naučiti jednostavnim i malo složenijim ruskim riječima i frazama, razviti vaše vještine slušanja kroz kratke audio lekcije, a nešto ćete naučiti i o ruskim praznicima.

2. Easy Languages

Još jedan način da naučite slušati i govoriti ruski jezik, je da čujete kako pričaju obični Rusi. Easy Languages će vam pomoći u tome kroz anketiranje običnih ljudi na ulicama ruskih gradova. Ovdje ne samo da ćete vježbati svoje vještine slušanja, nego ćete nešto naučiti i o Rusima - o tome što vole jesti, do toga što im je bitno u životu.

3. Be Fluent in Russian with Fedor Shirin

Zainteresirani ste za nešto zabavnije? Provjerite ovaj kanal Fjodora Širina, izvornog govornika ruskog jezika, koji će vam pomoći da postanete fluentni u ruskom jeziku vrlo brzo. Osim jednostavne konverzacije i savjeta kako učiti jezik, na njegovom kanalu možete pronaći i ruske animirane filmove s titlovima, te engleske prijevode ruskih pjesama. Odličan način za brzo "uranjanje" u rusku pop kulturu.

4. Easy Russian with Maria

Ovaj novi i zabavni kanala kreirala je Marija, Ruskinja koja živi u SAD-u. Kanal ima sve - lekcije o ruskoj gramatici, savjete kako čitati ruske knjige, kao i uvide u rusku kulturu i različitost nasprem američke kulture. Njezini videi o ruskoj ćirilici su pravi dragulj, a zanimljivi su i videi u kojima njezina djeca sporo govore na ruskom jeziku.

5. Bridget Barbara

Treba vam inspiracija i savjet od nekoga poput vas? Bridget Barbara iz New Yorka dijeli svoje savjete i iskustva u svom putu učenja ruskog jezika, a na sovm kanalu daje savjete kako postati fluentan u ruskom. Noćne more, izazovi, probleme s kojima se ona susrela će vam možda olakšati vaše učenje ruskog jezika, a uza sve to govori i sama na ruskom jeziku, pa ćete moći i poslušati i naučiti nešto novo.