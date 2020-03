8 stvari koje će svaki stranac iskusiti (i cijeniti) u Rusiji

Od karaoka u ruskom stilu do neobičnih arhitektonskih ostataka sovjetske prošlosti, pa sve do osebujne lokalne hrane i tradicije dugih zdravica - donosimo popis stvari za koje možete očekivati da će vas ugodno iznenadati kada prvi put posjetite Rusiju.

Oda Lenjinu

Tijekom svog ćete putovanja po Rusiji u svakom gradu vjerojatno naići na kip Lenjina, Ulicu Lenjina ili Trg Lenjina. Samo u Moskvi postoji oko 82 spomenika postavljena u spomen na bivšeg sovjetskog vođu; u gradovima od Astrahanja preko Barnaula do Belgoroda zasigurno ćete naići na lik Lenjina duboko zadubljenog u svoje misli. Za pravu "instagramsku" fotografiju s vođom revolucije uputite se u Ulan-Ude, glavni grad republike Burjatske u Sibiru. Tamo ćete pronaći najveću bistu Lenjina na svijetu - visoku 25 metara i tešku 40 tona.

Sovjetski ratni spomenici

Drugi svjetski rat je u Rusiji poznat kao Veliki domovinski rat - rat u kojem je izgubljeno 26 milijuna sovjetskih života, od čega 11 milijuna vojnika. Kako bi se odala počast žrtvama koje je SSSR podnio kako bi porazio sile Osovine, širom zemlje je podignut niz ratnih spomenika. Jedan od najupečatljivijih spomenika je "Majka Domovina zove" u Volgogradu, koji nalikuje na američki Kip slobode. Ljubitelji povijesti, nemojte propustiti sanktpeterburški spomenik "Herojskim braniteljima Lenjingrada" i Park Pobjede na moskovskoj Poklonnoj gori.

Šarm "izgubljenog vremena"

Mnogi se stranci očaraju Rusijom, jer posjet ovoj zemlji može djelovati kao putovanje u prošlost. Bez sumnje ćete naići na ostatke prošlih vremena koji u današnjoj suvremenoj Rusiji postoje i danas. Primjerice, ruske "izbe" - tradicionalne drvene kuće - raštrkane su po cijeloj zemlji. Irkutsk, poznat i kao "Pariz Sibira", prepun je izbi - neke su ukrašene detaljno izrezbarenim prozorskim okvirima ili prebojani u šarene boje, poput slatkiša, dok je druge nagrizao zub vremena. Mala sela i gradovi, od kojih mnogi nisu niti označeni na službenim kartama, također su rasprostranjeni u Rusiji - u njima biste se mogli osjećati kao da ste zakoračili u neko drugo vrijeme. U posljednje su se vrijeme pojavili brojni Instagram profili posvećeni čarima ruskog seoskog života, pa bacite pogled na @village_ru i @polyaizderevki.

Jedinstvena priroda

Kad se umorite od sovjetske arhitekture ili imperijalne raskoši (ako je to uopće moguće), zemljopisna veličina Rusije čini zemlju idealnim mjestom za predah u prirodi. Rusija se općenito smatra podijeljenom na zapadni i istočni dio, s Uralom kao granicom - na samom Uralu nalaze se brojni rezervati prirode, nacionalni parkovi i slikovita mjesta za planinarenje i kampiranje. Na jugu Rusije se nalazi Soči (domaćin Olimpijskih igara 2014.), živopisno planinsko naselje; dok se jugozapadu na granici s Gruzijom smjestio Elbrus, snijegom pokriveni vulkan u Kavkaskim planinama, popularan među alpinistima. Na krajnjem istoku, između Ohotskog mora i Beringovog tjesnaca te sjeverno od Japana, nalazi se nevjerojatan poluotok Kamčatka - s onozemaljskim krajolicima vulkana i gejzira.

Bogatstvo vjerske raznolikosti

Većina ruskog stanovništva se deklarira pravoslavcima - što znači obilje (deseci tisuća) zlatnih pravoslavnih katedrala s kupolama. Moskovska katedrala sv. Vasilija na Crvenom trgu i crkva Kristova uskrsnuća u Sankt-Peterburgu spadaju u najprepoznatljivije; ali nemojte propustiti manje gradove, poput katedrale Uznesenja u Vladimiru i crkve Rođenja Presvete Djevice u Nižnjem Novgorodu. U Rusiji, međutim, postoji 5000 vjerskih zajednice koja se odnose ne samo na pravoslavlje, nego i na islam, judaizam, budizam i još mnogo toga. Nekoliko zapanjujućih mjesta koje vrijedi posjetiti su džamija Kolšarif u Kazanju, džamija Muhtarova u Vladikavkazu i Zlatno prebivalište Bude Šakjamunija u Kalmikiji. U Rusiji se nalazi jedina Židovska autonomna oblast na svijetu (osim Izraela), a smjestila se na krajnjem istoku zemlje, dva sata vožnje vlakom iz Habarovskog kraja.

Ruska zdravica

Da biste istinski razumjeli Rusiju, potrebno je dovoljno vremena da upoznate lokalno stanovništvo. Rusi su vrlo gostoljubivi i srdačno će vas ugostiti. Samo uzmite u obzir da prilikom nazdravljanja prijateljima i gostima nije dovoljno samo reći "Živjeli!" - Rusi su poznati po svojim iskrenim (a ponekad i nevjerojatno dugim) zdravicama! Uz te se zdravice često ne mora niti piti alkohol - ako imate sreće, možda ćete čuti rusku zdravicu - za prijateljstvo, za putovanje ili za ugodno vrijeme koje ste proveli zajedno.

Karaoke u ruskom stilu

Od izvođenja klasičnih rock pjesama u američkom baru do pjevanja iskrenih ljubavnih pjesama u kineskim KTV sobama, čini se da svaka zemlja ima svoj stil karaoka - i Rusija se po tome ne razlikuje. Jedinstvenost ruskih karaoka leži u tome da se mogu odviti prilikom bilo kakvog druženja s grupom Rusa - često će to biti u kuhinji prijatelja na zabavi, a jedan je član grupe uvijek zadužen za sviranje akustične gitare. Iako su melodije glazbenika s engleskog govornog područja (poput Johna Mayera i Red Hot Chili Peppersa) uvijek popularne, ako ostanete u Rusiji dovoljno dugo, naučit ćete i najpoznatije ruske melodije - od grupe Kino/Viktora Coja do grupa Mummij Trollj, Tanci Minus i mnogih drugih.

Ruski odgovor na palačinke, okruglice i ražnjiće

Ruska kuhinja možda nije poznata širom svijeta, no hrana koju možete kušati u Rusiji zaista je raznolika i odražava razne kulture federacije. "Šašlik", podrijetlom s Kavkaza/iz Srednje Azije, ruski je odgovor na roštilj - radi se o mesu s roštilja nabodenom na dugački ražnjić. Ruske varijacije okruglica uključuju tradicionalne "peljmene" (s punjenjem od piletine, govedine ili svinjetine) prelivene "smetanom" (kiselim vrhnjem) i koprom. Burjatski "buuzi" su okruglice veličine dlana punjene mješavinom luka i mesa - jedu se rukama, a na vrhu imaju rupu iz koje se pije juha od punjenja. Što se tiče palačinki, nema potrebe da idete u Francusku - Rusija nudi "bljini", koji mogu biti slani i slatki - klasično punjenje uključuje kiselo vrhnje, kavijar i kopar; ili rusku marmeladu od bobica i, pogađate, vrhnje.