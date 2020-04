10 činjenica o Rusiji u koje stranci NE vjeruju dok je ne posjete

Andrej Nikiričev, Aleksandar Avilov/Moskva Agency; Viktor Lisicin/Global Look Press

Možda pretpostavljate da medvjedi tumaraju ruskim ulicama, no nećete biti sasvim sigurni dok se u to ne uvjerite vlastitim očima.

1. Rusija je sigurna

Ovo će ohrabrujuće uvjeravanje od putničkih agencija i internetskih izvora čuti svaki turist koji se sprema posjetiti Rusiju. Većina turista završi u Moskvi ili Sankt-Peterburgu, tako da se njihove brige posebice tiču ova dva grada, jer je teško povjerovati da milijunski velegradovi mogu biti sigurni.

Baš zato u to nećete povjerovati sve dok se ne uvjerite vlastitim očima. U Moskvi i Sankt-Peterburgu lokalci i turisti bez problema i nelagode koriste svoje telefone, prijenosna računala i fotoaparate u javnosti. Ono što bi moglo iznenaditi strane posjetitelje je da se ovo odnosi i na periferiju.

Kao i u bilo kojoj drugoj zemlji, i ovdje postoje određena mjesta koja biste trebali izbjegavati, no općenito je nedostatak sigurnosti jedna je od najvarljivijih zabluda koje ljudi imaju prije no što posjete Rusiju.

2. Lanci brze hrane su ovdje bolji

Ovo iznenadi mnoge strance - pa čak i neke Ruse - kada otkriju da su međunarodni lanci brze hrane općenito uredniji i čišći od istih franšiza u drugim zemljama.

Ovako to opisuje Maks Jankov, jedan internetski korisnik:

"Začudo, međunarodni lanci brze hrane u Moskvi daleko su bolji nego igdje drugdje. U inozemstvu ne mogu podnijeti McDonald's ili Burger King, no ovdje su sasvim u redu."

Jedno bi od mogućih objašnjenja moglo biti to da su u Rusiji javna mjesta prepuna zaštitarskog osoblja, uključujući restorane brze hrane. Dok su restorani McDonald's u inozemstvu često mjesta gdje se okupljaju beskućnici, u Rusiji nije rijetkost vidjeti zaštitara kako iz restorana brze hrane tjera beskućnike.

3. Postoji brza hrana s kavijarom

Utvrdili smo da su restorani brze hrane u Rusiji bolji nego u inozemstvu. Ono što stranci još teže shvaćaju je poseban ruski način razmišljanja o brzoj hrani.

Da, ovdje postoje restorani brze hrane koji nude palačinke s crnim kavijarom ili guščom jetrom za 30 dolara po komadu, a postoje i brojni restorančići u kojima gosti mogu kušati lokalne (i ne tako lokalne) delicije iz cijele Rusije.

4. Rusi ne čavrljaju

Čini se da svi to znaju, a opet se veliki broj stranih posjetitelja iznenadi kada konačno pokuša započeti razgovor s Rusima.

"Jedini put kada mi je nepoznata osoba dobrovoljno sama nešto rekla na cesti u Rusiji bila je stara slijepa žena koja je kazala: 'Kakav zgodan mladić!', nakon čega se zagledala u zrak kraj moga lica i rekla: 'Ti također.'", ispričao je jedan od suradnika Russia Beyonda Benjamin Davis.

Da pojednostavimo, čavrljanje jednostavno nije dio ruske kulture, pa sljedeći put kada se nađete u Rusiji preskočite priču o vremenu i odmah prijeđite na stvar.

5. Ruske su žene prekrasne

Ovo je vjerojatno najrasprostranjeniji stereotip o Rusiji koji zvuči istinito u svakom kutku svijeta, no ipak se još uvijek uglavnom smatra stereotipom.

Ipak, u stvarnosti je ovo sve samo ne još jedan neosnovani stereotip - to je čista činjenica. Ljepota ruskih žena rezultat je njihovog velikog truda i drugih čimbenika nad kojima ruske žene nemaju mnogo kontrole. Ta kombinacija rezultira neviđenom ljepotom koja je na cijeni i u Rusiji i izvan nje. No znamo da u ovo također nećete povjerovati dok se ne uvjerite svojim očima.

Upozorenje: Vjerojatno bi vam ipak bilo bolje da ne izlazite s Ruskinjom. Evo zašto.

6. Postoji život izvan Moskve i Sankt-Peterburga

Možda vam je već prošlo kroz glavu da na širokom prostoru između dvije ruske prijestolnice vjerojatno netko živi. No kako netko iz druge zemlje može biti siguran u to?

Postoji samo jedan način da to saznate - vidjeti to vlastitim očima. Oni koji se u tome okušaju nikada neće zaboraviti to iskustvo.

Ruske regije posjetiteljima nude raznolike divote. Posjet Sočiju, sunčanom gradu na Crnom moru, koji je bio domaćin zimskih Olimpijskih igara 2014. godine, Krimskom poluotoku, nepoznatom Sibiru, jedinstvenom Bajkalskom jezeru, ruskom Arktiku i zapanjujuće lijepom Dalekom istoku Rusije, da navedemo samo nekoliko primjera, pružit će vam drastično drugačija, ali podjednako zapanjujuća iskustva.

7. Zime su hladne

Oprez! Odlazak na neka od gore spomenutih mjesta zimi mogao bi biti rizičan pothvat ako niste navikli na ledene zime i ekstremne vremenske uvjete. Većina je ljudi čula da su zime u Moskvi i Sankt-Peterburgu hladne, no zapravo nemaju pojma o čemu pričaju!

Zamislite da ste vani na -50 stupnjeva Celzija. To je za Jakutiju, najveću i ujedno i najhladniju regiju Sibira, norma. Dvije se lokacije smještene tamo, Ojmjakon i Verhojansk, natječu za titulu najhladnijeg mjesta na Zemlji.

Kliknite ovdje ako želite saznati više o tome zašto je u Rusiji toliko hladno.

8. Medvjedi tumaraju ulicama... Ali samo u malim gradovima i selima

"Nadam se da vani nećemo vidjeti nijednog medvjeda", smije se tipični turist koji ulazi u jedan od luksuznih hotela u blizini moskovskog Crvenog trga. Bez obzira na to koliko je ovaj stereotip rasprostranjen među strancima, većina Rusa nikada nije vidjela medvjeda kako šeće ulicama njihova grada.

Većina Rusa, ali ne svi... Oni koji žive u malim gradovima ili selima na ruskom sjeveru povremeno mogu vidjeti medvjede i druge divlje životinje kako tumaraju ulicama. Jedna je stvar znati da medvjedi šetaju ulicama Rusije, a sasvim je druga vlastitim očima vidjeti divljeg medvjeda.

9. U Rusiji je opasno voziti

Ruski vozači su na lošem glasu zbog svog hektičnog stila i općeg nepoštivanja prometnih pravila. Svi to znaju, no malo tko to iskustvo stekne iz prve ruke.

Ograničenje brzine nije onakvo kakvim se čini, žuto svjetlo kao da ne postoji, a žmigavci su ugrožena vrsta, i to ne samo u Moskvi, nego i u drugim regijama. Ipak, ako uspijete sačuvati zdrav razum nakon vožnje u Rusiji, vožnja bilo gdje drugdje u svijetu bit će za vas mačji kašalj.

10. Rusi ne govore engleski

Većina posjetitelja pretpostavlja da ne bi bilo loše prije dolaska u Rusiju naučiti nekoliko riječi osim "da" i "njet". Ipak, većina se njih nada da će se moći sporazumijeti i na engleskom.

To ste već sigurno čuli milijun puta, no čujte još jednom - engleski govori mali broj Rusa, a tečno ga govori još manji. Iako bi vam se u Moskvi i Sankt-Peterburgu moglo posrećiti, ne nadajte se da ćete čavrljati na engleskom s ljudima u ruskim regijama, gdje je broj ljudi koji znaju engleski još manji. Mnogi Rusi jednostavno nemaju potrebu naučiti taj težak i zastrašujući jezik, jer ne putuju često u inozemstvo.