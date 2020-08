Getty Images, Russia Beyond

Ljudi se na internetu zanimaju vrijedi li se posvetiti učenju ruskog jezika. Sigurno ga ne trebate učiti... ako to stvarno ne želite.

Je li učenje ruskog jezika gubljenje vremena? To je pitanje stvarno postavljeno na internetskoj platformi Quora. Pogledali smo odgovore i odlučili i sami razmotriti to pitanje.

Pitanje motivacije

"Ako je to hobi, onda može. Praktična vrijednost takvog učenja je prilično mala, jer će poslije Putinove smrti SAD ili Kina osvojiti Rusiju, a ruski će ubrzo zatim odumrijeti", ironično komentira Alina Kaspr.

Ako ostavimo sarkazam po strani, učenje ruskog jezika vjerojatno oduzima ogromnu količinu vremena i isto toliko snage. Možemo unedogled nabrajati mnoge poteškoće s kojima ćete se suočiti, počevši od ruskih ćiriličnih slova, preko izgovora i naglaska koji mijenja mjesto u riječi, pa sve do šest padeža, različitih nastavaka, tri roda, glagola...

Da bi čovjek prošao kroz sve to, potrebna mu je jaka motivacija. I pripremite se da budete strpljivi i dosljedni.

"Ako učite ruski zato što mislite da morate, onda je to gubljenje vremena. I ne samo ruski, nego svaki jezik", kaže Lara Novakova, koja je ovaj briljantni odgovor također postavila na Quori. "Svaki jezik se može naučiti, tu nema ničeg nemogućeg, no ključna je stvar da ga volite i da ste spremni uložiti napor u njegovo učenje". To, uostalom, važi i za sve drugo u životu!

Zato morate osjećati da vas jezik privlači, i onda će to za vas biti zadovoljstvo, a ne muka i bol. I naposljetku, ako nemate nikakve praktične koristi od učenja ruskog, onda je to zaista gubljenje vremena. Osim ako vam je cilj vježbati svoj mozak kako biste izbjegli Alzheimerovu bolest – u tom slučaju je učenje bilo kojeg jezika idealno rješenje.

Pronađite praktičan razlog za učenje ruskog

Aleksandar Serij/Mosfiljm, 1971. Aleksandar Serij/Mosfiljm, 1971.

Ako ne iz čiste ljubavi, ruski jezik se može učiti i iz nekih praktičnih razloga, a nije ih teško pronaći.

Možda biste htjeli čitati "Rat i mir" na ruskom, bez prevoditelja kao posrednika u vašem razgovoru s Lavom Tolstojem? Upravo je takav motiv imala Britanka Mary Hobson. I počela je učiti ruski u 57. godini! Sada ima gotovo 80 godina i prevela je nekoliko knjiga s ruskog na engleski. Ona kaže da joj je učenje ruskog jezika otvorilo čitav jedan novi svijet.

Ignatovič/Sputnik Ignatovič/Sputnik

Ili možda želite otputovati u Rusiju i "stopiti se" s njezinim žiteljima? Većina stanovnika Moskve i Sankt-Peterburga dobro zna engleski, ali u pojedinim regijama možete imati problema u komunikaciji, a nisu ni svi znakovi na cesti prevedeni na engleski. U tom slučaju imamo za vas nekoliko savjeta vezanih za putovanje Rusijom. Oni će vam biti korisni čak i ako govorite ruski!

A možda želite poslovati u Rusiji ili s Rusima? Postoji mnogo mogućnosti za investiranje, a zajednica govornika ruskog jezika u poslovnom svijetu je velika i u Rusiji i izvan nje. "Ruski je vrlo zahvalan jezik u svijetu i koristan je za poslovanje i putovanje po cijeloj Središnoj Aziji", piše Greg Kemnitz.

Možda u Rusiji imate prijatelja (ili drugu polovicu) pa se želite bolje razumjeti? Njih će oduševiti svaki vaš pokušaj da razgovarate na ruskom i rado će vam pomoći i podržati vas!

Nalaženje prijatelja među Rusima moglo bi također biti razlog za učenje jezika. Tako ćete zajamčeno pronaći nove prijatelje, a oni će vas pozvati da kod njih odsjednete, da odete s njima u vikendicu ("daču"), da upoznate njihove roditelje, pa čak i da probate bakin boršč.

Kako naučiti ruski? Savjeti onih koji su to već postigli

Irina Baranova/Legion Media Irina Baranova/Legion Media

Mihail Kotihov smatra da je učenje gramatičkih pravila gubljenje vremena, za razliku od komunikacije s Rusima na njihovom jeziku. "Oni će vam ispričati nešto zanimljivo, nešto mnogo uzbudljivije od onoga što možete vidjeti na televiziji. Ako promatrate ljude koristeći ovaj lijepi jezik, onda svakako ne gubite vrijeme." Mihail savjetuje da pjevate ruske pjesme i čitate prelijepu rusku poeziju.

Alena Voice je objavila ovu listu aktivnosti koje vam mogu pomoći da savladate jezik:

"Ako smatrate da je ruski jezik zanimljiv (a svakako jest!), onda uživajte u učenju i nemojte posustati, ali budite i pomalo praktični: