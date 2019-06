Amerikanac o tome zašto je učenje ruskog jezika i ćirilice za Zapadnjake dugotrajni šok

Amerikanac koji već tri godine živi u Rusiji još uvijek se iz petnih žila trudi naučiti ruski jezik. On se kod pojedinih Rusa raspitao zašto je to toliko teško!

Kada pokušavam govoriti ruski, imam osjećaj kao da nešto tražim u prostoriji punoj ljudi koje sam ranije sretao, no čijih imena se ne sjećam. Živim u stalnom strahu da će mi netko dati ruski vremeplov kojim se upravlja pomoću glasovnih naredbi i kojim treba stići u 1953. godinu kako bih spasio svijet. No s mojim ruskim izgovorom uvjeren sam da ću umjesto u prošlost pogrešno otići u budućnost, 21 godinu kasnije, ili 223 godine, ili 347 godina kasnije. A možda ću otići i u prošlost, ali sam siguran da ću po izlasku iz vremeplova biti imenica (ili, još gore, pridjev). Nadam se da će tamo biti samo jedan ja, premda nisam siguran da neću pojesti svoj vlastiti nos kad se vratim.

Okreni - obrni, cijeli svijet će svakako izgorjeti!

Ništa mi se nemojte čuditi. Zamislite kako je tek Rusima teško. Zaista, mnogi smatraju da je ruski jedan od najtežih jezika na svijetu.

Pronaći motivaciju

Pitao sam Aleksandra, lingvista iz Sankt-Peterburga, zašto on smatra da je ruski jezik toliko težak. Njegov prvi odgovor je bio ovaj:

"Prva poteškoća je u tome što je Zapadnjacima teško naći motivaciju za učenje ruskog. Zašto je to tako? Dostojevski, Tolstoj i drugi naši pisci imaju mnogo prijevoda tako da svatko može pronaći odgovarajuću kvalitetu [nivo koji njemu odgovara]. A TV serije? (glasno se smije, od srca) Poezija? Dobro, to uvijek jest razlog, no nešto mi govori da ruska poezija strancima više nije toliko zanimljiva. Obrazovanje? Teško da ono može biti razlog. Možemo tako nastaviti unedogled, no suština je jasna: ruski je Zapadnjacima težak prije svega zato što vjerojatno nemaju jasnog razloga zbog čega treba učiti taj jezik."

To ima nekog smisla. Ja sam, međutim, otkrio da je Rusija kultura s nevjerojatnom imaginacijom i dubinom duše. Ona je ujedno i svjetska sila koja vrlo aktivno sudjeluje u svjetskoj politici.

"No dobro, možda se želiš bolje sporazumijevati s Ruskinjama", reče mi Aleksandar. "Onda ćeš prvo imati posla s ćirilicom."

Ćirilica

Ćirilica frustrira Amerikanca prije svega zato što su mu mnoga njezina slova poznata: "M" je "M", "A" je "A", "T" je "T", i tako dalje. To je baš dobro sve dok ne dođete do "P" koje je ustvari "R" i "B" koje je ustvari "V". Čovjeku dođe da baci udžbenik kroz prozor.

Učenje ćirilice stvara osjećaj kao da ste u paralelnoj stvarnosti gdje su neki vaši prijatelji i članovi obitelji sada vaši neprijatelji i vi očajnički pokušavate ostati na životu, nikada ne znajući kome možete vjerovati. No recimo da ste sve to nadišli i da ste uspjeli odmrsiti sve čvorove. Na koncu ste shvatili što su to meki i tvrdi znak ("Ь" i "Ъ") i čak ste naučili izgovoriti "jeri" ("Ы") bez snebivanja.

No što je s kategorijom roda?

Kategorija roda

Porazgovarao sam s Ruskinjom, nastavnicom ruskog jezika koja drži nastavu Rusima. Bila je ljubazna i pitala u svom razredu što je strancima najteže. Najteža im je kategorija roda. Evo što mi je ona rekla:

"U ruskom jeziku postoje tri roda. Prva dva nisu toliko teška kada je riječ o imenicama, jer postoje i u mnogim romanskim jezicima. Ali je zato treći, srednji rod, kamen spoticanja. Mnogi moji učenici pitaju zašto moramo imati treći rod. U čemu je njegov smisao? I zašto ga nemaju samo imenice, nego ga moraju imaju i pridjevi i glagoli? To znači da morate paziti govorite li kao muškarac ili kao žena, govorite li muškarcu ili ženi i govorite li o predmetu koji pripada muškarcu ili ženi... Nastavak se mijenja ovisno o tim situacijama. Sve se dodatno komplicira kategorijom padeža."

Kategorija padeža

U ruskom jeziku postoji sedam padeža. Svaki od njih ovisi o primjeni riječi u rečenici. Ti padeži su označeni nastavcima koji su ujedno i nastavci za rod, a o nastavku imenice ovisi i nastavak pridjeva, koji je, opet, sasvim drugačiji. To znači da u svakom trenutku morate žonglirati nastavkom imenice ovisno o rodu i padežu, a zatim i nastavkom pridjeva ovisno o nastavku imenice. Ako vas ovo zbunjuje, znači da vam treba čestitati jer ste napravili prvi korak u učenju ruskog jezika. Moja učiteljica ruskog jezika Tatjana pokazuje nevjerojatno smirenje kada trpi i ispravlja sve moje nebuloze. Ona mnogo vremena posvećuje upravo tim nastavcima. Evo što mi ona kaže:

"Stranci većinom ne upotrebljavaju te nastavke pravilno. Rusi uglavnom razumiju što ovi kažu, ali stranci zvuče kao idioti. Ti nemoj zvučati kao idiot nego uči!"

Ako možete savladati tih prvih nekoliko prepreka, na putu ste da naučite ruski. Kada dublje zađete u taj labirint, otkrit ćete da vam ono što vas je ranije frustriralo sada izgleda smiješno. A kada saznate da red riječi u ruskom jeziku nema nikakvog značaja, nemojte proklinjati nebesa, nego se poigrajte s rasporedom riječi. Kada saznate da postoji svršeni i nesvršeni vid, nemojte u tome sagledati svu dubinu svoga neznanja, a ako ste je ipak sagledali, onda nemojte gledati u nju.

Ruski jezik je izuzetno težak i istovremeno izuzetno koristan. On omogućuje da o pojavama govorite na način koji je za vas nov. Čak i ako volite opsovati, zavoljet ćete ruski jezik. Počnimo, dakle, od riječi "zdravo", na ruskom "zdravstvuj".

Ako je želite izgovoriti, najprije morate izgovoriti "Z", a zatim brzo preći na "D" i opet brzo na "R". U početku imate osjećaj kao da prinosite žrtvu đavlu i nadate se da je duša bar malo vrednija.

Ostali odgovori:

Ulja, o odgovorima svojih učenika:

"U ruskom jeziku ne postoji pravilo koje nema iznimki. Kada predajem svojim učenicima novo pravilo, oni uvijek pitaju: 'A što znači ono 'ali' na kraju?'"

Aleksandar o psovanju:

E da, skoro sam zaboravio! Rusi imaju nevjerojatne psovke. Možete pročitati mnogo o tome, nadam se. Ove ruske riječi imaju mnoštvo različitih značenja. To je moguće samo u ruskom i u drugim slavenskim jezicima. Te riječi su apsolutno univerzalne. One mogu značiti i nešto loše, i nešto dobro, i nešto neobično, i radnju i kvalitetu, stanje tvari i stanje uma, generiranje pojava (u ruskom jeziku se može reći "napisao sam članak" koristeći samo sinonime-psovke!).

Tu se uvijek može dodavati još toga. Postoji lingvistički fenomen - "trokatno psovanje" - gdje se jedna na drugu nadovezuju riječi različitih vrsta - pridjevi, imenice i glagoli čije je značenje vezano za intimne odnose. Na taj način se objašnjava nešto što se drugačije ne može objasniti (bar u situaciji u kojoj se takve riječi obično koriste).

Engleski ima svoju riječ "f*ck" koja se koristi svuda i u mnogim različitim značenjima, a Francuzi imaju svoje vječito "putaine", dok Rusi imaju sve to i još gomilu toga odozgo. Mislim da bi mnogi ruski lingvisti mogli napisati disertaciju istražujući samostalno ovaj veliki sloj ruskog nepristojnog leksika.

Pojedine Ruse je teško razumjeti kada govore, vjerojatno ne samo zbog kompleksnog sustava psovki, nego i zato što pojedini ljudi često koriste nepristojne riječi u svom govoru, čak i tamo gdje nema potrebe za tim. To mogu biti imenice, zamjenice, glagoli i pridjevi, ali te iste riječi mogu služiti i kao uzvici umjesto "Ah", "Auh", "Oh", itd., što se potpuno uklapa u ekspresivnost ovih izraza (u ruskom jeziku imenica koja označava muški spolni organ u govoru najčešće nema to značenje nego može značiti "čovjek", "ništa/nula", "fantastično", "netko zna ono što ja ne znam".

Nađa:

Vi trebate izaći na kraj s mnogim poteškoćama: ćiriličnim pismom, kategorijom roda (ona je uobičajena u njemačkom, francuskom, španjolskom i talijanskom), kategorijom roda kod pridjeva i glagola (u prošlom vremenu), sedam padeža, mnoštvom prefiksa, sufiksa i nastavaka kojima se izražavaju nijanse značenja, pa i onime što mnogi prirodni govornici ruskog jezika još uvijek nisu savladali, tj. punktuacijom. Morate koristiti mnogo zareza, i to po striktnim pravilima. Ponekad zarez može promijeniti smisao rečenice (vidi: "Казнить нельзя помиловать", "pogubiti ne pomilovati" - ovisno o tome gdje stavite zarez može značiti "pogubiti, a ne pomilovati", ili "pomilovati, a ne pogubiti", što je dijametralno suprotno.

Postoji mnogo šuštavih suglasnika koji odgovaraju ćiriličnoj azbuci (ako vas zanima suprotna situacija, pogledajte kakav je poljski jezik). Prirodni govornik engleskog jezika to teško može izgovoriti. Ali mislim da je s izgovorom tako u svakom jeziku - u početku on nije baš savršen, prema tome, ne brinite! Primjerice, riječi "devočka" i "devuška" mogu po artikulaciji biti vrlo slične, ali prva riječ znači "djevojčica", a druga "mlada žena".

Benjamin Davis je američki pisac koji živi u Rusiji i istražuje različite teme, od dosta površnih do vrlo dubokih, i to kroz razgovore s Rusima. Prošli put je istraživao postoji li u Rusiji politička korektnost. Ako želite nešto prokomentirati ili biste htjeli da se Benjamin pozabavi određenom temom, napišite nam to u komentarima ili na Facebooku!