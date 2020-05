Deset ruskih riječi koje je teško točno prevesti na hrvatski

1. "Póšlost'"

Ruski i američki pisac Vladimir Nabokov, koji je u Americi držao predavanja studentima slavistike, priznao je da nije mogao prevesti ovu toliko uobičajenu rusku riječ.

Što je to "pošlost'" (пошлость)? Nabokov je navodio ovakav primjer: "Otvorite bilo koji časopis i obavezno ćete naići na nešto poput ovoga: obitelj je tek kupila radioprijemnik (automobil, hladnjak, srebrni pribor za jelo - svejedno što). Majka tapka od prevelike radosti, djeca skaču unaokolo zinuvši od čuda, a malo dijete i pas pokušavaju dohvatiti rub stola na koji je postavljen idol... A malo po strani... pobjedonosno stoji tatica - ponosni 'darodavac'. Gusta 'pošlost'' takve reklame ne proizlazi iz lažnog preuveličavanja vrijednosti konkretnog korisnog predmeta, nego iz pretpostavke da najuzvišenija sreća može biti kupljena i da takva kupovina oplemenjuje kupca".

"Ta riječ obuhvaća i trivijalnost, i vulgarnost, i razvratnost, i odsustvo duhovnosti", dodaje profesorica Harvardskog sveučilišta Svetlana Bojm.

2. "Nadrív"

Na njemačkoj Wikipediji postoji zaseban članak posvećen ruskoj riječi "nadriv" ("Nadryw"): To je ključni pojam ruskog pisca Fjodora Dostojevskog. Ova riječ opisuje nekontrolirano emotivno stanje u kojem čovjek izvlači na površinu duboko skrivene intimne osjećanje.

Pored toga, "nadriv" (надрыв) kod Dostojevskog označava situaciju u kojoj se junak toliko udubljuje u kontemplaciju da u svojoj duši može pronaći i ono čega u njoj uopće nema, ili ga nema u tolikoj mjeri. Zbog toga se "s nadrivom" često izražavaju umišljeni, neizmjerno preuveličani ili izobličeni osjećaji. Jedno poglavlje romana "Braća Karamazovi" se tako i zove: "Nadrivi".

3. "Hámstvo"

Ovu pojavu je spominjao sovjetski pisac Sergej Dovlatov u članku "To neprevodivo 'hamstvo'": " 'Hamstvo' (хамство) nije ništa drugo do grubost, drskost i neotesanost 'u jednom paketu', s tim što se podrazumijeva da čovjek koji sve to pokazuje neće biti kažnjen". Po Dovlatovljevom mišljenju, "hamstvo" ubija čovjeka u pojam upravo zbog nekažnjivosti. Protiv njega nema lijeka, jedini spas je u povlačenju. "Deset godina živim... u bezumnom, divnom i užasnom New Yorku, i sve vrijeme se čudim kako u njemu nema 'hamstva'. Ovdje vam se može dogoditi svašta, ali 'hamstva' stvarno nema. Možete, recimo, biti opljačkani, ali nitko vam neće zalupiti vrata pred nosom", dodaje pisac.

4. "Importozameščénije"

Riječ "importozameščénije" (импортозамещение) je u Rusiji popularna od 2014. godine, kada je Zapad uveo sankcije, a Rusija odgovorila kontrasankcijama i politikom usmjerenom na sustavnu zamjenu uvozne robe domaćim proizvodima. U pitanju je složenica sastavljena od riječi "import" (uvoz) i "zameščenije" (zamjena).

Danas se ovaj izraz vrlo često koristi u ruskim medijima, a na hrvatski se jezik svaki put mora prevoditi opisno, s tim što i taj opisni prijevod najčešće ne može biti opširan, tj. ne može sadržavati konotaciju koja se podrazumijeva u izvornom ruskom tekstu.

5. "Toská"

Ova riječ se može prevesti kao "duševna bol" ili "melankolija", ali ti izrazi ne odražavaju svu dubinu ruskog pojma. Vladimir Nabokov je pisao: "Nijedna riječ u engleskom ne odražava sve nijanse značenja riječi 'toska' (тоска). To je osjećaj velike duševne patnje bez nekog posebnog razloga. U nekoj bezazlenijoj varijanti je to nejasna bol u duši... nejasan nemir, nostalgija, ljubavna čežnja".

6. "Tusóvka"

Riječ "tusovka" (тусовка) je ušla u mladenački žargon tijekom 1980-ih. Tako se zvalo neobavezno druženje u skupinama čiji članovi imaju iste interese i vode sličan način života. Naziv potječe od glagola "tasovatʹ", što znači "miješati špil karata", jer u takvom okupljanju čovjek kontaktira s različitim ljudima (često i nepoznatim), a kontakti su mnogobrojni i slučajni (primjerice, "tusovka" u diskoteci). Značenje se proširilo kasnije, kada se riječ počela koristiti i za pripadnost virtualnim socijalnim zajednicama, opet po nekoj osnovi - profesionalnoj ili ideološkoj. S vremenom je ovo sekundarno značenje postalo primarno. U kreativnim krugovima je uvriježeno mišljenje da je za uspješno napredovanje poželjno da autor pripada nekoj utjecajnoj "tusovki" gdje se okupljaju ljudi iz dotične branše, primjerice, književnici ili, recimo, slikari. Riječ "tusovka" se koristi i za svakojake političke pravce. Primjerice, liberalna "tusovka" se često doživljava kao suprotnost patriotske "tusovke".

7. "Bespredél"

Profesor slavistike sa Sveučilišta u New Yorku Eliot Borenstein riječ "bespredel" (беспредел) objašnjava doslovno: "bez granica i ograničenja" ("predel" je na ruskom granica, ograničenje), dok engleski prevoditelji često koriste englesku riječ lawlessness (bezakonje). Međutim, u ruskom jeziku je značenje ove riječi daleko šire. To je ocijena djelovanja nekoga tko ne krši samo zakon, nego i općeprihvaćene moralne norme.

8. "Avós'"

Vrlo je teško objasniti značenje ove riječi onima kojima ruski jezik nije materinji. To što označava riječ "avos'" (авось) često se tretira kao jedna od najvažnijih crta ruskog nacionalnog bića. Uzdati se u "avos'" znači raditi nešto bez posebnog napora, ali uz očekivanje da će sve slučajno ispasti dobro.

9. "Sankciónka"

Ova riječ se pojavila kada je 2014. godine Zapad uveo sankcije Rusiji, a Rusija odgovorila kontrasankcijama. Označava namirnice čiji je uvoz u Rusiju zabranjen. Mnogi ukusni strani proizvodi na koje su žitelji velikih ruskih gradova navikli danas se ne mogu naći u prodaji, tako da ih građani Rusije mogu probati samo kada odu u inozemstvo. Kronološki gledano, posljednja "sankcionka" (санкционка) je crnogorsko vino "Vranac", čiji je uvoz u Rusku Federaciju nedavno zabranjen zbog velike količine pesticida.

10. "Piárit'sja"

Riječ potječe od skraćenice engleskog izraza "public relations" (PR), kojom se označavaju odnosi s javnošću. Danas u ruskom jeziku povratni glagol "piarit'sja" (пиариться) ima izvjesnu negativnu konotaciju. Mogao bi se prevesti izrazima "reklamirati se", "baviti se samoreklamom", ali u ruskom jeziku on ipak ima nešto šire značenje. Na primjer, upotrebljava se kada netko koristi beznačajan ili neumjesan povod da skrene pažnju na sebe.

Ovaj glagol ima i dosta izvedenica. Primjerice, particip "raspiarennij" se koristi da označi ličnost ili pojavu koju su mediji neopravdano često spominjali i tako je učinili poznatom i priznatom.