Kako putovati sam po najvećoj zemlji na svijetu?

Nemojte doživljavati to kao odlazak na Mars. Čovjek može sam proputovati Rusiju, i to nije puno kompliciranije od putovanja s prijateljima ili preko turističke agencije. Evo što trebate znati prije nego što spremite torbe.

Kako se dobiva ruska viza?

Do turističke vize za Rusiju hrvatski državljani mogu doći preko viznog centra koji se nalazi u Zagrebu. Detaljne informacije nalaze se na stranici viznog centra, a sam postupak traje u prosjeku pet radnih dana.

Glavno pitanje je kako dobiti turistički vaučer i potvrdu o prijemu stranog turista, jer to obavezno morate imati kako bi ste dobili vizu, a te dokumente daju samo oni hoteli i hosteli koji imaju akreditaciju federalne službe za migracije i ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. Drugi način je da se obratite u agenciju koja će vam pomoći rezervirati mjesta u takvim hotelima. Kada dobijete vizu možete poništiti rezervaciju i odsjesti u nekom drugom hotelu. Ipak, imajte na umu da centar za izdavanje viza ponekad provjerava jeste li zaista odsjeli u hotelu koji vam je izdao taj vaučer. Prema tome, bolje je ne riskirati, no treba naglasiti da to veći problem predstavlja hotelu ili drugom turističkom smještaju, koji izdaje vaučer.

Gdje odsjesti?

Potraga za smještajem se u Rusiji ne razlikuje puno od iste takve potrage u bilo kojoj europskoj zemlji. U Rusiji se također koriste Booking.com i Airbnb, a postoji i "couchsurfing". Budite oprezni prilikom izbora četvrti (centar grada je uvijek najbolja opcija) i previše jeftinih hostela, jer u njima često odsjedaju gastarbajteri i higijena nije uvijek na visokoj razini.

Kako se plaća?

U Rusiji su platni sustavi Visa i MasterCard dosta rasprostranjeni, ali nisu svuda prisutni. Duboko u ruskoj provinciji će vam sigurno trebati gotovina, ako ništa drugo bar za vožnju u gradskom prijevozu. S druge strane, nema potrebe nositi sa sobom niti previše gotovine. Ne pokazujte svima koliko ste bogati.

Kako razgovarati s mještanima?

To je najteže. Ogromna većina građana Rusije ne zna engleski. Situacija je nešto bolja u velikim gradovima poput Moskve i Sankt-Peterburga, ali nemojte računati na to da ćete imati sreće, nego ipak naučite ili zapišite najpotrebnije fraze na ruskom. S interneta možete preuzeti besplatne aplikacije za učenje ruskog jezika na početnoj razini, na primjer Duolingo ili Memrise.



Čak i ako vas Rus ne razumije, on će vam najvjerojatnije pokušati objasniti gestikuliranjem. A možda će početi govoriti na ruskom tri puta glasnije. U tom slučaju znajte da on ne viče zato što se ljuti na vas, nego iz nekog razloga misli da ćete ga tako bolje razumjeti.



Ako ste uspostavili komunikaciju, evo još nekoliko korisnih informacija:



Je li djevojka sigurna ako sama putuje Rusijom?

U Rusiji je sigurnost na visokoj razini, ukoliko sami ne tražite "avanture". Najvažnije je ispoštovati nekoliko jednostavnih pravila: ne šetajte pustom ulicom negdje na periferiji, ne držite novčanik i telefon u zadnjem džepu i ne odvajajte se od torbe. I u ruskim gradovima ima lopova, ali ne više nego u Rimu, Parizu ili Barceloni.



Može se dogoditi da vas zaustavi policija radi rutinske provjere dokumenata. Svesrdno vam preporučujemo da uvijek nosite bar kopiju vaše putovnice.



Sada u Rusiji postoji čak i specijalna "turistička policija". Tim se policajcima uvijek možete obratiti. Oni govore strane jezike (svakako govore bar engleski) i mogu vam biti od velike koristi. Ako ništa drugo, pomoći će vam stići na vaše odredište.

Kako se obući? Je li u Rusiji hladno?

Zavisi u koje doba godine putujete i na koju stranu. Sigurno je jedno: u centralnoj Rusiji (na primjer, u Moskvi i Sankt-Peterburgu) nije tako hladno kao što mislite. Zimi je u tim gradovima temperatura slična kao u zemljama Istočne Europe, a ljeto je u Rusiji gotovo uvijek vruće (u pojedinim južnim regijama temperatura se ponekad penje i do 45 stupnjeva Celzijusa).



U Rusiji na federalnoj razini ne postoji zabrana nošenja hidžaba, ali su Rusi većinom pravoslavni kršćani, tako da muslimansko odijelo privlači pažnju (izuzev u muslimanskim regijama kao što su Čečenija, Dagestan i Kabardino-Balkarija). Privlači pažnju čak i policije, koja se brine o sigurnosti.



Ako planirate posjetiti manastire i crkve (u Rusiji ima puno lijepih hramova), ponesite maramu, jer je posvuda taj običaj na snazi.

Kako se ne izgubiti u Rusiji?

Vrlo jednostavno: na vrijeme skinite na svoj mobilni telefon nekoliko korisnih aplikacija.



– Yandex.Maps, detaljne karte gradova Rusije. Na njima je prikazano gdje možete prigristi ili ručati, gdje otići u kupovinu, gdje vam je najbliža stanica metroa, itd. Radi i offline (podržava ruski, engleski, ukrajinski i turski jezik).



– 2GIS, sličan servis (dostupan je na ruskom, engleskom, talijanskom, češkom i španjolskom) koji ima mogućnost offline pregleda, odnosno skidanja karata kompletnih gradova.

Postoji li u Rusiji rent-a-car?

Da, u Rusiji postoji car sharing i servisi za iznajmljivanje automobila. Samo trebate imati vozačku dozvolu, putovnicu i kreditnu karticu. Ovdje nudimo poveznice koji vam mogu biti od koristi ukoliko želite iznajmiti automobil u Rusiji:



Sixt, Europcar, Avis, Rentalcars, Delimobil, BelkaCar, Yandex.Carsharing

Kako stoje stvari s gradskim prijevozom?

Velika većina gradova ima autobuse i tramvaje, a osim toga i "maršrutke" (minibus u kojem putnik unaprijed govori vozaču na kojoj stanici izlazi).



Možete u online sustavu pratiti sve što se događa s gradskim prijevozom pomoću aplikacije Yandex.Transport.



Što se tiče taksija, u pojedinim gradovima funkcioniraju aplikacije Uber, Yandex Taxi, Gett Taxi i City Mobil (sve imaju verziju na engleskom). U ostalim slučajevima možete zaustaviti žuti taksi na ulici tako što ćete podići palac u zrak (s tim taksistima se možete i cijenkati).

Koliko novca je potrebno za putovanje po Rusiji?

U cjelini gledano, Rusija nije skupa zemlja. Najskuplja stavka u troškovima je let avionom, pogotovo zato što je zemlja toliko velika. Letovi između vrlo udaljenih gradova su skupi. Na primjer, ako putujete u Irkutsk (pored Bajkalskog jezera), van sezone najniža cijena leta iz Moskve je 25.000 rubalja (430 dolara). Možete, doduše, putovati vlakom ili automobilom – te varijante također imaju svoje prednosti i nedostatke.



Prosječna cijena "običnog" ručka u moskovskim restoranima je 1.569 rubalja (160 kuna), a u Sankt-Peterburgu je 1.105 rubalja (111 kuna). U svim ostalim gradovima je još niža.



Ulaznice za najpoznatije ruske muzeje su jeftinije nego za muzeje u Francuskoj, Italiji ili Velikoj Britaniji. Osim toga, uvijek postoji način za proputovati Rusiju za male novce.