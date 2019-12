5 profesionalnih savjeta za turiste koji u Rusiji žele sklapati prijateljstva

Prva stavka u vašem itineraru prilikom posjeta bilo kojoj zemlji bi trebala biti - nastojte ne živcirati ljude koji tamo žive.

Nakon što sam već nekoliko mjeseci živio u Rusiji, posjetila me prijateljica. Otišli smo u restoran u koji sam često išao na ručak. U roku od jedne minute počeo sam se osjećati užasno nelagodno. Moja je prijateljica sjedila i glasno brbljala bez konca i kraja. Govorila je o svemu što joj je palo na pamet. Vremenu, automobilima, hrani, seksualnom životu, obitelji, psu, životu, svemiru i svemu ostalom. Kad je konačno morala na toalet, ostavila me tamo u jeci svoje buke.

Sa šanka su me netremice gledali konobari s kojima sam tijekom tih nekoliko mjeseci postao dobar. Jedan je par za stolom pokraj našeg tiho gunđao i strijeljao me pogledom. Primijetio sam da su čak i oni na drugom kraju restorana mrzovoljno utihnuli. Ja sam samo slijegao ramenima s izrazom krivnje na licu, no šteta je već bila učinjena. Bio sam kriv za suučesništvo: nepodnošljivi Amerikanac.

Kad god posjećujem druge zemlje, uvijek se trudim izbjegavati ovaj klišej. Ne zato što bih trebao biti netko drugačiji samo zato što živim negdje, nego zato što sam, bez obzira na to koliko dugo živio u Rusiji, ovdje gost. A kada ste gost, trebali biste poštivati domaćine. S nekoliko sam Rusa porazgovarao o tome koje im navike turista najviše idu na živce i evo što sam saznao:

#1: Kad ste u zatvorenom prostoru, ne galamite

Zapravo, nemojte galamiti ni ako ste na otvorenom. Kada bismo izmjerili zvuk koji dolazi iz različitih država svijeta, Rusija definitivno ne bi bila među glasnijima. To ne znači da ovdje nitko nije čuo za neotesanost, no većina ljudi ovdje jednostavno shvaća koliko je vremena potrebno da zvuk iz njihovih usta dođe do vaših ušiju te se ponašaju u skladu s tim. Ovo pravilo možete i zanemariti, po ovom pitanju nikada nećete imati puno problema.

Kako ističe Julija, bivša stanovnica Moskve: "Rusi su općenito tolerantniji prema strancima nego prema sunarodnjacima. Primjerice, moje su prijatelje i mene drugi putnici u vlaku nekoliko puta izgrdili zbog glasnog smijeha, no da smo stranci, samo bi prešli preko toga."

Samo imajte na umu da vas u takvoj situaciji toleriraju, ali svejedno misle da niste pristojni. Ovo su važne razlike kojih morate svjesni kad ste u inozemstvu.

#2: Pretpostavka da nitko ne govori engleski

To je raširena zabluda među turistima koji govore engleski jezik. Psovke i glasni i nepristojni razgovori na javnim mjestima nisu preporučljivi. Mnogo Rusa jako dobro govori engleski jezik, a razumije ga još veći broj onih koji su odlučili ne govoriti na njemu.

Stvar se pogoršava kada turisti počnu pretpostavljati da ih niti jedan trgovac ne razumije, kao što je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva iskusila Marija, voditeljica knjižare:

"Strani su kupci često ponavljali svoje zahtjeve dok sam ja već tražila ono što su htjeli. I to ne na način na koji to ponekad rade ljudi kojima je dosadno čekati, nego gotovo s-l-o-v-k-a-j-u-ć-i."

#3: Ispitivanje o politici

Amerikance bi ovo moglo iznenaditi, no mnoge zemlje nisu ni približno toliko opsjednute politikom. Za vrijeme američkih izbora 2016. bio sam u Rusiji i u to smo vrijeme jedan drugi Amerikanac i ja naširoko raspravljali o njima, dok su naši ruski prijatelji gunđali: "Prestanite više, zašto politiku doživljavate tako osobno?"

I to je istina. Stvarno to radimo. Amerikanci o politici raspravljaju kao da brane svoje najbolje prijatelje. Nisu svi na svijetu takvi, a posebno je u Rusiji nepristojno upoznati nekoga novog i odmah se baciti na to, "Pa, što misliš o Trumpu, Putinu, Ukrajini..." i tako dalje.

"Ne raspravljajte o trenutnoj političkoj situaciji", kaže Jevgenija.

"Sve vrste političkih razgovora s turistima obično ne završavaju dobro. Često zato što su ljudi skloni za mnoge stvari kriviti Rusiju. A tko uživa u tome da ga krive za miješanje u američke predsjedničke izbore/Brexit/trovanja u Britaniji/dopinške skandale/policijsku brutalnost. Ljudima je toga dosta. Većina Rusa na apsolutno nikakav način nije povezana s tim stvarima, osim činjenice da su se ovdje rodili. Baš kao i bilo tko iz bilo koje druge zemlje. To je kao da vas netko na osobnoj razini usputno okrivi za sibirske šumske požare dok čeka da mu netko zapali cigaretu", napominje Julija G.

Irina Baranova Irina Baranova

Dariji su pitanja o politici počela ići na živce nakon što ju je netko jednom upitao: "Zašto ste napali Ukrajinu?" ili nešto poput "Što misliš o Putinu?"

Nije toliko stvar u politici, koliko u ljudima koji se razbacuju poluistinama iz zapadnih medija koje oštro kritiziraju Rusiju bez da daju potpunu priču:

Aleksandar iz Sankt-Peterburga smatra da nije primjereno kritizirati Ruse, pogotovo kad ste stranac. "Čak i najprogresivniji Rusi duboko u sebi kriju svoj ruski identitet i kritika takvog tipa bi ih mogla naljutiti."

#4: Poštujte osobni prostor

Nikada na ulici nisam vidio ruske tinejdžere s natpisom: "Besplatni zagrljaji". To ne znači da se na grljenje gleda s neodobravanjem, nego da je osobni prostor, kad je riječ o nepoznatim osobama, nužan. Osim rukovanja (Savjet: Skinite rukavicu kada se rukujete), Rusi cijene svoj prostor. Primjerice, ako ste jedan od onih ljudi koji, kada sretnu nekog novog, kažu: "Ma ne, ja sam grlitelj, samo se ti prepusti!"

Ublažite to ako dolazite u Rusiju.

Općenito, ublažite sve.

Irina Baranova Irina Baranova

Također, ni ljubljenje nije u igri:

"Ponekad stranci misle da se prijatelji u Rusiji ljube u obraz, pa pokušavaju poljubiti Rusa kojeg tek upoznaju. No ne bih ove situacije nazvala iritantnima. One su sasvim razumljive (zbog čega bijeg od poljupca neće biti ništa manje neugodan)", kaže Darija.

"Na um mi pada samo o osobni prostor. Rusi ne vole da ih nepoznate osobe dodiruju. U redu, stisak ruke je neophodan, no drugi će dodiri biti nezgrapni", dodaje Sonja.

#5: Neiskrenost

U nekim je kulturama neiskrenost prihvaćena norma socijalizacije. U Rusiji to često nije slučaj. Otvoreno smiješenje ljudima bez jasnog razloga nije znak uvažavanja, nego češće djeluje snishodljivo i agresivno.

"Ne smiješite se nepoznatim ljudima. To se može smatrati agresivnim ponašanjem”, upozorava Jevgenija.

U Rusiji sam upoznao mnogo različitih tipova ljudi, no iskreno mogu reći da u tri godine nisam susreo nikoga koga bi opisao kao "vrckavog". Mnogi će se Rusi brzo iznervirati ako niste iskreni ili ako njihovu iskrenost doživite kao osobni napad. Rusi će vam, pogotovo kada su u pitanju socijalni problemi, često iznijeti svoj iskreni stav, pretpostavljajući da je riječ o dijalogu, dok će se Amerikanci pokušati složiti i odmaknuti od teme kako slučajno ne bi nekoga uvrijedili.

Irina Baranova Irina Baranova

Ako vas je lako uvrijediti, nemojte ići u Rusiju. Ovako Rusi stječu loš ugled u liberalnim krugovima. Mnogo Rusa podupire razne ideologije i ne odbacuje odmah jednu nauštrb druge. Vole iskreno razgovarati i upijati informacije o stvarima te se ne boje priznati kada nešto ne razumiju. Ako se uvrijedite, to je do vas.

Sve su ovo samo savjeti i prijedlozi. Kada se sve zbroji i oduzme, Rusija je prema turistima gostoljubiva i tolerantna. Sve dok ste pristojni i ljubazni prema ljudima koje sretnete, možete slobodno kršiti sva navedena pravila i svejedno se provesti fantastično.

Benjamin Davis je američki pisac koji živi u Rusiji i istražuje različite teme, od dosta površnih do vrlo dubokih, i to kroz razgovore s Rusima. Ako želite nešto prokomentirati ili biste htjeli da se Benjamin pozabavi određenom temom, napišite nam to u komentarima ili na Facebooku!