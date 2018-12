5 nepoznatih pustolovnih pothvata u Rusiji

1. Polarni Ural

Većini putnika je planinski lanac Ural vjerojatno poznat kao slikoviti interludij između Jekaterinburga i Kurgana dok se vozite Transsibirskom željeznicom. No, za one koji se žele maknuti s utabanih staza, najsvjeverniji dijelovi ove povijesne geografske granice između europskog dijela Rusije i Sibira, tzv. Polarni Ural, je jedna od najboljih pustolovina koje možete doživjeti u Rusiji.



Polarni Ural prolazi kroz sjeverne gradove kao što su Salehard, Vorkuta te poluotok Jamal i služi kao glavna točka jedne od najudaljenijih ruskih regija. Za putnike koji žele proći Ural, doživjeti jedinstveni uvid u nomadsku kulturu Nenjec poluotoka Jamal, prespavati u nenjeckoj verziji "jurte" u arktičkoj tundri, ovo je jedinstvena prilika.



Usred polarnih noći, putnici mogu letjeti iz Moskve za Salehard, prije nego što odu motornim sanjkama preko Polarnog Urala do poluotoka Jamal. Unatoč jakim arktički vjetrovima i smanjenom vidljivosti, ovo je jedno od najuzbudljivijih iskustava u Rusiji.

2. Sjeverni Kavkaz

Rusiju se često doživljava kao zemlju snijega i leda, ali Adam Sloper, član Britanskog backpacker društva, te suosnivač istoga kaže "put na Sjeverni Kavkaz" razbija takve predrasude. Na južnoj ruskoj granici leže kanjoni, drevni dvorci, pješčane pustinje; koje tjeraju posjetitelje da razmisle o svojim pogledima na Rusiju.



Putnici mogu letjeti iz Moskve, Istanbula, Šarje do glavnog grada republike Čečenije, Groznog, prije nego što krenu prema rusko-azerbajdžanskoj granici i gradu Derbentu, koristešći maršrutke(minibuseve). Na putu možete posjetiti Sulak, jedan od najdubljih kanjona na svijetu, popeti se na Sarikum, najveću dinu u Euroaziji, visoku 262 metra, koja se nalazi blizu grada Mahačkala, prijestolnice republike Dagestan. Uza sve zanimljivosti ovog kraja, Michael Worrall, pasionirani putnik, najviše je ostao oduševljen ljubaznošću naroda Čečenije i Dagestana.

3. Jakutija zimi

Posjet usred zime najhladnijoj naseljenoj regiji na planetu ne čini se baš kao uobičajen izbor za odmor, ali uz pravu zimsku odjeću i malo avanturizma, put u zemlju "smrznutih trepavica" može biti jedinstveno iskustvo. Beskrajni snijegom pokriveni parkovi prirode, dramtične kristalno-plave ledene ceste i temperature od -50 °C ostavit će vas bez teksta, a topla prenoćišta uz rutu kojom se budete kretali će vam ostaviti lijepe uspomene koje će trajati cijeli život.



Oni koji su baš željni velike pustolovine, u regiju mogu doći s maršrutkom iz grada Tinda. Maršrutka putuje 24 sata, te iz tog razloga većina doleti avionom iz Moskve u glavni grad regije, Jakutsk. Postoje i letovi iz Seolula i Harbina. Iz Jakutska su česte destinacije Ojmjakon, najhladnije naseljeno mjesto na svijetu, te prirodni park Stupovi Leni. Ako uzmete u obzir da je regija Jakutija velika gotovo poput Indije, onda vam je jasno da vam neće nedostajati destinacija koje možete posjetiti.

4. Čujska autocesta

Od Novosibirska do rusko-mongolske granice vodi jedna od najuzbudljivijih ruskih cesta, za sve one koji su opsjednuti putovanjem cestom - cesta Čujski. Prolazi kroz dramatične krajobraze republike Altaj i završava čarobnim stepskim pejzažima distrikta Koš Agač. Ovdje možete pronaći jurte, vulkanske tople izvore i snijegom pokrivene planine. No, ova dionica nudi više od putovanja samom cestom. Zip line (spuštanje čeličnim užetom) kroz klance, jahanje konja koji galopiraju stepom, rafting divljim brzacima.



Glavni grad republike Altaj, Gorno-Altajsk ima direktni let iz Moskve, ali zbog slabe dinamike letova i relativno velike cijene, putnici preferiraju letjeti za Novosibirsk, pa odatle vlakom za Bijsk te taksijem prema Gorno-Altajsku. Odatle se lako može doći maršrutkama ili taksijima sve do mongolske granice, te usput obići vidikovce kao što je Čibit, kako bi uvidjeli prekrasnu prirodu južnog Sibira.

5. Kamčatka

Kamčatka, poluotok vatre i leda, udaljena tisuće kilomatara od Moskve, zemlja je superlativa. Ovo je jedna od geološki najaktivnihi regija na svijetu, te je dom krajolicima toliko neobičnim, da bi se posjetitlej mogao osjećati kao da je na nekom drugom planetu. Očekujte horizont prošaran vulkanima iz kojih ide dim, fotogenične prizore sirove prirode, idealne za npr. Instagram.



Zbog nepostojanja ceste između Kamčatke i ostatka Rusije (da, zaista je toliko zabačena), putnici uglavnom dođu direktnim letom iz Moskve ili Vladivostoka. Iz glavnog grada regije, Petropavlovska-Kamčatskog često možete vidjeti ljubitelje adrenalina kako se penju motornim sanjkama na vulkan Mutnovski ili lete helikopterom iznad Doline gejzira. Kamčatka je pravi Shangri-la svakog pustolovca, no oni koji putuju zimi bi trebali uzeti jako dobre rukavice, jer -30°C u zraku dok se vozite na motornim sanjkama je poprilično neugodna temperatura!