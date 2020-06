10 stvari koje su tipično ruske po mišljenju naših čitatelja

Russia Beyond Hrvatska

Nedavno smo zamolili naše autore, urednike i suradnike da nam kažu koje su po njihovom mišljenju "najruskije" stvari i na našoj smo stranici objavili rezultate. Zatim smo odlučili za mišljenje pitati i naše čitatelje. Dobili smo veliki broj odgovora, a ovdje ih navodimo:

1. Tipičan ruski grad

Naši suradnici su se odlučili za Moskvu i Suzdalj. Kako se dalo i očekivati, i čitatelji su izabrali Moskvu. Zaista, ruska prijestolnica s Kremljem i crkvama zasluženo je srce Rusije.

Međutim, bilo je i drugačijih zanimljivih odgovora: Jaroslavlj, Nižnji Novgorod, Sergijev Posad, Kazanj, Tjumenj, Volgograd, Jekaterinburg, Novosibirsk i Vladivostok. Ako ćemo iskreno, bili smo ugodno iznenađeni što naši čitatelji tako dobro poznaju ruske gradove, a neke su od njih čak i posjetili!

"Definitivno sela, rusko srce nije ograničeno na Moskvu ili Peterburg" – glasio je jedan odgovor. Ni tu nemamo što dodati!

2. Osobina karakteristična za Ruse

Naši suradnici smatraju da je to iskrenost i bilo nam je drago što su i naši čitatelji to spomenuli. Međutim, najčešći je odgovor bio gostoprimstvo. Zar to nije divno? Rusi zaista vole goste i dočekuju ih raširenih ruku... s kruhom i solju!

Neki čitatelji su također izdvojili poštenje, hrabrost, iskrenost i vjernost.

Neke druge spomenute karakteristike nisu toliko pohvalne. Na primjer, neposrednost ili nepristojnost (ovisno o situaciji), zatvorenost, sumnjičavost i nepokazivanje emocija.

Drugi zanimljivi odgovori glasili su: problematičnog uma ili pretjerano zamišljeni. Izgleda da je netko previše čitao Dostojevskog! Doduše, ponekad stvarno imamo "nevolje zbog pameti"!

3. Osjećaj koje je osobito ruski

Ovdje smo dobili što smo i očekivali: očajanje i melankoliju. Isto su rekli i naši suradnici. Saznajte više o ruskoj duši: Deset citata velikih ruskih pisaca o tajni ruske duše

4. Istinski rusko jelo

Kao i u anketi naših suradnika, palačinke i boršč zauzimaju počasno prvo mjesto. No obradovali smo se vidjeti i rusku salatu, peljmene, krumpir s haringom, kao i sirnike i kavijar. Cure li vam sline?

Netko je dao duhovit odgovor da su to pizza i sushi – i to je možda točno u nekim velikim gradovima poput Moskve, s obzirom na to da urbani Rusi obožavaju ovu hranu (kao i češko pivo i talijansko vino!)

5. Gesta tipična za Ruse

Naši suradnici su bez ikakve sumnje odabrali čvrgu po vratu.

Naši čitatelji su, međutim, uz ovu njima također poznatu gestu naveli i nekoliko drugih, među kojima su: slijeganje ramenima, znak za blesavost (kružni pokreti kažiprstom u blizini uha ili sljepoočnice), znak za šuškanje novca i šipak.

6. Najruskija riječ

Naši zaposlenici su se odlučili za "Davaj", zanimljivu i teško prevodivu riječ koja se može koristiti u svim životnim prilikama. Neki naši čitatelji su je također spomenuli, dodajući i sljedeće: "spasibo", "babuška" i "na zdorovje". (Posljednja je, međutim, samo mit! A evo i zašto.)

Također je bilo zabavno čitati sve psovke koje znate na ruskom (a bilo ih je puno u odgovorima).

7. Izrazito ruska navika

Naši suradnici i čitatelji složno su izglasali da je to: nebacanje stvari ili, drugim riječima, skladištenje. Izgleda da nas već dobro poznajete!

No neki su se odlučili i za ispijanje čaja, čitanje, sjedenje prije polaska na put, skidanje cipela prije nego što uđete u kuću i nošenje papuča kod kuće, kao i plastična vrećica u kojoj čuvate druge vrećice. Sve je to istina!

Jedan odgovor je glasio: odugovlačenje... ali to je nešto što objedinjuje sve navedeno, zar ne?

8. Film karakterističan za Rusiju

Većina ispitanika se odlučila za "Ironiju sudbine" i slažemo se u potpunosti. To je zaista jedan od najpopularnijih ruskih filmova i vjerojatno jedan od onih koji su najpoznatiji u inozemstvu.

Međutim, čitatelji su pokazali da poznaju i filmove kao što su: "Moskva suzama ne vjeruje" (dobitnik Oscara), "Časnici" (velika ratna drama) i "Brat" (iskren film o "divljim" 90-ima).

"Doktor Živago" se dvaput našao među odgovorima kod naših američkih čitatelja. To je legendarni američki film s Omarom Sharifom. U Rusiji nije tako dobro poznat, ali nam je drago da je još uvijek popularan u Americi, jer je to adaptacija velikog romana Borisa Pasternaka, za koji je dobio Nobelovu nagradu.

Ako se ikada zapitate koji ruski film pogledati, ovo je popis ostvarenja koja definiraju rusku kinematografiju.

9. Knjiga koja odražava Rusiju

"Rat i mir" ili čak "bilo što od Tolstoja" bio je najčešći odgovor naših čitatelja. Ali drago nam je da niste zaboravili ni remek-djela kao što su "Jevgenij Onjegin" i "Bajke" Aleksandra Puškina, "Majstor i Margarita" Mihaila Bulgakova i "Braća Karamazovi" i "Zločin i kazna" Fjodora Dostojevskog.

10. Tipično ruska izreka

Bili smo naprosto zapanjeni kada smo vidjeli koliko ruskih izreka i poslovica poznaju naši čitatelji! Bez ikakvog uvoda navodimo ih ovdje. Znate li što svaka od njih znači?

Не все то золото, что блестит – Nije zlato sve što sja

Тише едешь, дальше будешь – Tiha voda brege dere

Семь пятниц на неделе – Sedam petaka u tjednu (znači da osoba često mijenja mišljenje)

Поживем - увидим – Sačekajmo i vidjet ćemo

7 раз отмерь, один раз отрежь – Triput mjeri, jednom sijeci.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей – Bolje imati sto prijatelja nego sto rubalja.

Хотелось как лучше а получилось как всегда – Htjeli smo što bolje, a ispalo je kao i uvijek.

Доверяй, но проверяй – Vjeruj, no provjeravaj.

На Бога надейся, да сам не плошай – U Boga se uzdaj, ali ni ti ne zabušavaj.

Работа не волк, в лес не убежит – Posao nije vuk, neće u šumu pobjeći.

Bonus: Tko je najruskija osoba?

I tu je, kao i među našim suradnicima, većina odgovorila: Vladimir Putin. Među drugim ličnostima spominju se: Aleksandar Puškin, Lav Tolstoj, Maksim Gorki, Jurij Gagarin, Valentina Tereškova, Fjodor Dostojevski, tipična babuška, pa čak i Roman Abramovič.

Ljudi koji su sudjelovali u anketi uzrasta su od 17 do 85 godina i dolaze iz različitih krajeva svijeta: uglavnom iz SAD-a, ali također i iz Šri Lanke, Švedske, Velike Britanije, Indije, Kanade, Nizozemske, Hrvatske, Srbije, Australije i mnogih drugih zemalja. Oko 80% ispitanika nije navelo nikakve ruske korijene ili veze s Rusijom. Zato su nas obradovali svojim smislenim i pametnim odgovorima.