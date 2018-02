Razbijači mitova: Ne, Rusi ne nazdravljaju riječima "Na zdorovje!"

Shutterstock Shutterstock

Ruska duša je zagonetna i nedokučiva. Mnogi stranci su pokušali shvatiti u čemu je njezina tajna, ali rijetko kome to zaista pođe za rukom. Najopćenitije govoreći, ona je često spoj nečega što je nespojivo. Primjerice, Rusi izvana izgledaju kao da su vrlo strogi, a zapravo su većinom vrlo dobrodušni i širokogrudni. Možete biti sigurni u jedno: Rusi obožavaju zdravice! Međutim, iz nekog razloga je izvan Rusije uvriježeno mišljenje da je "На здоровье!" ("Na zdorovje!") glavna ruska zdravica.

U cijelom svijetu je poznato da Rusi imaju poseban odnos prema alkoholu. Kultura njegovog konzumiranja u Rusiji je prilično bogata, tako da u ruskom jeziku postoji mnoštvo raznovrsnih zdravica koje se izgovaraju na gozbama.

Rusi su u velikoj mjeri praznovjerni. Čak i u suvremenom društvu je to praznovjerje prisutno, i to s elementima čitavog obreda. Zbog toga Rus ne može odbiti popiti za tako važnu stvar kao što je zdravlje. Razlika je samo u tome što mi, Rusi, pijemo "Za zdorovje" ("Za zdravlje"), tj. "Da svi budu živi i zdravi", ili jednostavno kažemo: "Будем [живы/здоровы]!" ("Budimo živi/zdravi"), "Ваше здоровье!" ("Za vaše zdravlje"), itd. Pojam "на здоровье" ne može se koristiti u zdravici. On se koristi u potpuno drugačijem kontekstu - kada želimo zdravlje onome tko nam se za nešto zahvaljuje: "Спасибо!" – "На здоровье!" ("Hvala!" - "Živ bio!"), ili tako izražavamo toplinu osjećaja prema čovjeku kome nešto nudimo: "Кушайте на здоровье!"("Jedite s užitkom").

Mnoge ruske zdravice su sentimentalne. Obično se pije "Za roditelje!", "Za one koji više nisu među nama!", "Za prisutne/drage dame!" (Muškarci u Rusiji su dosta romantični), "Za domaćicu!" - tako se gosti zahvaljuju domaćici za gostoprimstvo i trpezu (ako ste u Rusiji pozvani čak i samo "na čaj", budite sigurni da ćete teško ustati od stola).

Među najčešćim ruskim zdravicama su i one koje se tiču cijelog naroda ili čak cijelog čovječanstva: "Za mir u cijelom svijetu!", "Za mirno nebo iznad naših glava!" (Rusi veoma poštuju uspomenu na Drugi svjetski rat i cijenu koju je njihova zemlja platila za mir), "Za ljubav!", "Za prijateljstvo!", itd.

Ako nema naročitog povoda za slavlje, onda zabava može početi izrazom "Поехали!" ("Krećemo!"). To je rekao Jurij Gagarin neposredno pred polijetanje u svemir.

Pored toga, kod nas se smatra da nije dobro kada netko pije sam, jer to rade alkoholičari. Zato obavezno treba naći društvo (takav kompanjon se na ruskom zove "собутыльник" ("sobutiljnik") od riječi "бутылка", tj. boca, ali taj izraz se odnosi na ljude s kojima je konzumiranje alkohola jedina dodirna točka, ili se koristi u ironičnom smislu). Ako vam je to pošlo za rukom, onda je krajnje poželjno popiti s novim kompanjonom "Za poznanstvo!"

Posebnu kategoriju čine zdravice karakteristične za ljude iste profesije: vojnike, liječnike, građevince, mornare, itd.: "Za VDV!", tj. za desantne padobranske trupe (Воздушно-десантные войска) čiji su pripadnici poznati po burnom slavljenju dana ovih trupa, 2. kolovoza, i tradiciji kupanja u gradskim fontanama. Ili, recimo, "Za sve koji su na moru!", itd.

Postoji posebna zdravica za svadbu. Gosti podižu čaše za mladu i mladoženju uz povike "Горько!" ("Gorko!"). Na te se riječi mladenci trebaju poljubuti i taj poljubac treba trajati što duže kako bi im i zajednički život bio dug. Praznovjerna ruska svijest smatra da će mladom bračnom paru zajednički život biti slađi ako im svadba bude gorka.

Na takvim naročitim veseljima poput svadbe ili neke obljetnice uobičajeno je govoriti dugačke zdravice. Ta tradicija je došla u Rusiju s Kavkaza, gdje zdravica nalikuje na besjedu, a izgovara se kao da je umjetničko djelo.

Posebne zdravice postoje za kraj okupljanja, kada se gosti spremaju krenut. To se zove "выпить на посошок" ("vipit' na posošok", u slobodnom prijevodu: popiti prije uzimanja štapa i polaska kući). Tih "posljednjih" čašica može biti nekoliko. Na primjer, "На ход ноги" ("Na hod nogi", kada se ustaje od stola), "Стременная" ("Stremennaja", kada se noga već stavi u stremen), itd.

Neiskusni stranac lako može postati žrtva ovih ruskih običaja i zdravica, kada se najprije kaže "Между первой и второй перерывчик небольшой! Светит месяц под горой не пора ли по второй?" ("Između prve i druge je mala pauza! Mjesec sija iznad brda, nije li vrijeme da ispijemo drugu čašu?"), zatim će se naći razlog da se popije još jedna, i to "do dna" s čovjekom u čiju čast je upravo izgovorena zdravica, zatim još i još, uz riječi "если ты меня уважаешь" ("ako me poštuješ"), i tako redom za svakog tko izgovara zdravicu (na ruskom "тостующий") i kome je zdravica posvećena ("тостуемый"). Budite, dakle, obazrivi!

Uzgred, na internetu se može naći mnoštvo stranica s ogromnim brojem zdravica za svaku životnu priliku (čak i u stihovima).

U suštini, naš čovjek će uvijek naći razloga da popije. "Nema razloga da se ne popije", kažu Rusi. Tu situaciju vrlo dobro ilustrira stari vic.

Pala je noć, cijelo selo spava. Usred dvorišta stoji stol, na stolu četiri boce domaće votke: tri prazne i jedna poluprazna. Za stolom sjede četiri čovjeka, mršte se i iz sve snage naprežu pokušavajući se nečega sjetiti. Na kraju bespomoćno uzdišu. Iznenada u susjednom dvorištu zalaje pas. Jedan od ove četvorice skoči, podiže čašu i radosno uzviknu: "E pa, za Šarova!"

