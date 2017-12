Deset citata velikih ruskih pisaca o tajni ruske duše

1. Koji Rus ne voli brzu vožnju?

"... Koji Rus ne voli brzu vožnju? Zar može njegova duša, koja ima težnju zaboraviti se, opiti se, ponekad reći: 'nek vrag nosi sve!' - zar može njegova duša ne voljeti je? "

- Nikolaj Gogolj

2. Humor je ukras naroda

"Humor je ukras naroda. Ni tijekom najtežih, najmračnijih godina nije zamirala zajedljiva i gorka, prostodušna i oštroumna ruska šala. I želio bih vjerovati: sve dok se možemo šaliti, bit ćemo veliki narod!"

- Sergej Dovlatov

3. Nas ostavljaju da rastemo, kao što kopriva raste kraj ograde

"Mi, Rusi, nemamo jasno definirane sustave obrazovanja. Nas ne numeriraju, od nas ne prave buduće pobornike i propagatore ovih ili onih društvenih načela, već nas jednostavno ostavljaju da rastemo, kao što kopriva raste kraj ograde. Zato je među nama vrlo malo licemjera i vrlo mnogo lažova, formalista i frazera. Mi nemamo potrebu biti licemjerni radi nekih društvenih načela, jer takva načela i ne poznajemo, i nijedno od njih nas ne ograničava. Egzistiramo sasvim slobodno, tj. životarimo, lažemo i govorimo isprazne riječi, sami od sebe, bez ikakvih načela."

- Mihail Saltikov-Ščedrin

4. Strašno je do kojeg je stupnja ruski čovjek slobodan duhom

"I strašno je do kojeg je stupnja ruski čovjek slobodan duhom, do kojeg stupnja je snažna njegova volja! Nikada se nitko nije tako otimao od rodnog tla kako je on ponekad morao, i nitko nije tako naglo pravio zaokret u drugom smjeru, prateći svoja uvjerenja!"

- Fjodor Dostojevski

5. Rus će posljednji novac potrošiti na gluposti

"Za ruskog čovjeka je karakteristična sklonost da posljednji novac troši na svakakve gluposti, kada nisu zadovoljene njegove najosnovnije potrebe."

- Anton Čehov

6. Tuga neizmjerna, sila nepobjediva, kobni pečat sudbine...

"Tužno je i veselo u tihoj ljetnoj noći, usred bezglasne šume, slušati zanosnu rusku pjesmu. U njoj je i tuga neizmjerna, beznadna, u njoj je i sila nepobjediva, tu je i kobni pečat sudbine, željezna predodređenost, jedno od glavnih načela našeg naroda, kojim se može objasniti mnogo toga što se u ruskom životu inače čini neshvatljivim. I što se sve još ne može čuti u razvučenoj pjesmi u ljetnoj noći i bezglasnoj šumi!"

- Aleksej К. Tolstoj

7. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje

"Beskonačno težak zadatak stajao je pred ruskim narodom, zadatak da oblikuje i organizira svoju nepreglednu zemlju. Nepreglednost ruske zemlje, nepostojanje granica i ograničenja našli su svoj izraz u građi ruske duše. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu ruske države: ista bezgraničnost, neuobličenost, usmjerenost ka beskonačnosti, širina."

- Nikolaj Berdjajev

8. Nisam oduševljen, ali ni za što na svijetu ne bih mijenjao svoju domovinu

"Nipošto nisam oduševljen svime što vidim oko sebe... ali se kunem svojom čašću da ni za što na svijetu ne bih mijenjao svoju domovinu za neku drugu ili imao drugu povijest osim povijesti naših predaka, onakve kakvu nam je Bog dao."

- Aleksandar Sergejevič Puškin

9. Ne može se povjerovati da bi ovakav jezik bio dan narodu koji nije velik!

"U danima sumnje, u danima teških razmišljanja o sudbini moje zemlje, samo ti si mi podrška i oslonac, o veliki, moćni, istiniti i slobodni ruski jeziče!... Ne može se povjerovati da bi ovakav jezik bio dan narodu koji nije velik! "

- Ivan Turgenjev

10. Naša ruska ravnodušnost...

"To je naša ruska ravnodušnost: ne osjećati obveze koje nam nameću naša prava i samim tim te obveze ignorirati."

- Lav Tolstoj

