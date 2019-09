Koliko je Moskva sigurna za turiste?

Moskva je ogroman grad u kojem živi 12 milijuna ljudi i još toliko svakodnevno dolazi na posao iz cijele Moskovske oblasti. I premda posebnih opasnosti nema ni po turiste ni po lokalno stanovništvo, uvijek je uputno pametno se ponašati, kao i na svakom drugom mjestu. Govorimo o tome kako ne pokvariti dojam prilikom posjeta ruskoj prijestolnici i koje je dijelove grada bolje izbjegavati.

Je li centar Moskve siguran?

"Bio sam u šoku kada sam u parku sretao ljude koji navečer koriste laptope", kaže Nicholas Font iz Argentine koji je Moskvu posjetio u svibnju ove godine. "Naravno da sam vodio računa o stvarima, ali se nisam bojao nositi torbu u centru grada", kaže on.

Centar Moskve (a on je dosta velik) zapravo je prilično komfortan i siguran za šetnju, turiste očekuju široki pločnici, tih cestovni promet, kao i turistička policija (ljudi koji dobro govore engleski), da ne spominjemo onu redovnu. Naravno da se nikome ne može garantirati da neće nabasati na lopove, tako da dokumente i novac čuvajte izvan dohvata nedobronamjernih. Najviše stranaca ima na Crvenom trgu, u Nikoljskoj ulici i na Arbatu, pa na tim mjestima trebate biti najoprezniji.

Zapamtite da vas u Moskvi može zaustaviti policija i provjeriti vaše dokumente. Međutim, to nije ništa strašno, jednostavno treba pokazati putovnicu i vizu. "Tri puta su me tražili da im pokažem putovnicu i vizu. Jednom u Sankt-Peterburgu i dva puta u Moskvi ", kaže naš čitatelj Ghazali Khan iz Dubaija. "Policija je u Rusiji pristojna i profesionalna. Iako većina ne govori engleski, razumiju gestikulaciju."

Igor Ivanko/Moskva Agency Igor Ivanko/Moskva Agency

Smije li se šetati gradom noću?

Znate onu izreku "Moskva nikada ne spava". I to je živa istina. U centru je bučno 24 sata dnevno, ali ćete i na periferiji najvjerojatnije sretati ljude i u sitne sate. A u petak navečer će ih biti po svoj prilici više nego po danu. Naravno da zimi na minus dvadeset neće biti tako veselo kao ljeti, ali Moskva je definitivno pusta samo prvog siječnja ujutro.

Uostalom, prema listi časopisa The Economist, koji je istraživao sigurnost 60 velikih gradova u svijetu, Moskva se našla na 37. mjestu. A to znači da je ruska prijestolnica negdje na sredini. Najsigurniji je Tokio, slijedi Singapur, pa Osaka.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

A smije li se ići na periferiju grada?

Općenito uzevši, policija najviše težih prekršaja registrira u centru glavnog grada. Tako je u Presnjenskom rajonu između Arbata i Moskva-Cityja prošle godine zabilježeno 2845 kaznenih djela, a to su u najvećem broju slučajeva otimačine.

Ipak, prema podacima tužiteljstva, prošle je godine njihov broj opao za dvadeset posto.

A periferiju Moskve, s izuzetkom rajona Marino i Perovo, policija smatra potpuno sigurnom. A to dalje znači - ako želite iz prve ruke saznati kako žive obični stanovnici Moskve, slobodno sjednite na metro i uputite se u Vladikino. Samo što bi bilo dobro da krenete s razrađenim planom kretanja, jer sigurno nećete naletiti ravno na one koji govore engleski.

Reuters Reuters

A što je s javnim prijevozom i taksijem?

Prošle godine u Moskvi, za vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu, bilo je slučajeva, kako su prenosili mnogi mediji, da su nesavjesni taksisti turistima naplaćivali astronomske svote za vožnju od aerodroma do centra, recimo tisuću dolara. Zato je, da biste izbjegli takve situacije, najbolje da preuzmete aplikaciju Uber ili Yandex.Taxi i vožnju platite karticom, a ne gotovinom. Cijena koju budete vidjeli prilikom naručivanja neće se promijeniti kada stignete na odredište. A ako želite ostaviti napojnicu, to možete učiniti online. Čisto informativno, vožnja taksijem od aerodroma do grada neće vas koštati više od 30 dolara (naravno, ukoliko ne naručite luksuzni).

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Korištenje metroa, autobusa i trolejbusa za kretanje po gradu uopće nije nelagodno. Moskovski metro je jedan od najpouzdanijih i najsigurnijih u svijetu, vlakovi su novi i lijepi, idu često, svuda postoje kamere videonadzora, a policija se nalazi na svakoj stanici. Gabriel Infante Carrillo iz Meksika kaže da su ga u metrou zamolili da provuče ruksak kroz rendgen, ali da je službenik pritom bio vrlo ljubazan. "Nisam bio začuđen, jer sam znao da je to pitanje sigurnosti", kaže on.

Cestovni promet se uglavnom kreće odvojenim trakama, a vrijeme se može prekratiti na "pametnim" autobusnim postajama na kojima postoje bežični internet, utičnice i elektronski red vožnje na latinici.

Smiju li se djevojke kretati same?

Andrej Arkuša/Global Look Press Andrej Arkuša/Global Look Press

U Moskvi djevojkama nitko ne prilazi na ulici, ne zviždi za njima i ne nameće se, a naročito ne ukoliko vidi da je riječ o stranoj turistkinji. Ruski muškarci su uglavnom vrlo suzdržani, a i kada im se djevojka BAŠ svidi, dovoljno je da ih samo jedanput ljubazno odbije pa da odustanu od želje za upoznavanjem. Tako da je za same ženske osobe Moskva sasvim siguran grad.