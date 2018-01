7 razloga zašto ne treba izlaziti s Ruskinjom

1. Ona je suviše lijepa za vas

Sve djevojke su djevojke, a Ruskinje su boginje! Gotovo da je tako. Stereotip o nepodnošljivoj ljepoti ruskih djevojaka jedan je od najprisutnijih. Treba, ipak, priznati da ovo nije nešto neutemeljeno, jer one zaista mnogo vremena poklanjaju vanjskom izgledu. Izbacivati smeće u cipelama na visoku petu? Ići u trgovinu kompletno našminkana? Da, zaista je tako (usput, zna se zašto one sve to rade). Međutim, svu tu ljepotu mora platiti njezin dečko, doslovno i u prenesenom smislu.

Povećano zanimanje obožavatelja takve ljepote sustavno će vas razdraživati i ubrzo pretvoriti u paranoika. Njenih četrdeset bočice na maloj polici u kupaonici brzo će izgurati vaš dezodorans, a zatim će vam početi padati na glavu za vrijeme tuširanja. Osim toga, za takvu se damu stalno treba brinuti, a povremeno i tući (šakama, ili komentarima ispod fotogafija na Instagramu, svejedno). Uopće uzevši, zbogom mirni živote!

2. Zato budite spremni na trbuščić

Svakako sve ovisi o samokontroli, ali iskušenje da aterirate u kuhinju i ostanete u tom ugodnom prostoru samo će rasti. Jednostavno, djevojkama u ruskim obiteljima od rane mladosti usađuju jednu žensku mudrost prema kojoj "put do muškog srca vodi preko želuc". U prijevodu bi to značilo da "ako budeš malo i loše kuhala - ode mladoženja drugoj". I kako god da se vi i vaša ruska djevojka odnosite prema instrukcijama iz prošlosti, ipak će vas ona jednom pokušati opsjesti bedemom od palačinki (pod uvjetom da joj se stvarno sviđate).

Ne sumnjajte u to da će sve biti napravljeno u ruskim relacijama - ako je to boršč, onda u loncu od pet litara, ako je salata - u ogromnoj posudi, a što se tiče mesa - čekat će vas cijela tepsija. I ne zaboravite na njezinu obitelj. I oni znaju za "pravilo o želucu". Svaki posjet obitelji voljene neće proći bez tri sata i bogate trpeze. Mislim da ste već shvatili da se, osim u djevojku, trebate zaljubiti i u rusku kuhinju. Naročito stoga što će djevojka vašu ljubav prema njoj mjeriti time koliko samopožrtvovano i rado jedete njezinu hranu.

3. Od nje je teško pobjeći...

...ako vas je ona izabrala. Ruska djevojka će vam postati najbolji prijatelj, partner, liječnik, konzultant za ljepotu, psiholog i sparing partner. Ona misli da sve vaše vrijeme sada pripada njoj. Na oltar veze prinosi se sve (stvarno sve). Povijest bilježi kako su u 19. stoljeću Ruskinje odlazile sa svojim muževima na robiju u Sibir. Tako da se nemojte nadati da ćete zaljubljenu Ruskinju otjerati okrutnim okolnostima. Ako se počnete pretvarati u očajnika zadobit ćete još više brige i emocionalne potpore. Nakon toga, sigurno vas neće ostaviti. Nikada!

4. Uvijek treba biti jak

Ruskinja cijeni snagu. Duboko u sebi ona je neovisna i nije joj uvijek lako s tim živjeti. Ona ima genetske predispozicije da gasi požar u kući i zaustavlja konje u galopu, što su ruski pisci zapazili još u carska vremena. Ali ona će i u 21. stoljeću pronaći način da se pokaže. Recimo, ona nikako neće tražiti pomoć i sama će pješke na deseti kat odvući pakiranje od dvadeset kilograma hrane za pse.

S takvom ženom treba uvijek biti za tri koplja više. Moralno i fizički. Možda umjesto škarica za manikuru i džempera od kašmira treba nabaviti bušilicu, kombinirana kliješta ili ručnu dizalicu (ona će to cijeniti).

5. Od nje se nećete sakriti

Ona nije djevojka James Bonda, ona je sama James Bond djevojka! I dok vi birate riječi kojima ćete joj priopćiti o predstojećoj zabavi u tvrtki na kraju tjedna, ona već sve zna, gdje, kada i s kim. Kod nje je sve već uneseno u zapisnik. Ona jednostavno sve kontrolira kako ne bi došla u situaciju u kojoj će izgubiti kontrolu.

Manijakalno praćenje vaših profila na društvenim mrežama ne doživljava se kao kršenje osobnog prostora i prava na privatnost. Moguće da je i to posljedica generacijama nagomilavanog iskustva. Živjeti rame uz rame s rođacima ili drugim obiteljima u dvadeset kvadrata za Rusa nije ništa neobično. U sovjetsko doba mnogi su to iskusili. U skučenom prostoru se učilo, zaljubljivalo, stupalo u brak, rađala su se djeca i podizali unuci, a pojam "osobno" ponekad se jednostavno gubio.

Postoje i prednosti takvog odnosa. Ako nešto u kući zagubite - znate koga pitati. Ako zaboravite lozinku za Facebook, također, znate kome se trebate obratiti.

6. Ona se uvijek želi udati

Ruske djevojke su po pitanju veze krajnje ozbiljne. One je ponekad iskreno žele što prije registrirati, a ponekad na to utječe pritisak javnosti. Prošle godine, prema istraživanjima javnog mnijenja, 78 posto Rusa se izjasnilo za život u braku, a ne u neformalnoj vezi. Kako bilo da bilo, vaša ruska djevojka se prije svega želi udati i čeka vašu bračnu ponudu. U svojoj glavi ona je već izabrala boju zavjesa u vašem budućem domu, odlučila se za pasminu vašeg psa te je odredila kojim danima ćete ići kod njezine mame u posjet.

7. Morat ćete je iznenađivati

Ne, nije istina da ona želi da joj se neprestano nešto poklanja (premda bi u početku to i moglo biti tako). Ruskinja podsvjesno ne vjeruje da su samo susreti po mjesečini dovoljno uvjerljivi. Tako da će od vas očekivati suštinske dokaze privrženosti i na to trebate biti spremni. Drugim riječima, ona želi da je zadivite, razonodite i pridobijete polako. Vjerovanje u divnog princa nekako je neizbrisivo prisutno u glavama ruskih boginja.

