Kako se živi u najhladnijem mjestu u Rusiji? (FOTOGRAFIJE)

Jakutija je najveća regija u Sibiru, zauzima petinu teritorija Rusije. To je najhladnija republika u zemlji: u mnogim rajonima zimska temperatura (od listopada do travnja) pada ispod -50 °C. No gdje je situacija sa zimom najozbiljnija?

Jakutija je oborila oba svjetska rekorda za najniže temperature na svijetu (nakon Antarktike). No za razliku od Antarktike, na kojoj ne živi civilno stanovništvo, u jakutskim naseljima ljudi žive tijekom cijele godine, unatoč hladnoći.

Danas se za titulu najhladnijeg mjesta na Zemlji natječu dva mjesta: selo Ojmjakon (500 stanovnika) i grad Verhojansk (nešto više od 1100 stanovnika). Njihove se temperature razlikuju za samo oko 0,1 °C.

U Verhojansku je 1892. zabilježena temperatura od -67,6 °CC, dok su termometri u Ojmjakonu 1933. godine pokazivali -67,7 °C. Međutim, prema neslužbenim podacima drugih meteorologa, tenperatura u Ojmjakonu je 1926. godine pala na -71,2 °C.

Kako god gledate na to, ovdje je jako hladno, a nastupanje hladnoće je brzo. U kolovozu vani može biti 30 °C, a u rujnu temperatura već može pasti ispod nule. Prosječna temperatura u ova dva mjesta od studenog do veljače iznosi -45 °C!

Paradoksalno je da Ojmjakon na jeziku Evena, autohtonih Jakuta, znači "nesmrznuta voda". Na ovom se području stvarno mogu vidjeti rijeke podzemnih voda koje se ne zaleđuju, čak i na -60 °C!.

Lokalni stanovnici također su otporni na hladnoću. Ovi se jakutski konji sasvim dobro osjećaju na temperaturama od +40 do -60 °C.