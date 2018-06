Opasna Moskva: Zašto biste trebali izbjegavati ova sumnjiva mjesta

1. Dolina garaža (poznata i kao "Šangaj")

Ova ogromna urbana "dolina" mogla bi progutati prolaznika poput močvare i ne ostaviti traga. Tisuće garaža prekriva golemo područje koje nalikuje na slamove Trećeg svijeta: jeftine automehaničarske radionice izmiješane s kafićima osrednje kvalitete; glazbeni sastavi na probama u improviziranim studijima; motoristički klub u kojem se okupljaju grubijani; i bezbroj garaža preuređenih u trajna prebivališta svojih vlasnika.

"Šangajski" slam se nalazi tik do Moskovskog državnog sveučilišta, no i lokalnim stanovnicima i strancima se u istoj mjeri preporučuje da se drže podalje od ovog područja u kojem cvatu ilegalni biznis i nasilje (na ruskom). Vlasti su odlučne u namjeri da sruše ovo zloglasno područje (na ruskom), no ono je tako duboko ukorijenjeno da se taj proces oteže već godinama (na ruskom).

2. Park Bicevski

Ova ogromna šuma na jugozapadu Moskve je svoju zloglasnu reputaciju zaradila nakon što je u njoj jedan serijski ubojica započeo svoj krvavi pohod. "Manijak iz Bicevskog" (ili "Šahovski ubojica") Aleksandar Pičuškin je uhvaćen u parku nakon što je čekićem ubio 49 ljudi, namamivši ih u park pozivom na votku.

Policija je serijskog ubojicu uhvatila 2006. godine, no park se do danas nije uspio riješiti svoje loše reputacije. Ljudi se ovdje mogu susresti samo na uskoj stazi koja prolazi kroz park, a gusto zelenilo šume odbija ljude da u nju zađu. Park je toliko gust da su u njegovom udaljenom dijelu sljedbenici sotonističke sekte (na ruskom) pronašli sigurno utočište. Turistima se savjetuje da izbjegavaju ovo mjesto, koje uznemiruje čak i lokalne stanovnike.

3. Komsomoljski trg

Iskrcavanje iz vlaka na jednom od tri susjedna kolodvora na Komskomoljskom trgu moglo bi putnika koji ništa ne sluti uvući u mračni vrtlog ljudske raznolikosti. Ovdje rijetki policajci koegizistiraju s radnicima migrantima i sumnjivo besposlenim muškarcima i ženama.

Stvarno je teško shvatiti gdje biste trebali ići, a ako se ovdje zadržite nekoliko sekundi previše, riskirate da vas usiše ljudski vrtlog. Prostitutke bestidno prilaze prolaznicima i nude svoje usluge na danjem svjetlu; prosjaci se bore za vašu pažnju; a automobilski promet je ogroman. Ako u Moskvu stižete vlakom na Jaroslavski, Kazanjski ili Lenjingradski kolodvor, odmah napustite ovaj trg.

4. Šipražje parka Caricino

Park Caricino je toliko lijep da bi se u njemu mogla snimati serija Igra prijestolja. Ipak, ako niste odavde, izbjegavajte šipražje iza dvorca koji se nalazi u parku. Veliki (i sigurni) travnjak vodi prema šumi u kojoj se skriva uskovitlani život. Šipražje je puno buke i graje - raspršene grupe muškaraca ovdje igraju odbojku, roštiljaju i druže se u gustom šumskom skrovištu. Ako se odvažite zaći u ovaj dio parka, mogao bi vam se dogoditi neugodan susret sa čudnim ljudskim stanovnicima šume.

5. Ribnjak Boljšoj Sadovij

Nedaleko od centra grada nalazi se moskovski Dendrološki vrt. Na sjevernoj strani vrt graniči s ribnjakom koji je tako velik da nalikuje na malo jezero. Taj ribnjak se zove Boljšoj Sadovij prud (Veliki vrtni ribnjak).

Ovo je većinu vremena savršeno pristojno mjesto... Uz jednu iznimku. "U večernjim satima pijanci preuzimaju klupe pokraj ribnjaka. Oni nisu ni nasilni ni agresivni, no tako puno piju da često padnu u nesvijest i pomokre se po sebi. Ovo mjesto zato djeluje depresivno, no ujutro se sve vraća u normalu", rekla je Olga Grigorjan, stanovnica Moskve koja radi u blizini ribnjaka.