Zašto je u Rusiji toliko hladno?

Rusija nema prirodnih prepreka koje bi je štitile od hladnih arktičkih vjetrova - no to ne znači da hladnoća caruje u čitavoj Rusiji.

Kao prvo, u Rusiji nije hladno. Odnosno, jest. Ali ne svugdje... Komplicirano je. Rusija je velika (ako vas zanima zašto - pročitajte ovdje) i jasno je da se klima na Arktiku i u Sibiru razlikuje od one u Sočiju i drugim gradovima na obali Crnog mora.

Prosječna godišnja temperatura u Jakutsku (istočni Sibir) iznosi -8,8 stupnjeva Celzija, dok ona u Sočiju iznosi 14,2 stupnja Celzija. A ako se iz toga može izvući ikakav zaključak, to je da ima razloga zašto Jakutsk nije grad domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, a Soči jest. Dok pišemo ovu priču, temperatura u Moskvi doseže 27 stupnjeva Celzija... No stječe se dojam da mnogim Moskovljnima nedostaje duga i hladna ruska zima.

Rusija se, ipak, nalazi među najhladnijim zemljama na svijetu. Zašto je to tako?

Bez planina nema topline

"Rusija se tradicionalno smatra hladnom zemljom. Službena statistika kaže da prosječna godišnja temperatura ovdje iznosi -5,5 stupnjeva Celzija", kaže Aleksandar Beljajev, zamjenik ravnatelja Instituta za geografiju Ruske akademije znanosti. On objašnjava da je ta situacija povezana s geografskim obilježjima zemlje.

"Sav veliki teritorij europske Rusije, gdje se zrak uglavnom kreće od zapada prema istoku, otvoren je za [hladne] zračne mase s Arktika", napominje Beljajev. Na sjevernim obalama Rusije nema planina koje bi zaštitile njezin teritorij od arktičkih vjetrova: Ural se pruža od sjevera prema jugu, a Kavkaz se nalazi na južnoj granici Rusije. Dodajte tome hladna mora koja zapljuskuju Rusiju na sjeveru i dobit ćete zemlju s oštrom klimom.

"General Zima"

S obzirom na to da je ruska klima nešto na što se uistinu morate dobro pripremiti, mnogi pobjede ruske vojske nad stranim osvajačima (Napoleon 1812., Hitler 1941. itd.) pripisuju djelovanju tzv. "Generala Zime" koji je dotukao strane snage.

Da, u Rusiji je hladno - no smatrati da je samo ruska klima zaslužna za pobjedu nad moćnim osvajačima je pretjerano. Primjerice, ruska zima zaista je smlavila Napoleonovu vojsku, ali tek nakon što su je Rusi pobijedili na bojnom polju.

"Prva je smrzavica, koja je obilježila početak zime, pogodila Napoleonovu vojsku 9. studenog", napisao je Carl von Clausewitz, vojni teoretičar i povjesničar, - a do tog je trenutka glavni ruski zapovjednik Mihail Kutuzov već otjerao francuske snage. "General Zima" je napao vojsku koja se već povlačila. No svejedno je obavio svoj posao.

Tanka granica između ljubavi i mržnje

Rusi su naviknuti na niske temperature (rješenje je jednostavno: zimi nosite toplu odjeću) - no to ne znači da u njima uživaju. "Ruska zima godi mom zdravlju", pisao je Aleksandar Puškin, najpoznatiji ruski pjesnik. Puškin je, kao i mnogi drugi ruski pisci, bio fantastičan u opisivanju zime u svojoj domovini. Ipak, čini se da su svi oni balansirali na tankoj granici između ljubavi i mržnje prema zimi - kao što je to slučaj sa svima nama u Rusiji (snijeg je sjajan, ali ne kad traje pet mjeseci). Pročitajte samo ove citate koji zvuče kao poziv u pomoć.

"Zimska oluja bjesni od jutra blizu moga prozora, plače i urla turobnim ulicama Moskve. Ispod mog se prozora grane drveća koprcaju poput grešnika u paklu, a zvono tužno zvoni kroz sve to... Kakvo vrijeme! Kakva zemlja!", napisao je Ivan Turgenjev u pismu punom očaja.

I u tom očaju nije jedini. "Kakva niskost je biti osuđen na takvu klimu, ponekad se pitate zašto ste ovdje završili", ljuto se požalio ruski lirski pjesnik Fjodor Tjutčev. Drugi ruski pisac Ilja Iljf je ironično tvrdio da ruski čistači obično čine samoubojstva kad u travnju iznenada padne snijeg. To se i događa s vremena na vrijeme - 2018. godine je snijeg pao 11. travnja.

Pa što? U Rusiji zna biti zaista hladno, ali to ne znači da ovdje nikada nije toplo i da se ne može uživati u ljetu. "Uživajte u ljetu svog života jer iza ljeta uvijek dolazi zima", napisao je Harry Harrison - a Rusi to najbolje znaju.

Ovaj članak je dio serije tekstova "Zašto Rusija...?" u kojoj Russia Beyond odgovara na popularna pitanja o Rusiji.