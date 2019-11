Planirate svoje prvo putovanje u Rusiju? Donosimo vam pet stvari koje biste trebali učiniti

Russia Beyond

1. Pripreme

Aljona Repkina

Izvadite vizu za Rusiju (sve što trebate znati o ruskim vizama pročitajte ovdje)

Odaberite godišnje doba (mi vam preporučujemo razdoblje od travnja do rujna, osim ako niste ljubitelj hladnoće - onda su prosinac i siječanj mjeseci za vas. Međutim, zime su u europskom dijelu sve toplije, pa će vam u svakom slučaju bii dobro.)

Preporučujemo vam da u Rusiji ostanete barem tjedan dana

Let i hotel rezervirajte unaprijed

Pročitajte neke od naših vodiča za preživljavanje s uputama kako piti s Rusima, kako se ne smrznuti zimi, kako se ne izgubiti u Moskovskom metrou i drugim korisnim savjetima.

Ovdje potražite još praktičnih savjeta o tome što sve trebate učiniti prije puta i kako se pripremiti za svoj posjet Rusiji.

2. Posjetite Moskvu

VDNH Legion Media Legion Media

Pa, vjerovatno nećete moći preskočiti ovaj grad, jer većina svih međunarodnih letova slijeće upravo ovdje (osim ako ne letite iz Azije).

Naravno da će vam za istraživanje cijelog glavnog grada biti potrebna čitava vječnost, no tri bi vam dana trebala biti dovoljna za vaš prvi posjet, posebno ako ste jutarnji tip.

Iza Crvenog trga i Kremlja nalaze se predivni gradski parkovi - na primjer, park Gorki, gdje se možete šetati ili voziti biciklom uz rijeku Moskvu s lijepim pogledom i uživati u svim vrstama zabavnih aktivnosti, ovisno o godišnjem dobu. Zatim možete posjetiti susjedni park Muzeon, koji nudi prekrasne vidike, izvrsna mjesta za jelo, kao i "groblje" sovjetskih kipova i druge umjetnosti.

Druga sjajna opcija je nedavno obnovljeni park VDNH, s primamljivom atmosferom sovjetske ere. Oba parka zimi podižu klizališta, a potonje je najveće u gradu, iako nije tako centralno locirano kao ono u parku Gorki.

Ako želite pogledati neki ruski balet, unaprijed rezervirajte ulaznice za Boljšoj teatar, no nemojte biti tužni ako si ih ne možete priuštiti ili na vaše datume nema slobodnih mjesta. Boljšoj organizira prijenos svojih baleta uživo u kinima širom svijeta - samo ovdje pronađite koje vam je najbliže.

Ne zaboravite probati rusku kuhinju - ovdje saznajte kako da u Moskvi dobro jedete za malo novca.

3. Posjetite jedan od gradova Zlatnog prstena

Suzdalj Legion Media Legion Media

Najbolji način da dobijete tradicionalno rusko iskustvo je posjet Suzdalju, "najruskijem" gradu nu zemlji. Radi se o izuzetno šarmantno gradu, od Moskve udaljenom oko 200 km, s lijepim drevnim crkvama, drvenim kućama i ljupkom prirodom.

Suzdalj je vrlo turistički grad, zato, ako želite prenoćiti, hotel rezervirajte unaprijed (postoji i puno opcija za privatni najam). Međutim, nećete imati problema s obilaskom svih znamenitosti u jednom danu.

Što vidjeti u Suzdalju, "najruskijem" gradu na svijetu, pročitajte ovdje.

4. Posjetite neki od plemićkih posjeda

Šahmatovo, posjed ruskog pjesnika Aleksandra Bloka Boris Kavaškin/TASS Boris Kavaškin/TASS

Poznati pisci, grofovi, znanstvenici i drugi dobrostojeći plemići prošlih vremena običavali su ljeta provoditi u svojim seoskim rezidencijama - neke od njih su pravi raj na Zemlji. S malim parkovima i uličicama, voćnjacima s egzotičnim voćem, umjetničkim paviljonima i mnoštvom drugih stvari u kojima ćete uživati...

Naš izbor najljepših ruskih seoskih posjeda nadomak Moskve pogledajte ovdje!

5. Posjetite Sankt-Peterburg

Peterhof Legion Media Legion Media

Hoće li ovo zaustavljanje biti prvo ili posljednje na vašem putovanju ovisit će o vašem mjestu ulaska: neki vole Piter sačuvati za kraj - drugi ga preferiraju kao bazu: sve je na vama. Imajte na umu da je Sankt-Peterburg od Moskve udaljen više od 700 km, pa planirajte mudro. Kad smo kod toga, posjet Sankt-Peterburgu je odlična prilika da iskusite putovanje noćnim vlakom. Ako ste ikad razmišljali o putovanju Transsibirskom željeznicom, probajte prvo provesti samo jednu noć u rukom vlaku. Ako mislite da to nije za vas, postoji i opcija u trajanju od četiri sata.

Čim izađete iz željezničkog kolodvora, prošetajte Nevskim prospektom, promotrite prekrasne palače i dođite do obale rijeke Neve, na Trg dvorca (Dvorcovaja ploščad) - tu stanite u red za Ermitaž (ili kupite kartu putem interneta).

Iznajmite bicikl - to je najbolja opcija za razgled svih znamenitosti grada. Uz to, posjetite Peterhof brodom - koji kreće upravo s Trga dvorca. Pogledajte kako se podižu romantični ponoćni mostovi, šećite, jedite, pijte i zabavljajte se do mile volje. Nemojte se ni truditi spriječiti da se zaljubite u ovaj grad!