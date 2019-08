Šest načina da u Moskvi dobro jedete za malo novca

Poslovni ručak

Pavel Kuzmičev Pavel Kuzmičev

Većina restorana i kafića od 12 do 16 sati privlači goste povoljnim poslovnim ručkovima kada se može jesti za iznos od 200 do 500 rubalja (do oko 6,5 eura). Najskuplji poslovni ručak podrazumijeva salatu, juhu, glavno jelo, piće i desert. Jeftinija je u pravilu kombinacija juhe i glavnog jela ili salate i glavnog jela po izboru. Porcije mogu biti nešto manje nego kad se ista jela naručuju iz jelovnika, ali ne puno. Osim toga, ručak u restoranu je prilika da se probaju jela na onim mjestima na kojima se večera ne može priuštiti.

Ručak u kantini

Bufet №11 Andrej Nikeričev/Moskva Agency Andrej Nikeričev/Moskva Agency

Ručak u kantini ("stolovaja") može vas doći nešto jeftinije (slično poslovnom ručku). Ovdje vas sigurno neće ponuditi specijalitetima francuske ili talijanske kuhinje, interijer je također nešto jednostavniji, ali su zato provjereno dobra jela sovjetske kuhinje zajamčena.

Najpoznatije kantine u Moskvi nalaze se u centru grada, a to su "Stolovaja nomer 57" u GUM-u nedaleko od Crvenog trga i "Bufet №11" na metro stanici "Arbatska".

Popust na cjelokupni meni

Andrej Mahonin/TASS Andrej Mahonin/TASS

Postoji još jedna alternativa poslovnom ručku kada restorani nude popust na sva jela s menija u visini od dvadeset do trideset posto. Takve su akcije obično aktualne u razdoblju od podneva do pet sati.

Gotova jela u trgovinama trgovačkih lanaca

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Veliki i srednji lanci trgovina (Okej, Perekrestok, VkusVill, Azbuka vkusa) mogu se pohvaliti odjelima s gotovim jelima, gdje se porcija salate, juha, drugo jelo i komad torte mogu nabaviti na mjeru. Obično se pored nalaze i stolovi za kojima se to može i pojesti, a konobare zamoliti da zagriju hranu u mikrovalnoj. Cijene su znatno niže nego u kafićima.

Akcije pred zatvaranje

Vjačeslav Prokofjev/TASS Vjačeslav Prokofjev/TASS

Nekoliko sati uoči kraja radnog vremena mnogi kafići i pekare rasprodaju peciva i sendviče napravljene tog dana. Tada se kruh, slatkiši, a ponekad čak i jela mogu kupiti u pola cijene. O tome kada se mogu kupiti jeftiniji proizvodi i koliki je popust treba provjeriti na stranici i u samom objektu. Evo gdje su akcije: Volkonskij, Hleb nasuščnij, Paul Bakery, Bulka, Upside Down Cake, Bratja Karavajevi.

"Sretni sati"

Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Prije večere, od 16:00 do 18:00/20:00, manji restorani objavljuju "sretne sate" kada se jelo (recimo, pizza) i piće mogu dobiti za malo novca ili boca vina u pola cijene.