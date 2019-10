5 jednostavnih načina da iz Moskve dođete do Sankt-Peterburga

1. Avion

Cijena: 70-250 dolara

Trajanje: 1,5 sat

Postoji dvadesetak letova dnevno iz sve tri moskovske zračne luke. Ako kartu kupite unaprijed, možete je dobiti po zaista dobroj cijeni od 70 dolara (4500 rubalja). Pobeda Airlines obično nudi najjeftinije opcije. Aeroflotove cijene kreću od 110 dolara (7000 rubalja) naviše. Najbolje ponude provjerite na pretraživačima cijena letova kao što su www.aviasales.ru i www.ozon.travel.

Putovanje traje samo oko sat i pol. Ne zaboravite u obzir uzeti i transfer do zračne luke iz centra grada, koji će Aeroexpressom trajati najmanje 45 minuta, a taksijem oko dva sata (zbog nepredvidivog moskovskog prometa). Ostavite si barem sat i pol za prijavu u zračnoj luci.

Nakon dolaska u Sankt-Peterburg, morat ćete od zračne luke Pulkovo doći do centra grada, što će vam oduzeti dodatnih 30 minuta.

S ne manje od pet sati puta od točke A do točke B, let do Sankt-Peterburga definitivno nije najbrža opcija. S druge strane, avioni su očito bolja opcija za kasnije putovanje, kada brzi vlakovi ne voze i kada su dostupne samo sporije opcije.

John Underwood iz SAD-a: "Već dvije godine živim u Moskvi, a zbog posla jednom mjesečno moram putovati u Sankt-Peterburg. Obično preferiram putovanje avionom, jer živim i radim daleko od centra grada i nedaleko od zračne luke Šeremetjevo. Za mene je to najzgodnija opcija. Jednom sam letio kasno, a bio sam izuzetno umoran nakon napornog radnog dana. Uspio sam zaspati odmah pored izlaza, nakon svih prijava koje sam obavio. Još mi je uvijek nije jasno zašto me nitko nije probudio, no siguran sam da je posadi bilo očito da sam putnik na njihovom letu. U svakom slučaju, sljedeći je let bio za sat vremena, pa sam morao kupiti novu kartu i popiti ogromnu šalicu kave da ne bih opet zaspao."

2. Brzi vlak

Cijena: 39-94 dolara

Trajanje: 4 sata

Nemojte propustiti iskustvo putovanja vlakom u Rusiji. Vlakovi između dvije prijestolnice voze redovito tijekom dana i noći. Povezuju ih Lenjingradski kolodvor u Moskvi i Moskovski kolodvor u Sankt-Peterburgu.

Najbrži vlak je Sapsan. To je vrlo moderan, udoban brzi vlak, a putovanje traje nešto manje od četiri sata. Planira ga se učiniti još bržim i smanjiti vrijeme putovanja na tri sata, i to od 2020. godine.

Standardna sjedala koštaju oko 39-47 dolara (2500-3000 rubalja), a sjedala business klase od 94 dolara (6000 rubalja) naviše. Ima 13 Sapsana na dan. Prvi polazi u 05:45 ujutro, a zadnji u 21:00. Najbolje je rezervirati karte unaprijed na www.rzd.ru ili www.tutu.ru.

Wabke Waaier iz Nizozemske: "Moj omiljeni način putovanja iz Moskve u Sankt-Peterburg je vlakom. Najudobniji je Sapsan, posebno zimi, kada je ovaj način putovanja odlična prilika za uživanje u beskrajnom ruskom krajoliku sa svim tim snježnim brežuljcima i dolinama. No još je romantičnije putovati noćnim vlakom. Glazba koja se u Sankt-Peterburgu čuje na kolodvoru kada vlak iz ili za Moskvu stiže ili odlazi je nezaboravna, a vi ćete se osjećati kao da ste u nekom ruskom klasiku!"

3. Noćni vlak

Cijena: 24-102 dolara

Trajanje: 8-10 sati

Sapsan je zasigurno najbrži vlak, no u noćnom se vlaku događa "čarolija ruskih vlakova". Ako vas ne zanimaju luksuz i udobnost te želite stvoriti uspomene za cijeli život, svakako isprobajte ležaj u "plackartu". Međutim, budite spremni ovdje upoznati sve tipove ljudi. Postoji šansa i da ne planiraju spavati, nego piti, svirati gitaru i pjevati pjesme cijelu noć (no, ako želite malo mira, uvijek je tu kondukter koji će smiriti one najglasnije). "Plackart" je najjeftinija opcija, a karte se kreću od 24 dolara (1500 rubalja) naviše, ovisno o klasi samog vlaka.

Uvijek možete odabrati i "kupe" (odjeljak). U njemu obično postoje četiri ležaja i tu zna biti vrlo udobno. No, ako putujete sami i ne želite spavati u jednoj maloj "sobi" s tri stranca, "kupe" nije najbolja opcija.

Neki noćni vlakovi nude pravi luksuzni doživljaj. Na primjer, vlak Megapolis (www.poezdmegapolis.ru), koji polazi svakog dana u 00:30, ima "poslugu u sobu" i nudi večeru i doručak. Cijene se kreću od 47 dolara (3000 rubalja) za kupe i 102 dolara (6500 rubalja) za odjeljak prve klase, u kojem se nalaze samo dva kreveta.

Chris Gilbert iz Velike Britanije: "Jednom sam, 2006. godine, propustio večernji vlak iz Moskve pa sam morao kupiti kartu za jedini preostali noćni vlak i na kraju dijelio odjeljak s tri kazahstanska farmera. Na kraju sam pio samogon i jeo konjsko meso do 4 sata ujutro. Nisam znao da je konjetina toliko ukusna!"

4. Automobil

Cijena: 50-200 dolara dnevno za najam vozila, plus gorivo i cestarina. Servisi za dijeljenje prijevoza koštaju 23-30 dolara

Trajanje: 9 sati

Niske cijene benzina i udaljenost od oko 700 km čine putovanje automobilom solidnom opcijom. Vrijeme putovanja ovisi o tome koliko dugo ste spremni voziti bez zaustavljanja i, naravno, uvjetima u prometu, no u prosjeku se radi o putu od devet sati.

Krajem 2019. godine planira se otvaranje nove autoceste M-11, što će vrijeme putovanja smanjiti na 5,5 sati (ako se ne zaustavljate). Ukupna cijena cestarine će iznositi oko 32 dolara (2000 rubalja). Automobil možete unajmiti na www.europcar.ru ili www.avisrussia.ru. Ne zaboravite ponijeti svoju međunarodnu vozačku dozvolu.

Putovanje automobilom može postati još ljepše ako se zaustavite (ili možda čak i prenoćite) u jednom od prelijepih starih gradova na putu - Tveru, Toržoku, Velikom Novgorodu i Valdaju.

Ako ne želite voziti sami, no svejedno se želite zaputiti na ovo nezaboravno putovanje cestom, možete iskoristiti jedan od servisa za dijeljenje prijevoza. U Rusiji je najpopularniji Blablacar (www.blablacar.ru, postoji i aplikacija). Obično treba samo podijeliti troškove goriva, što vožnju od Moskve do Sankt-Peterburga čini najjeftinijom opcijom.

Jan Larssen iz Danske: "Nikada nisam koristio servise za dijeljenje prijevoza, no od svojih sam ruskih prijatelja čuo da su oni u Moskvi postali vrlo popularni. Odlučio sam isprobati taj način putovanja i to je moje putovanje od Moskve do Sankt-Peterburga na koncu postalo najsmješnije iskustvo mog života. Automobil sam morao dijeliti s još dva putnika. Bio sam jedini stranac tamo i znao sam samo nekoliko ruskih riječi, ali to nije bio problem. Nikad nisam vidio tako otvorene i susretljive ljude i za sat vremena smo već postali prijatelji. Ispričali su mi tisuću smiješnih priča iz svog života i naučili me nešto ruskog, a vozač me čak odveo na točnu lokaciju do koje sam trebao doći. To nije morao učiniti, no pretpostavljam da su Rusi jednostavno takvi. Put je bio dug i iscrpljujuć, no nikada nisam požalio što sam se odlučio za njega. "

5. Autobus

Cijena: 18-25 dolara

Trajanje: 12-13 sati

Posljednja opcija bi bila odlazak u Sankt-Peterburg autobusom. Međutim, to vam ne bismo preporučili, jer je putovanje vrlo dugo (12-13 sati) i nimalo udobno u usporedbi sa svim drugim opcijama koje smo naveli. Raspored autobusa je također pomalo zbunjujuć te se razlikuje ovisno o danu. Ako svejedno želite isprobati ovaj tip putovanja, držite se službenih kompanija kao što je Ecolines. Putovanje u jednom smjeru košta 18 dolara (1150 rubalja).