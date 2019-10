Vodič za preživljavanje: Kako piti s Rusima?

Rusi, naime, nisu alkoholičari. I ne piju samo da bi pili. Druga stvar je praznik ili, primjerice, neki važan događaj – novi posao, kupnja automobila ili, konačno, svadba. U pravil se imate vremena pripremiti za pijanku. No ponekad vam se nesreća prikrade. Primjerice, krenuli ste kući s posla u utorak navečer i u metrou susretnete prijatelja kojeg dugo niste vidjeli. Zar nije u pitanju važan događaj? I niste imali vremena za pripremu. Zato uvijek budite na oprezu – vjerojatno ćete morati piti navečer radnim danom ili usred noći. I definitivno petkom. Najvjerojatnije i srijedom – svi u Rusiji znaju da je srijeda mali petak.

Rusi ne piju samo votku. Ne šalimo se. Iako piju i nju, naravno. Međutim, ruski format zabave radikalno se razlikuje od onog koji je prihvaćen u drugim zemljama. Kao prvo, alkohol obično kupuje domaćin. To odmah rješava dva problema: gosti ne moraju razmišljati o tome što će piti, a kasnije ne moraju žaliti što se nisi mogli prebaciti na neko drugo piće kada nestane vina, jer ništa nisu donijeli. Stol s pićima je zajednički, stoga pijte što god želite. Samo nemojte pretjerati.

Iskreno vam preporučamo da se ranije podsjetite na sve ključne događaje u svjetskoj povijesti, religiji, politici, sportu, umjetnosti, kao i da formirate mišljenje o svim više ili manje bitnim aktualnim temama. Kao prvo, kada piju, Rusi obično započinju razgovor o uzvišenim temama. Ukoliko u razgovoru ne sudjelujete, riskirate da jednostavno zaspete za stolom. Kao drugo, to je jednostavno korisno. I ne bojte se, ti razgovori i prepirke neobvezujući su – ujutro će jednostavno biti zaboravljeni.

Što se više bliže 23 sata uvečer, u moskovskim se dućanima stvara jedno uzbuđenje neobično za to vrijeme. Ponajviše na odjelu alkoholnih pića. U Rusiji, naime, postoji zakon prema kojem se alkoholna pića ne smiju prodavati iza određenog vremena. To se vrijeme svugdje razlikuje – u Moskvi su to, primjerice, 23 sata, a u Sankt-Peterburgu 22.

Rusi jako vole duge zdravice. Naravno, to ovisi o događaju, no što je on svečaniji i važniji – to su zdravice duže. Običaj je da se na početku govora u ruku uzme čaša koja se na stol se spušta do kraja govora. Istrenirajte se da možete dugo držati ruku u zraku. Nakon zdravice se trebate kucnuti s čašama svih prisutnih za stolom. Ako ste neudana djevojka, imajte na umu da u Rusiji vjeruju da je zadnja osoba s kojom trebate nazdraviti neoženjeni muškarac – to znači da ćete se uskoro udati. Usput, ne zaboravite da na Zapadu smijete odložiti čašu na stol i onda ju ponovno uzeti i piti. U Rusiji vas ljudi neće razumijeti i odlučit će da se ne slažete s osobom koja drži zdravicu. A on je govorio pola sata i vježbao cijeli tjedan. Usput, zdravicu „Na zdorovije!“, koju stranci iz nekog razloga smatraju najpopularnijom u Rusiji, zapravo nitko ne koristi.

Obavezno pogledajte film „Ironija sudbine“. Kao prvo, ovaj se film redovite prikazuje na Silvestrovo i u tjednu koji nakon toga slijedi pa, ako često posjećujete Rusiju, svakako ćete ga morati pogledati. Kao drugo, taj film priča priču o tome kako ne piti. I o tome što se može dogoditi ako posjet banji ode u krivom smjeru. Kao treće, odmah ćete shvatiti 95% šala i citata vaših susjeda za stolom. I, konačno, to je jednostavno dobar film.

Piti s Rusima također je i umjetnost. I nećete ju biti u stanju svladati isprve. Ali vam barem u svakom slučaju neće biti dosadno. A ako izdržite prvih nekoliko puta, ovaj će vam se proces početi sviđati. Vjerojatno. A kada se vratite kući, s blagim ćete osmijehom gledati na zabave koje priređuju vaši prijatelji i u sebi misliti: „Ovo nije ništa, u Rusiji bi za ovo rekli „popiti čašicu““.