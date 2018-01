9 savjeta kako da se u metrou ponašate kao rođeni Moskovljani

Tvrdokorne umirovljenice i mnogo guranja, a da ne govorimo o plaćanju karte - sve su to važni sastavni dijelovi avanture zvane vožnja moskovskim metroom.

Vožnja moskovskim metroom se lako pretvara u nezaboravno iskustvo. Kada se radi o ljepoti, moskovskim stanicama podzemne željeznice nema ravnih. Ali ako planirate ne samo razgledati neku stanicu, već se i provozati metroom, onda morate znati običaje i pravila ponašanja po kojima se metro u Moskvi razlikuje od metroa u drugim velikim gradovima svijeta. Pročitajte pažljivo ove savjete!

1. Isplanirajte pametno turistički obilazak postaja

Ako ste tek doputovali u Moskvu, morate vidjeti neke od najljepših stanica. Međutim, kao i u svakom milijunskom gradu, putnika je u špici previše. Neke od najljepših stanica, poput Kijevske ili Prospekta Mira, mogu biti pretrpane putnicima koji vam neće dati da izradite fotografije za uspomenu i dugo sjećanje.

U metrou je najmanje putnika od 11 do 14 sati, kada je većina Moskovljana već na poslu, i još nije vrijeme za ručak. A ako ste noćna ptica ili, naprotiv, ustajete ranije, stanice su obično prazne poslije 10 navečer ili prije 8 ujutro.

Ne znate koju stanicu prvo obići? Pročitajte naš članak o podzemnim muzejima povijesti i umjetnosti.

2. Budite ljubazni s bakama...

Moskovske bake su prave suverene vladarice metroa. To što ste ustupili mjesto starijoj ženi u većini zemalja svijeta će ocijeniti kao vaš izbor i dobru volju. U Rusiji je to moranje (autor je Irac - op. ur.). Ako slučajno odbijete oslobodite mjesto starijoj osobi, izlažete se nemilim posljedicama. U najboljem slučaju će vas streljati pogledom. U najgorem možete dobiti batine. Kao što se dogodilo ovim djevojkama.

3. ...ali nemojte očekivati da vam vrate istom mjerom

Moskovske umirovljenice će uvijek biti zahvalne ako im ustupite mjesto, ali, kada se radi o špici, one su najnemilosrdnije putnice. Ako osjetite da vas nego gura rukom u leđa, laktom u bok, a uz to čujete naređenje da se pomaknute s mjesta, nemojte se buniti i učinite što vam kažu. Bake su ipak najiskusnije putnice moskovskog metroa.

4. Kupite kartu Trojka

Ako se želite metroom provozati samo jednom, naravno da vam ne treba ništa više od karte za jednu vožnju. Ali znajte da su to i najskuplje karte - 55 rubalja (gotovo 1 američki dolar). Ako planirate više od jedne vožnje, nabavite, kao gotovo svaki Moskovljanin, kartu Trojka. Svaka vožnja metroom, autobusom, trolejbusom ili tramvajem će vas koštati 35 rubalja (0,60 dolara).

5. Bio sam guran i ja sam gurao...

Stranci mogu biti šokirani pomalo agresivnim načinom putovanja u metrou. Ali morate znati da u guranju ipak nema ničeg osobnog. Daleko od toga da je netko spreman na tuču. Putnik koji se ne zna gurati u vrijeme špice neće nikad stići na vrijeme. Jednostavno to prihvatite i postanite još jedna kap u moru, ili u bujici. Ne zaboravite se potapšati po ramenu kada stignete na vrijeme kuda ste se već namjerili.

6. ... ali zapamtite da prednost imaju oni koji izlaze iz vagona

Ako nešto zaista može izazvati incident, to je ulazak u vagon prije nego iz njega izađu svi koji to žele. Reklo bi se da je to toliko logično da nema potrebe posebno o tome govoriti, ali u borbi za slobodna sjedeća mjesta u vagonu putnici mogu i zaboraviti na sva pravila.

7. Propustili ste vlak? To je najmanja briga

Ako vam je u nekom drugom gradu ispred nosa pobjegao vlak podzemne željeznice, to će možda i značiti da ste zakasnili. Ali ne u Moskvi. Ovdje se sljedeći vlak može pojaviti za manje od minute. Metro je tako brz i učinkovit da se poneki putnik može unervoziti kad krene treća minuta čekanja. Ali nervozni putnici moskovskog metroa su prava rijetkost.

8. Stojte na desnoj strani

Putnicima iz Londona će ovo biti poznato. Lijeva strana na pokretnim stepenicam mora biti slobodna za prolaz. Moskva je grad u vječitoj žurbi, pa moramo dati prostora onima koji uvijek nekud jure. Ako se ne želite samostalno penjeti ili spuštati stepenicama, stojte mirno na desnoj strani.

9. Nemojte biti pretjerano uljudni

Poznato je da se u Moskvi ne treba osmjehivati nepoznatim ljudima, pa se i kada putujete metroom pravite da ste važna i ozbiljna ličnost. To znači da se ne morate ispričavati za sve i svašta na svakom koraku, za svako gažanje ili guranje. To stvarno nije vaša krivnja. Naravno, nije ništa neobično reći "oprostite" ako baš oborite nekog s nogu.

