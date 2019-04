Kako stranac može posjetiti zatvorene teritorije Ruske Federacije?

Russia Beyond Croatia

Ako ste poželjeli vidjeti bijele medvjede na santama leda i uživati u polarnoj svjetlosti, prethodno provjerite je li se možda mjesto koje planirate posjetiti nalazi na popisu teritorija Rusije za čiji posjet je potrebno dobiti specijalnu dozvolu.

Teritoriji s posebnim pravilima prijema posjetitelja

Imajte na umu sljedeće: vi ne možete tek tako posjetiti Plato Putorana ili Čukotku. Tu nema problema s prijevozom – postoje avionske linije, a brodovi plove Sjevernim ledenim oceanom.

Morž na santi leda, Zemlja Franje Josipa Vera Kostamo/Sputnik Vera Kostamo/Sputnik

Međutim, vi ne možete izaći iz tog aviona ako nemate dozvolu za posjet dotičnom teritoriju. A pojedine aviokompanije neće vam čak ni prodati kartu.

Radi se o tome što u Rusiji postoje gradovi, pa čak i čitave regije, gdje je strancima ograničena mogućnost posjeta. To nisu samo pogranične oblasti ili zatvoreni industrijski ili vojni gradovi, tj. mjesta na koja je praktički nemoguće doći slučajno. Na popisu teritorija s posebnim pravilima prijema stranih posjetitelja nalaze se i područja krajnjeg Sjevera koja su vrlo privlačna za turiste i gdje se može vidjeti divljina Rusije.

Na tom popisu su sljedeća mjesta:

– Poluotok Tajmir (uključujući grad Noriljsk i čuveni Plato Putorana);

– Cijeli Čukotski autonomni okrug (glavni grad Anadir i glavne "znamenitosti" – otok Vrangelja, Kitova aleja, Zemlja Franje Josipa, Nacionalni park "Bereginja" i rt Dežnjov);

– Veliki dio Kamčatke (uključujući Ključevski vulkan)

Stanovnici naselja Ključi u Kamčatskom kraju. U pozadini se vidi vulkan Ključevska Sopka. Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Ovo nije kompletan popis – takva mjesta postoje u 18 ruskih regija (kompletan popis na ruskom je ovdje, od Kalinjingradske oblasti do ruskog Dalekog istoka. Čak i ako vam za odlazak u Rusiju nije potrebna viza ipak morate dobiti dozvolu za posjet ovih teritorija.

Kako dobiti dozvolu?

Ako dolazite radi posla ili u posjet rođacima onda će vam dozvolu za boravak na ovoj teritoriji izvaditi domaćin u lokalnoj upravi FSB-a ili gradskoj administraciji.

Domaćin je u tom slučaju obavezan vas dočekati na aerodromu ili na stanici i pratiti vas kako ne biste otišli negdje izvan "dozvoljenih" granica.

Plato Putorana Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Naprimjer, ako ste došli u Noriljsk raditi, a želite kao turist posjetiti Plato Putorana, ili hoćete iz Anadira otići do parka "Bereginja", morat ćete u kancelarijama tih rezervata izvaditi dodatnu dozvolu za turiste. Ako dolazite u Rusiju kao turist, onda je najbolje da se obratite ruskoj turističkoj agenciji koja nudi ekskurzije u ovoj regiji.

U većini slučajeva vađenjem dozvole za ulazak stranih turista na ove teritorije mogu se baviti samo ovlaštene turističke agencije.

Svoje putovanje treba unaprijed isplanirati jer vađenje dozvole traje najmanje mjesec dana, a u pojedinim slučajevima čak i pola godine, ističu predstavnici turističkih agencija.

"U proteklih 5-6 godina se osjeća povećan interes za ovakva putovanja među strancima iz Njemačke, Švicarske, Italije, Norveške, Grčke i Poljske", kaže Ana Šeler iz turističke agencije Sayanring. "Međutim, poteškoća je u tome što dozvola može i ne dobiti, ili se dobije neposredno prije polaska zbog čega su ljudi često pod stresom".

Što će biti ako dođete bez dozvole?

Noriljsk za vrijeme polarnog dana. Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Čak iako vam pođe za rukom da stignete na željeno mjesto, vjerojatno vam neće biti dozvoljeno da izađete iz aerodroma i bit će vam ponuđeno da se vratite sljedećim avionom. Početkom 2000-ih bilo je slučajeva kada su stranci deportirani na račun aviokompanije koja im je prodala karte ne provjeravajući imaju li odgovarajuću dozvolu, a sada možda nećete ni moći kupiti avionsku kartu. A ako ste ipak stigli na odredište i sada se morate vratiti, može se dogoditi da vrlo dugo čekate povratni let – to je česta situacija u sjevernim gradovima, i nije sigurno da će biti jedno slobodno mjesto za vas. Osim toga, morat ćete platiti novčanu kaznu od dvije do deset tisuća rubalja (30-100 dolara) ovisno o mjestu.