Upoznajte Rusiju: Visoravan Putorana - sibirsko carstvo stijena i vode

Jedno od najnepristupačnijih mjesta u Rusiji, visoravan Putorana, je vulkanski masiv pokriven šumama, jezerima i slapovima Prije otprilike 100 godina visoravan je još uvijek bila potpuno neistražena, a prvi istraživači stigli su tek 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća. Do tada lokalni narod Evenki živio je u ovoj oblasti sa svojim stadima irvasa. Danas visoravan posjećuju dobro pripremljene grupe turista koji vole avanture i ekstremne uvjete. Međutim, još ima mjesta na koje ljudska noga nije kročila.

Ljudi

Vremenski uvjeti su nepredvidivi. Surove sibirske zime smjenjuju pretopla ljeta koja donose jata komaraca. Međutim, sredinom srpnja još može pasti snijeg. Vodiči pričaju o tome kako je prije 10 godina grupa turista uhvaćena u ljetnjoj mećavi. Mogli su prijeći samo osam kilometara za tri dana, krećući se oprezno, plašeći se da ne polome noge i čekajući da se snijeg otopi. Na kraju su bili tako iscrpljeni da nisu ni završili planiranu rutu. Iskusni turisti smatraju da je jesen najbolje vrijeme za posjetiti ovu visoravan, kada možete uživati u crvenim i žutim tonovima lišća i jesti divlje bobičasto voće, dok su jata komaraca na izmaku.

Detalji

Jedan od najljepših prizora je pogled na jezero Lama i obližnje slapove, posebno na rijeci Neralah. Lokalne turističke agencije nude obilaske s vodičem, a do nekih od najživopisnijih mjesta stiže se čamcem. Stajanje iznad slapa zahtijeva poseban oprez, jer svake godine netko tragično nastrada. Vodiči nekad čak moraju pridržavati turiste dok ovi prave fotografije. Posebno iskustvo predstavlja let helikopterom iznad visoravni, ali to zadovoljstvo je također prilično skupo.