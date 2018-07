Zašto vrijedi vidjeti sjeverni grad Noriljsk podignut na vječno smrznutom tlu

Ukoliko se spremate za industrijsku antiutopiju na vječno smrznutoj zemlji, imamo plan za vas. A ako to niste namjeravali, nema veze, bit će vam zanimljivo pročitati ovaj tekst.

U Noriljsku (2878 km od Moskve) nema ni drevnih tvrđava ni otmjenih posjeda, zima traje devet mjeseci godišnje, a snijeg se ne istopi do kraja čak ni tijekom ljeta. Do grada se stiže samo zrakoplovom (cijele godine) ili brodom (ljeti). Pritom morate imati specijalnu dozvolu koja se izdaje preko stranice gradske administracije ili uz pomoć turističkih agencija.

Sve to odbija ne samo strane turiste nego i Ruse. Ako uopće stignete do Noriljska, možete se slobodno pohvaliti prijateljima da spadate u malobrojne. Prema podacima Norilsk Development Agency, grad godišnje posjeti oko dvjesto stranaca, ne računajući one iz Zajednice neovisnih država.

Noriljsk se nalazi unutar Arktičkog kruga, a cjelokupna njegova povijest priča je o nevjerojatnom ljudskom podvigu. Izgrađen je 1935. godine u najtežim mogućim uvjetima, po hladnoći i za vrijeme polarne noći, dok danas ovdje radi 170 tisuća stanovnika koji ne vide sunce po nekoliko mjeseci godišnje i troše za hranu nekoliko puta više od drugih Rusa.

Dakle, čime se pozabaviti ako ste se našli usred živog spomenika ljudskoj volji i trijumfu?

1. Posjetite Noriljsku Golgotu

Legion Media Legion Media

Noriljsk je jedan od najvećih industrijskih centara Rusije. Ali tu "oazu u centru snježne pustinje", kako je tridesetih godina prošlog stoljeća pisao lokalni list, izgradili su zatvorenici Noriljskog logora popravnog rada "kako bi zaslužili oproštaj sovjetskog naroda".

Legion Media Legion Media

Devedesetih godina prošlog stoljeća u podnožju brda Šmidtiha, gdje su pronađeni ostaci zatvorenika, podignut je spomenički kompleks Noriljska Golgota, a njegova 56 metara duga konstrukcija ograde s vratima od pet metara u centru podsjeća na vrat starih sibirskih zatvora. Ovdje se može shvatiti i osjetiti koliku je cijenu u ljudskim životima SSSR platio za stvaranje industrijskog čuda na Krajnjem sjeveru.

2. Pogledajte arhitekturu Krajnjeg sjevera

Legion Media Legion Media

Po pitanju arhitekture Noriljsk je najobičniji sovjetski grad. Ako se izuzme nekoliko kuća, nema ničeg pretjeranog.

Noriljsk čini jedinstvenim činjenica da je izgrađen na vječno smrznutom tlu. Zato su sve zgrade postavljene na stupovima, a ulazi se nalaze visoko kako ih ne bi zameli snježni nanosi.

Legion Media Legion Media

Grad je projektiran tako da maksimalno zaštiti stanovnike od vjetra, pa nizovi kuća formiraju nešto nalik zidu protiv vjetra. Osim toga, kuće su građene na maloj udaljenosti, s uskim rovovima za prolaz.

Legion Media Legion Media

Zbog svoje jedinstvene lokacije mnogo toga u gradu se ispostavlja kao najsjevernije. Recimo, izgrađena na stupovima devedesetih godina džamija "Nurd Kamal". Permafrost ispod vjerskog objekta spušta se 300 do 500 metara.

3. Osjetite pravu zimu

Ako ste mislili da je ovo najhladniji grad u Rusiji, ne, nije, ali hladnoća je ipak strašna, a zima traje od rujna do svibnja. Nanosi snijega se mogu vidjeti čak i u srpnju. Temperatura se spušta trideset stupnjeva ispod nule već u jesen, dok sa sjevera pušu snažni vjetrovi.

Denis Koževnikov/TASS Denis Koževnikov/TASS

Ali nisu problem samo vjetar i hladnoća. Tijekom dugih zimskih mjeseci ljudi ne vide sunce, i to se zove polarna noć. Ali zato često mogu vidjeti polarnu svjetlost.

Mještani se pritom vrlo ozbiljno odnose prema hladnoći, pa čak ni potpuno nepoznatog čovjeka nikako ne ostavljaju na ulici, i zovu taksi ili ga vode unutra da se ugrije.

Denis Koževnikov/Global Look Press Denis Koževnikov/Global Look Press

Biva i toplo vrijeme, istina, kratko, pa se žitelji Noriljska šale da nekad propuste ljeto, jer tog dana rade.

4. Noriljsk mijenja pogled na obične stvari

Mnoge stvari koje obično ne primjećujete ovdje će vam skrenuti pozornost na sebe. Recimo, internet, koji postoji, ali je jako skup i spor, tako da ćete teško uspjeti objaviti video-snimku na Instagramu.

Ili odlazak u trgovinu, gdje ćete za krastavac i rajčicu platiti kao za punu košaricu hrane u središnjoj Rusiji. A sve zato što se prehrambeni proizvodi dostavljaju, baš kao što i ljudi putuju, na dva načina, brodom, i to rijekom Jenisej, što dugo traje, ili zrakoplovom, što je, pak, vrlo skupo.

Getty Images Getty Images

Volite šetati po parkovima? Ovdje ima mnogo zelenila, ali je skriveno unutar kuća i ureda. Drveće je patuljasto, a u zatvorenim prostorijama mještani često prave prelijepe zimske vrtove.

Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

5. Pronađite pravu Rusiju

Međutim, ono najzanimljivije se nalazi izvan grada, ljepota beskrajnih tundri osvojit će će vas jednako kao i nadrealistički pogledi na Noriljsk.

Legion Media Legion Media