Kakve sve poslove mogu naći stranci u Rusiji

Svijet bi se do 2030. godine mogao suočiti s drastičnim nedostatkom visoko kvalificiranih profesionalaca, pokazuje istraživanje tvrtke Korn Ferry Hay Group.

Za Rusiju bi to značilo nedostatak od 2,8 milijuna visoko kvalificiranih radnika, što bi moglo dovesti do gubitaka u vrijednosti od 300 milijardi dolara. Zapravo, u nekim sferama se već osjeća manjak stručnog kadra. Prema Michaelu Germershausenu, izvršnom direktoru agencije za zapošljavanje Antal, procjena potražnje za bilo kojom konkretnom profesijom zasnovana je na tome koliko brzo ljudi mogu pronaći posao. Nedavno istraživanje ove kompanije pokazuje da 41% IT stručnjaka posao pronalazi za manje od mjesec dana!

Usprkos rasprostranjenom mišljenju da na tržištu zapošljavanja postoji veliki broj kandidata, kompanijama je i dalje teško pronaći kvalificirani kadar, kaže Germershausen. Ima čak nekoliko sektora u kojima postoji veliki nedostatak odgovarajućih kandidata.

Informacijske tehnologije

Tvrtkama su potrebni kvalificirani programeri i tehnički stručnjaci, a budući da je obujam novih tehnologija sve veći, potražnja za ovom vrstom profesionalaca je u porastu. Neke tehnologije se razvijaju toliko brzo da nema dovoljno vremena da se potrebni kadrovi obuče, a među postojećim stručnjacima nema odgovarajućih kandidata.

AP AP

"Uvjete na IT tržištu određuju sami kandidati i poslodavci se moraju prilagoditi", kaže Germershausen. "IT stručnjaci se ne brinu toliko za plaće, koje su obično dosta visoke, već su više zabrinuti za druge faktore, kao što je priroda projekta na kojem rade i njihove obveze, kao i prilika za daljnje usavršavanje i napredovanje u karijeri unutar tvrtke."

Prema tvrtki Korn Ferry Hay Group i ruskoj web-stranici za zapošljavanje Headhunter, u Rusiji odavno postoji ogromna potražnja za analitičarima podataka, programerima i tehničkim stručnjacima.

Proizvodnja

Iskusni radnici, mehaničari i krojači su također vrlo traženi. "Teško je, primjerice, pronaći kvalitetnog tokara ili zavarivača", objašnjava Germershausen. "Jednako teško je pronaći dobrog krojača, jer ove profesije nisu popularne. Zapravo, ovi radnici mogu zaraditi više nego prosječan uredski službenik."

Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

Prema Pavelu Sigalu, potpredsjedniku ruskog poslovnog udruženja za mala i srednja poduzeća "Opora Rossii", postoji i nedostatak kvalificiranih inženjera.

"Veliki broj zrakoplovnih inženjera koji završe Moskovski zrakoplovni institut, primjerice, brzo pronalazi posao i njihova radna norma dostiže ponekad 180-200%", kaže on. To znači da postoji velika potražnja za stručnjacima u ovom području.

Poljoprivreda

Poljoprivredni stručnjaci (agronomi, veterinari, veterinarski tehničari, tehnički stručnjaci za proizvodnju žitarica i mesa) također su vrlo traženi, objavio je ruski portal Headhunter.

Poslodavci puno očekuju od kandidata i oni ne samo da trebaju imati iskustvo u radu, već trebaju znati i engleski. Ovaj zahtjev je važan za tvrtke koje se žele proširiti na međunarodno tržište, investirati u nove modele poslovanja ili unaprijediti proizvodnju koristeći strane tehnologije i opremu. Posljednjih godina ruske poljoprivredne tvrtke nisu mogle u zemlji pronaći kvalificirane kadrove, pa su zapošljavale strane stručnjake, kaže Germershausen.

AP AP

Mogu li stranci nadoknaditi nedostatak stručnjaka?

Generalno, postoji potražnja za kvalificiranom radnom snagom u svim sferama, kaže Sigal. Farmacija, biotehnologije i medicina su sfere koje kronično pate od nedostatka stručnjaka, objavio je Headhunter.

Što se tiče odvjetnika, na lokalnom tržištu ih ima dovoljno. "Ponuda manje-više zadovoljava potražnju", kaže Alim Bišenov, stariji partner u odvjetničkoj tvrtki BMS. Ključna je sposobnost sveučilišta da odgovore na potražnju, a to je ono što nedostaje u više navedenim sektorima koji se suočavaju s problemom da nađu prave kandidate za poslove koji se nude.

"Sveučilišta ne školuju stručnjake koji su tvrtkama potrebni", kaže Germershausen. "Dok IT sektor pokušava popuniti ovu prazninu tako što surađuje sa sveučilištima, industrijski proizvođači to ne rade. Oni surađuju s tehničkim srednjim školama, ali to ima ograničeni učinak, jer srednje škole ne mogu privući više ljudi, što vodi ka nedostatku radne snage."

U tom je slučaju angažiranje stranih stručnjaka uobičajena praksa u ruskim tvrtkama, dodao je stručnjak. "U poljoprivredi je često iskustvo korištenja strane opreme ili uvođenja novih tehnologija. To se također odnosi na maloprodajne lance koji pozivaju strane stručnjake da uvedu najbolju poslovnu praksu u Rusiju. "

