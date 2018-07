13 bizarnih (stvarnih) ponuda za posao zbog kojih ćete se htjeti preseliti u Rusiju

1. Tester kauča, Kirovska oblast, 1080 eura mjesečno

Odgovornosti: Dnevno ispitivanje kauča u sjedećem/ležećem/zavaljenom položanju najmanje 10 sati dnevno u skladu s kontrolnim popisom; gledanje televizije s kauča; fotografiranje i snimanje videa procesa testiranja na zahtjev poslodavca

Zahtjevi: Visoko obrazovanje (po mogućnosti tehničko); ustrajnost; posao pogodan za one koji vole sjedeći stil života; prijatelji (najmanje 1-2); ljubav prema opuštanju na kauču

Uvjeti: Rad kod kuće; puno radno vrijeme; zaposleniku će tvrtka za testiranje poslati kauč koji ostaje u vlasništvu zaposlenika

Prilikom prijave priložite fotografiju sebe na kauču.

2. Oponašatelj programera, Tjumenj, 175-440 eura

Odgovornosti: Oponašatelj programera. Kada vam dođu klijenti, morat ćete otvoriti programski kôd (dobit ćete datoteku s kodom) i pažljivo gledati u monitor, mumljajući fraze poput: "Znao sam da smo trebali koristiti framework!", "O moj Bože, ne! Nadam se da sam napravio sigurnosnu kopiju...","Samo je idiot mogao napisati ovaj kod!" i tako dalje. Bit će vam predan potpuni popis fraza koje ćete morati naučiti napamet, a popis će se ažurirati jednom mjesečno.

Zahtjevi: Iznošeni džemper (može biti osiguran), kandidati s naočalama imaju prednost

Uvjeti: "U web studiju imamo četiri izvrsna stručnjaka. No, kada klijenti vide tako malo zaposlenika, gube povjerenje. Zato smo odlučili zaposliti dvije do tri osobe koje će oponašati programere i dizajnere. Osim kave i kolačića, u slobodno vrijeme ćete moći igrati računalne igre i provoditi vrijeme na društvenoj mreži VKontakte."

3. Volonter za istraživanje sna, Moskovska oblast, 1190 eura

Zahtjevi: Institut za san A.S. Mečnikov traži volontere od 18 do 35 godina za proučavanje faza sna. Zaposlenik mora doći na institut, zaspati do 23:30 i spavati do 6 ujutro - s uređajima povezanima s tijelom.

4. Kušač votke, Novosibirsk, 670-810 eura

Zahtjevi: Tvrtka traži zdravog muškarca snažne građe.

Odgovornosti: Kušati pet do sedam različitih vrsta votke svaki dan.

5. Voditelj prodaje tužnog lica, Moskva, 590-1400 eura

Tvrtka traži osobu koja će sustavno obavljati svoje poslovne obveze u skladu s postavljenim planom, uz nedostatak inicijative. Maštovitost i kreativnost značajan su nedostatak.

Tvrtka se raduje vašem dosadnom životopisu.

6. Specijalist za poljupce, Moskva, 150 000 eura

Odgovornosti: Tvrtka traži muškarca koji će na setu za televizijsku reklamu u Rimu poljubiti 10 top modela; vjerojatno trajanje radnog rasporeda - jedan puni dan; besplatna korporativna obuka u umjetnosti ljubljenja.

Zahtjevi: Muškarac s ruskim državljanstvom; u dobi od 25 do 40 godina; karizmatičan; više od godinu dana iskustva u ljubljenju; ljubav prema top modelima.

7. Prevoditelj koji zna psovati na njemačkom, Moskva, 700 eura

Zahtjevi: Izvrsne jezične vještine; u svrhu branjenja interesa tvrtke; umijeće prepiranja s Nijemacima na njemačkom jeziku.

Uvjeti: Rad uglavnom na daljinu.

8. Osoba koja će se pretvarati da je mladoženja na svadbi, Sankt-Peterburg, 1050 eura

Osoba hitno traži mladoženju. Nije potrebna registracija u matičnom uredu, vjenčanje će biti za goste, a kandidat će samo trebati biti odjeven u odijelo i zagrliti mladu. Mlada zna!

9. Gazitelj prirodnih staza, Moskva, 520-740 eura

Zahtjevi: Projekt krajobraznog dizajna u eko-parku traži osoblje koje bi pravilo prirodne staze.

Dva moguća načina utabavanja staza:

1. Hodanje rutom koja je prikazana na mapi u jednoj koloni na velikoj udaljenosti

2. Odabir kratkog dijela rute i intenzivno hodanje naprijed-natrag tijekom smjene

Zahtjevi: Sposobnost hodanja po unaprijed određenoj stazi; posebna prednost onima koji su iskusni u pješačenju.

10. Lovac na Pokemone, Moskva, 970 eura

Izvršni direktor kompanije je fasciniran igrom Pokémon Go, no za nju nema dovoljno vremena. Traži osobu koja bi postigla izvanredne rezultate u igri.

Odgovornosti: Da biste igrali Pokémon Go s direktorovog pametnog telefona, brzo otiđite na određena mjesta unutar Moskovske prstenaste autoceste (MKAD) i pronađite rijetke Pokémone.

Zahtjevi: Dosegnuta 20. ili viša razina igre; sposobnost za rad u svim vremenskim uvjetima; vlastiti "power bank" punjač; bonusi za rijetke Pokémone.

11. Ludi prodavač telefona, Krasnodar, 220-520 eura

Centar za zaštitu na radu traži ludog prodavača telefona s vještinama spartanskog ratnika i izdržljivošću olimpijskog sportaša.

Odgovornosti: Nazivanje velikog broja kupaca; vjera u sebe i vaš jedinstveni dar za prodaju.

Uvjeti: Nema posebnih pravila odijevanja, ali zaposlenik ne bi trebao doći na posao u kupaćem kostimu.

12. Oponašatelj voditelja prodaje, Kazanj, 0 eura

Tvrtka traži ljude koji žele dobiti posao u velikoj tvrtki i družiti se s uspješnim zaposlenicima.

Uvjeti: Plaća od 0 eura; ukusan ručak za zaposlenika; ostalo osoblje komunicira s novim voditeljem, dijeli iskustva; tvrtka organizira roštilje.

13. Voditelj odjela za sreću, Sankt-Peterburg, 590-880 eura

Mlada rastuća tvrtka doživljava preobrazbu iz obiteljskog poslovanja u strukturiranu organizaciju - i traži voditelja odjela za sreću.

Odgovornosti: Povećanje sreće, motivacije i lojalnosti zaposlenika; praćenje zadovoljstva klijenata.