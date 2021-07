7 savjeta za one koji žele početi podučavati svoj jezik u Rusiji

Za mnoge je ekspate posao učitelja jezika među najpopularnijim opcijama. No kako doći do tog posla i što pritom treba imati na umu?

1. Prijavite se za državnu potporu

Ako ste student ruskog jezika, možete se prijaviti za državnu potporu koja će vam omogućiti da se, uz satove ruskog jezika, okušate kao učitelj svog materinjeg jezika. To će vam pomoći da financirate svoj boravak u Rusiji i pritom steknete početno iskustvo, kao što je to bio slučaj s Francescom Loche iz Cagliarija (Italija), koja u Moskvi živi već osam godina. Rusiju je prvi put posjetila kao studentica, a u nju se odlučila preseliti nakon što je diplomirala na sveučilištu u Italiji.

"Čim sam se vratila, počela sam podučavati, no nisam imala nikakvog iskustva niti diploma. Rečeno mi je da su izvorni govornici na cijeni i da je to dobar način za dodatnu zaradu, pa sam odlučila pokušati. Isprva sam držala privatne satove, a zatim sam predavala u školama te sam s vremenom stekla dovoljno iskustva da se prijavim za mjesto predavača na Visokoj školi ekonomije", kaže Francesca.

Francesca Loche iz Cagliarija u Italiji, profesorica na Visokoj školi ekonomije, živi u Moskvi od 2010. godine. Francesca Loche Francesca Loche

Iskustvo tijekom studentskog stažiranja u Rusiji pomoglo je još jednom ekspatu - 33-godišnjem Shingu Ohati, koji danas u Rusiji ima vlastitu školu japanskog jezika. Shingo je rođen u Tokiju, a u Rusiji je nekoliko puta boravio zahvaljujući državnoj potpori.

"Kada sam kao student došao stažirati u Moskvu, u nekoliko sam škola podučavao japanski jezik. To je bilo moje glavno zanimanje", rekao je. "Kada sam studirao u Moskvi, pohađao sam predavanja zajedno s ruskim studentima pa sam im pomagao da nauče japanski. Studirao sam lingvistiku koja mi je puno pomogla u podučavanju."

2. Pronađite posao na internetu

Ako ste završili studij i razmatrate o zapošljavanju u Rusiji, najlakši način je da posao potražite na internetu, kaže Virginia Robinson iz Alabame (SAD), koja u Moskvi radi od 2014. godine. Danas radi kao nastavnica znanosti i povijesti u osnovnoj školi, no sve je počelo s internetskom prijavom koja joj je osigurala 10-mjesečni ugovor s međunarodnom kompanijom za obrazovanje Education First (EF).

"Nakon što sam prestala raditi kao nastavnica u javnoj školi, radila sam kao recepcionarka te sam imala dosta vremena za istraživanje različitih mogućnosti. Naišla sam na oglas za poslove podučavanja engleskog kao drugog jezika", ispričala je Virginia za Russia Beyond. "Kao studentica sam se zaljubila u djela Dostojevskog te sam sanjala o učenju ruskog, pa sam odlučila da je to moja prilika. Nevjerojatno je lako dobiti posao profesora engleskog jezika - samo se prijavite na internetu, prođete intervju putem Skypea i to je to!"

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

3. Naučite osnove ruskog jezika i metodike

"Dobar je savjet da naučite osnove ruskog jezika prije dolaska. To će vam biti od velike pomoći", napominje Luis Yanguas Santos, koji radi kao učitelj španjolskog jezika na Institutu Cervantes u Moskvi od 2009. Oko toga se slažu mnogi učitelji ekspati, čak i ako se prestavljate kao profesor koji je čisto izvorni govornik. To će vam pomoći ne samo u vašem svakodnevnom životu, nego i na poslu, jer ćete na taj način ruskim studentima moći bolje objasniti osobitosti vašeg jezika.

Ako imate profesionalnu pozadinu u učiteljskom poslu, prevođenju ili lingvistici, to je veliki plus, kaže Francesca. "Biti izvorni govornik i učitelj su dvije različite stvari. O poteškoćama u vašem materinjem jeziku nikada ne razmišljate, jer vam se sve čini jasno. No znanje ruskog tu dosta pomaže, jer mogu predvidjeti tipične pogreške koje će napraviti ruski studenti. Imala sam iskustva u rusko-talijanskom prevođenju, što mi pomaže da objasnim teške aspekte gramatike uspoređujući jedan jezik s drugim", kaže ona.

"Studirao sam komparativnu i kognitivnu lingvistiku, tako da mi nije bilo teško savladati osnove metodike", kaže Shingo."Najteže je bilo provoditi nastavu, uspjeti se prilagoditi potrebama i interesima svakog pojedinog studenta. Svaki put morate osmisliti novi način na koji ćete objasniti određenu stvar nekoj osobi kako bi je jasno razumjela."

4. Ne brinite o pronalaženju učenika

Rusija je izvrsno mjesto za učitelje engleskog jezika, smatra Virginia. Prema njezinom iskustvu, ovdje je zakon ponude i potražnje na vašoj strani: "Ovdje postoji znatno više ljudi koji traže učitelje izvorne govornike no što izvornih govornika ima; baš zato što su izvorni govornici rijetki i traženi, oni mogu za svoje satove postići dobru cijenu. Rekla bih da je normalna tarifa za freelancere negdje između 2000 i 4000 rubalja (25-50 eura) po satu, dok cijene rastu za specijaliziranu poduku ili u slučaju da poduku držite kod učenika doma."



Ona također tvrdi da će vas, jednom kada se potvrdite kao učitelj, učenici pronaći sami. To će vam dati priliku da odlučujete koliko ćete raditi.

Trenutno su u Rusiji popularni i drugi jezici, poput španjolskog i talijanskog. Kao što objašnjava Francesca, "neki svake godine odlaze na odmor u Italiju, neki tamo posluju, dok neki žele naučiti jezik i preseliti se tamo." Isto vrijedi i za španjolski. Naravno, Rusi zbog pada rublja 2014. nisu više toliko skloni trošiti velike iznose na dugoročne tečajeve, kaže Luis. Obično se odlučuju za individualne satove u kafićima ili kod kuće.

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

5. Budite svjesni kulturnih razlika

Prilikom podučavanja u drugoj zemlji, sigurno ćete primijetiti neke stvari koje će vas šokirati. Francesci se, primjerice, bilo teško prilagoditi činjenici da ruski studenti više vole kada je predavač strog i zahtjevan, dok je Luis primijetio da su Rusi, u usporedbi sa studentima u Turskoj, gdje je prije toga radio, nesigurniji kada trebaju govoriti a nisu sigurni u svoj odgovor.

Što se djece u Rusiji tiče, ona običavaju biti jako vrijedna te su često iscrpljena, kaže Virginia. S druge strane, "ruska su djeca navikla pamtiti puno više od zapadnih učenika. Ako im date da nauče pjesmicu, oni će je naučiti. Ako im date da nauče riječi napamet, to će i napraviti", kaže. "Zbog socijalizacije se dječacima češće tolerira nezrelo i lijeno ponašanje no što se to slučaj s djevojčicama. Roditelji često strepe nad svojom djecom u većoj mjeri nego što je to slučaj u Sjedinjenim Državama, no možda to ima veze s ekonomsko-socijalnim statusom s kojim ja radim."

6. Budite spremni biti na prvoj liniji kulturne razmjene

Shingo smatra da bit podučavanja vašeg materinjeg jezika prvenstveno leži u doprinosu kulturnoj razmjeni. "Čovjek mora shvatiti da on ili ona stoji na prvoj liniji kulturne razmjene, jer će tijekom satova s ruskim studentima morati objašnjavati mnoge stvari o svojoj zemlji", ističe. Odgovaranje na pitanja će definirati način na koji ruski studenti vide vašu zemlju, a dobar ili loš učitelj će moći ili smanjiti ili ojačati zanimanje učenika za nju.

Virginia Robinson (druga slijeva) na svom putovanju Transsibirskom željeznicom. Virginia Robinson Virginia Robinson

7. Budite sigurni da vam nikada neće biti dosadno

Za one koji još nisu bili ovdje, vrlo je važno da budu sigurni u svoju želju da podučavaju u Rusiji. Kao što Luis s pravom tvrdi, "doći negdje gdje ranije niste bili je rizik na koji nisu svi spremni."

Stoga bi bilo dobro da prije toga zemlju posjetite kao turist i utvdite je li preseljenje u Rusiju nešto što zaista želite učiniti. "Vidjela sam mnoge ekspate kako dolaze i odlaze", kaže Virginia. "Neki ovdje procvjetaju, a nekima bude grozno. Kako ćete se osjećati u Rusiji najbolje možete procijeniti prema vašoj preferenciji udobnosti/dosade. Razmislite o tome koliko vam je važna udobnost. Razmislite o tome koliko mrzite dosadu. Ako vam je udobnost važnija od mržnje prema dosadi, Rusija nije zemlja za vas. No ako mrzite dosadu, a malo kaosa i nerazumnosti vam neće smetati, ovdje će vam biti fantastično. Ovo nije lako mjesto za život, ali ovdje nikada nije dosadno."

