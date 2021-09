7 neobičnih stvari koje zabavljaju strance koji rade u Rusiji

Mnogi putuju u Rusiju u potrazi za karijerom i, ako imaju dovoljno sreće da pronađu posao, prilično brzo saznaju da rad u Rusiji donosi i neka iznenađenja. Russia Beyond je porazgovarao s nekoliko stranaca koji rade u Rusiji kako bi saznao kako je to raditi s Rusima i kakvim sve neobičnim karakteristikama svjedoče u uredu.

1. Fleksibilni raspored

Ako planirate svoj raspored, obratite pozornost na sljedeće - u 8.30 će većina ruskih ureda vjerojatno još uvijek biti zatvorena. "Jednom sam na poslovnom putu organizirala svoje sastanke tako da stignem posjetiti sve svoje klijente", kaže Ute Heller iz Njemačke. "Odlučila sam posljednjih nekoliko lokacija posjetiti na početku zadnjeg dana boravka, no nisam znala da se ruski uredi često ne otvaraju sve do 10 sati!"

2. Kasnite? Bez brige!

Ako imate poslovni sastanak ili konferenciju s Rusima, pripremite se na to da ćete malo čekati. "Imate dogovoren sastanak s ruskim klijentom u 15 sati? Kasnit će barem 15 minuta", kaže Cecilia Mussi iz Italije. Sastanci u Moskvi se često odgađaju zbog intenzivnog prometa. No za one koji žive i rade u gradu to ponekad može biti dobra stvar. "Naučila sam da sastanke trebam zakazivati u blizini kafića i restorana, tako da, ako osoba s kojom se sastajem kasni, mogu popiti kavu ili nešto pojesti", dodaje Heller.

3. Ne zaboravite na vremenske zone

Rusija je najveća zemlja na Zemlji, ima 11 vremenskih zona. Primjerice, ako radite s klijentima iz Vladivostoka, najvjerojatnije ćete pozive i Skype konferencije odrađivati rano ujutro ili čak kasno navečer. "Prije nekoliko sam godina s partnerom radio na pronalaženju novih klijenata kako bi razvili novi projekt. Prilično smo se šokirali kada smo shvatili da moramo početi raditi već u 6 ujutro jer se uredi u Vladivostoku otvaraju ranije", kaže Louis Fayet iz Francuske.

4. Govorite otvoreno

"Rusi u radnom okruženju često imaju tendenciju biti vrlo otvoreni. Ako nešto misle, to vam kažu u lice", kaže Sara Donadini iz Italije. "Općenito se drže svojih riječi i mogu čak biti i točniji od Talijana."

5. Nikad nemojte doći praznih ruku

U Rusiji je običaj na sastanke donositi darove i slatkiše, kekse ili čokoladu. "Sjajno je raditi s Rusima, kad god imate sastanak s njima nude vam čaj i čokoladice", dodaje Donadini.

6. Trud i predanost

Rusi se s velikim oduševljenjem bacaju na baš svaki zadatak, bilo da se radi o učenju novog jezika ili o umjetničkoj aktivnosti. "Marljivi su i imaju veliko poštovanje i interes prema svemu što se tiče procesa učenja", ističe Giggio Giovanni iz Brazila, koji u Moskvi živi već deset godina.

7. Moskva, grad mogućnosti

Oko jedne se stvari svi možemo složiti - glavni grad Rusije nudi brojne mogućnosti za samozaposlene profesionalce. "Postoji toliko potencijalnih klijenata koji imaju i vremena i novca za ulaganje", zaključuje Giovanni.