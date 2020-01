7 pitanja za strance koji traže posao u Rusiji

"Beskrajno izazovan, beskrajno poticajan i u potpunosti vrijedan toga", tako HSBC Expat Explorer definira život u stranoj zemlji, bez obzira na to u koju se zemlju odlučili preseliti.

Rusija nije najgori izbor. Rastuća ekonomija Rusije pruža mnoge unosne prilike i niše za ambiciozne biznismene.

Ne postoji službena (pouzdana) statistika o broju stranih državljana koji žive i rade u Rusiji, no, sudeći po broju međunarodnih kompanija i restorana i pubova u Moskvi orijentiranih na strance, ta statistika ne može biti niska. Biste li bili voljni pridružiti im se? Donosimo vam odgovore na sedam pitanja koja vjerojatno imate prije donošenja takve važne odluke.

1. U kojem sektoru mogu pronaći posao?

Poslovi za strance često imaju tendenciju biti u visoko kvalificiranoj kategoriji i na višoj razini menadžmenta. Postoji potražnja za inozemnim stručnjacima u sektorima poput građevinarstva, informatike, inženjeringa, prometa i podučavanja/akademika.

Osim toga, mogla bi se naći i prilika u humanitarnim organizacijama, diplomatskim misijama i međunarodnim tvrtkama koje su osnovale podružnice u Rusiji. Dobivanje posla u podružnici moglo bi, međutim, biti komplicirano jer su takva radna mjesta obično puna lokalnih ili internih kandidata.

Ostale mogućnosti uključuju honorarno prevođenje, podučavanje engleskog jezika i rad kao dadilja ili au pair.

Na ruskom postoji puno internetskih stranica za traženje posla, no ovdje ćete za početak naći nekoliko korisnih linkova na engleskom jeziku: Headhunter, XpatJobs, InJob.

2. Hoće li mi trebati radna dozvola?

Zapošljavanje stranih radnika strogo je regulirano od strane vlade, tako da - da, morat ćete imati radnu dozvolu za smještaj u zemlji. Iznimke su stranci sa stalnim ili privremenim boravkom, studenti, akademsko osoblje, akreditirani novinari, diplomati i zaposlenici nekih humanitarnih organizacija. Građani zemalja članica Euroazijskog gospodarskog saveza (Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan i Armenija) slobodni su živjeti i raditi u Rusiji.

Da biste dobili standardnu radnu dozvolu, tvrtka koja zapošlja mora imati ovlaštenu dozvolu koja joj omogućuje zapošljavanje stranca. Nakon što potpišete ugovor, tvrtka može zatražiti radnu dozvolu u vaše ime. Morat ćete dostaviti potrebne dokumente, uključujući i prevedene i ovjerene diplome o stručnosti i obrazovanju.

Ako sve prođe kako treba, poslodavac će vam proslijediti pozivno pismo za vizu, koje će vam trebati za izdavanje vize. Jednom kad se preselite u Rusiju, radnu dozvolu možete pokupiti od poslodavca.

3. Moram li tečno govoriti ruski?

Dobro znanje ruskog jezika puno će vam pomoći - ne samo u vašoj interakciji s Rusima, već i u traženju posla. Imat ćete puno bolje izglede za pronalaženje posla ako ste visoko kvalificirani i ako govorite ruski. Osim toga, većina ljudi u Moskvi i diljem zemlje uglavnom govori ruski, pa ćete se lakše smjestiti ako znate jezik.

Ako želite naučiti ruski, postoji mnogo škola stranih jezika diljem zemlje ili možete prije putovanja naučiti osnove putem internetskih tečajeva ili škola u vašoj zemlji.

4. Kako izgleda radni tjedan u Rusiji?

Kao što je to slučaj u većini zemalja, radni tjedan obično traje od ponedjeljka do petka, u prosjeku 40 sati. Svaki poslodavac može postaviti vlastite zahtjeve po pitanju radnog vremena, ali obično se radi od 9 do 18 sati, ili od 10 do 19 sati.

5. Koje povlastice mogu dobiti?

Imat ćete 28 dana plaćenog godišnjeg odmora i, u nekim slučajevima, zdravstveno osiguranje, prijevoz ili naknadu za prijevoz. Poslodavac vam također može pomoći s pronalaženjem smještaja, satovima jezika i snalaženjem u gradu.

6. Koliki je trošak života u Moskvi?

Moskva više nije najskuplji grad u Europi. 2017. godine se našla u top 20 i zauzela 14. mjesto u Mercerovoj anketi o troškovima života.

Sve ovisi, naravno, o vašim potrebama, ali život u glavnom gradu Rusije može biti pristupačan ako ste spremni prilagoditi se lokalnom životnom stilu. Smještaj može biti skup, ali troškovi hrane, prijevoza i zabave mogu biti sasvim razumni. Provjerite popis mogućih troškova koji je sastavila internetska stranica Expatistan.

7. Postoji li u Moskvi zajednica stranaca?

Postoji, i velika je! Tijekom posljednja dva desetljeća pojavila se čitava nova industrija za strance koji su se pojavili. U prometnim gradovima poput Moskve i Sankt-Peterburga, gdje dolazi većina stranaca, postoje mnogi kafići, restorani i klubovi koji brinu o potrebama i ukusima stranaca. Papa's Place u Nikoljskoj ulici, Hudson Bar u Belorusskoj, Standard u Kitaj-Gorodu i Bud House u Puškinskoj samo su neka od mjesta u koje zalaze članovi engleske govorne zajednice.

Provjerite InterNations, zajednicu stranaca u Moskvi na Facebooku, i Couchsurfing za nadolazeća okupljanja i događanja koji se održavaju u Moskvi. Upoznavanje kolega stranaca će vam pružiti neprocjenjive insajderske informacije o najboljim poslodavcima, mogućnosti za umrežavanje i savjete o poslovanju u Rusiji.