15 zanimljivih činjenica o geografiji Rusije

Ekstremne klimatske vrijednosti

Ojmjakon Vadim Skrjabin/TASS Vadim Skrjabin/TASS





1. Temperatura u Rusiji u različito vrijeme godine kreće se u rasponu od -71°C do +45°C!



Za titulu najhladnijeg mjesta na svijetu natječu se dva ruska naselja: selo Ojmjakon i grad Verhojansk. U oba mjesta zabilježena je najniža temperatura zraka od -71.2°C, ali ne iste godine. I Ojmjakon i Verhojansk se nalaze u Jakutiji, u subarktičkom klimatskom pojasu.



2. Najveći grad na svijetu koji se nalazi iznad polarnog kruga je Murmansk. U njemu živi više od 270 000 ljudi. Ovdje se nalazi jedna od najvećih luka u zemlji.



3. Najsjeverniji grad na svijetu s preko milijun stanovnika je također u Rusiji. To je Sankt-Peterburg. Na istoj geografskoj širini su južna obala Aljaske i gradovi Oslo i Stockholm – prijestolnice Norveške i Švedske.



4. Soči, koji se nalazi u suptropskom pojasu, također je specifičan. To je grad s najvećom količinom padalina u Rusiji.

Soči Legion Media Legion Media

5. Apsolutni maksimum temperature zraka u Rusiji zabeležen je u Kalmikiji 12. srpnja 2010. godine na meteorološkoj postaji Uta. Tog dana se živa u termometru podigla do 45,4°C.

Elista, Kalmikija Legion Media Legion Media



Kalmikija je jedina budistička regija Europe!

Vodeni bazeni i rijeke

6. Površinske vode zauzimaju oko 12,4 % površine Rusije. Najdublji spremnik slatke vode na svijetu je jezero Bajkal. Nalazi se u Irkutskoj oblasti. Ovo jezero sadrži petinu svih slatkovodnih rezervi našeg planeta. Dubina jezera je 1642 metra, što odgovara visini dva nebodera „Burj-Halifa“ postavljena jedan na drugi (to je najviša zgrada na svijetu visoka 828 metara).

Bajkalsko jezero/Legion Media Bajkalsko jezero/Legion Media



7. Nedaleko od Bajkala nalazi se Bratsko akumulacijsko jezero koje je drugo po volumenu u svijetu sa 169,3 kubnih kilometara vode. Nastalo je na Angari, jedinoj rijeci koja ističe iz Bajkalskog jezera. Bratsko akumulacijsko jezero napunjeno je 1967. godine, a njegova površina se nalazi na 400 m nadmorske visine.



8. Najveća močvara na svijetu je Vasjuganska. Nalazi se na teritoriju četiri regije: najvećim dijelom u Tomskoj oblasti, a također u Novosibirskoj i Omskoj oblasti i Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu. Njena površina iznosi 53.000 kvadratnih kilometara, što je više od površine Bosne i Hercegovine ili Kostarike, odnosno, gotovo kao površina Hrvatske.



9. Ruske obale zapljuskuje 12 mora koja se nalaze u tri oceana i jedno zatvoreno more. To je Kaspijsko more, koje je zapravo najveće jezero na planetu bez prirodnog odljeva.

Republika Dagestan. Mahačkala. Kaspijsko more. Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS



10. Najduža rijeka u Rusiji je Lena. Duga je 4400 kilometara. Sliv rijeke Lene nalazi se na teritoriju istočnog Sibira i ne izlazi iz granica Rusije. A Volga, najveća rijeka Europe sa dužinom od 3500 kilometara, na trećem je mjestu po dužini u Rusiji.

Lenski stupovi/Legion Media Lenski stupovi/Legion Media



Reljef



11. Planine zauzimaju oko 30 % teritorija Rusije. Elbrus je najviši vrh Rusije i Europe. Ovaj stratovulkan (srećom, neaktivan) dio je planinskog lanca Velikog Kavkaza. Ima dva vrha visine 5642 i 5621 metar.

Elbrus Legion Media Legion Media



12. Najduži planinski lanac u Rusiji je planinski masiv Urala. On presijeca teritorij zemlje od sjevera ka jugu i dugačak je 2000 kilometara. Uralski planinski lanac je prirodna granica između Europe i Azije. Otprilike tri četvrtine teritorija Rusije nalazi se u Aziji.



13. Titula „najstarije na svijetu“ pripada malenoj planini Karandaš u Južnom Uralu u Čeljabinskoj oblasti. Visoka je svega 610 metara, ali zato po procjeni stručnjaka ima 4,2 milijarde godina (dok se starost Zemlje procjenjuje na 4,75 milijardi godina). Karandaš se sastoji od izrandita. Smatra se da su to ostaci superkontinenta, koji je postojao prije 2 milijarde godina. Zbog toga Uralske planine spadaju među najstarije na planetu.



14. Najviši aktivni vulkan u Euroaziji je Ključevska Sopka. Nalazi se na Dalekom istoku, na poluotoku Kamčatka. Visok je 4850 metara i spada među najaktivnije vulkane na svijetu.

Vulkan Ključevska Sopka Legion Media Legion Media



15. Kimberlitna jama „Udačni“ je četvrti po dubini rudnik u svijetu. Ovo je najveće nalazište dijamanata u zemlji po sirovinama i veličini rudnog tijela. Njegova projektna dubina je 640 metara.