Deset najljepših vulkana Rusije (FOTO)

Rusija ima preko 200 vulkana (prema različitim podacima, broj se kreće do nekoliko tisuća), od kojih su 30 do 60 aktivni, a ostali ugašeni. Među njima se nalaze i čitava vulkanska polja, koja su danas pretvorena u planinske masive, a ima i paleovulkana koji više ni ne podsjećaju na ono što su nekada bili.

1. Šiveluč, Kamčatka

Najveći broj aktivnih vulkana u Rusiji nalazi se na Kamčatki, ali njihov broj nije poznat. Mnogi se stoljećima ne bude ili su se promijenili do neprepoznatljivosti: neke je prekrila voda i pretvorila ih u otoke, neki su ugašeni, a neki pretvoreni u obične planine. Zato istraživači često na različit način procjenjuju odnos aktivnih i ugašenih vulkana u Rusiji. Jedni smatraju da živih vulkana ima dvadesetak, a drugi da ih je preko 50. Ali status vulkana Šivelič na sjeveru Kamčatskog poluotoka ne dovodi se u pitanje. Erupcije se iz njega događaju prilično često, gotovo svake dvije godine. Jedna od poslednjih erupcija počela je u studenom 2022. godine. Stup pepela dostigao je visinu od 4,5 kilometara i periodično pokriva naselje Ključi koje se nalazi u njegovom podnožju.

2. Ključevski vulkan, Kamčatka

Zajedno sa Šivelučem u studenom 2022. godine probudio se i njegov susjed, najviši vulkan u Rusiji i Euroaziji (4858) – Ključevski. On se također smatra aktivnim: tijekom 270 godina promatranja imao je 50 erupcija, tada je izbacivao pepeo u zrak do visine od 5 kilometara. U pravilu, njegove erupcije traju od nekoliko tjedana do godinu dana.

Smatra se da je Ključevski vulkan prilično mlad. Ima samo oko 7000 godina. On je jedna od najvećih znamenitosti Kamčatke. Privlači turiste unatoč tome što posjet njemu nije siguran. Ključevski vulkan izgleda kao na slici: pravilni stožac s kupolama i kraterima.

3. Tolbačik, Kamčatka

Tolbačik čine dva vulkana: Ostri (Oštri) Tolbačik i Ploski (Ravni) Tolbačik. Posljednji je aktivan i jedan od najefektnijih za promatranje. Prilikom njegove erupcije, tekuća lava slijeva se niz padinu u vatrenim bujicama. Posljednji se put to dogodilo 2012. godine.

4. Kronocki vulkan, Kamčatka

Posljednja erupcija ovog vulkana na obali Tihog oceana zabilježena je 1923. godine. Zasad on drijema, pokriven ledenjacima. Posjetitelji mogu uživati u ljepotama Kronockog zaljeva koji ga okružuje. U njegovom podnožju nalaze se Kronocko jezero i čuvena Dolina gejzira.

5. Tjatja, otok Kunašir

Veći dio Kurilskih otoka nekada su činili vulkani. Istina, danas je veći dio njih potonuo, premda su neki i dalje aktivni. Na primjer, simbol otoka Kunašir, vulkan Tjatja (1819 m), koji je posljednji put izbacivao lavu 1981. godine. Prema prognozama vulkanologa, on će spavati još stotinjak godina.

Vulkan se nalazi na živopisnom, ali toliko udaljenom i pustom mjestu, da njegovo osvajanje za mnoge ljubitelje ekstremnih pothvata ostaje samo san.

6. Alaid, otok Atlasova

A vulkan Alaid, najviši među vulkanima Kurilskog arhipelaga (2339 m), aktivirao se, naprotiv, posljednjih godina. Erupcija se dogodila u rujnu i listopadu 2022. godine, pri čemu je vulkan izbacivao pepeo na udaljenost od 3,5 kilometara. Zbog čestih erupcija njegov se oblik tijekom posljednjih sto godina značajno promijenio. Na njemu su se formirali novi stošci i krateri.

7. Moneron, Sahalinska oblast

Čitav otok u Sahalinskoj oblasti nekada je bilo vulkan. Danas je otok Moneron jedan od najljepših prirodnih parkova Dalekog istoka, gdje se mogu vidjeti kolonije ptica i sjevernih tuljana krznaša na stijenama i svuda naokolo nedirnuta priroda. Vulkan Moneron ugasio se prije nekoliko milijuna godina, a prije gotovo dva milijuna godina pretvorio se u otok, ispresijecan visokim brdima (do 500 metara).

8. Vulkan Kropotkina, Burjatija

Na Istočnim Sajanskim planinama nalazi se vulkan koji se ugasio prije 12 tisuća godina. Dobio je ime po geografu i revolucionaru Petru Kropotkinu (o njemu smo pisali ovdje). Po mjerilima vulkana on nije visok, ima samo oko 120 metara, ali nalazi se na mjestu izuzetne ljepote, okružen rijekama i dolinama ugašenih vulkana. Naokolo nema nikakve civilizacije, samo nedirnuta priroda. Zato ni turisti ove krajeve ne posjećuju često.

9. Girvas, Karelija

Paleovulkan Girvas u Kareliji uopće ne podsjeća na vulkan. Ipak, on je jedan od najstarijih na planetu. Girvas se ugasio prije više od 2 milijuna godina, ako je to moguće zamisliti. A danas izgleda kao stjenoviti predio pokriven šumom i ispresijecan ponorima s branama, jezerima i vodopadima. To je jedna od glavnih prirodnih znamenitosti Karelije.

10. Elbrus, Kavkaz

Možda niste znali, ali Elbrus je također vulkan, koji se, doduše, smatra uspavanim. Neki znanstvenici kažu da bi se mogao probuditi i do kraja ovog stoljeća. Elbrus je star preko dva milijuna godina. Njegova posljednja erupcija dogodila se prije više od tisuću i pol godina, a prije 500 godina također su zabilježena velika izbacivanja pepela. Njegov vrh visok je 5642 metra i predstavlja najvišu točku Rusije.