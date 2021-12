Neobične pojave na nebu iznad Rusije (FOTOGRAFIJE)

Zimsko nebo u Rusiji očarava svojim jarkim bojama i prelijevanjem svjetlosti, naročito iznad Polarnog kruga. Na mrazu zrak ponekad čini prava čuda! Ne vjerujete? Pogledajte ove fotografije.

Polarna svjetlost

Polarna svjetlost u blizini rijeke Ure, Murmanska oblast. Pavel Lavov/Sputnik Pavel Lavov/Sputnik

Najgrandioznija je pojava na arktičkom nebu, naravno, polarna svjetlost. To je prirodno sijanje koje se može pratiti tijekom vedrih mraznih noći od rujna do ožujka. Polarna svjetlost najjasnije se vidi na geografskoj širini od 67-70 stupnjeva daleko od velikih gradova. Govoreći znanstvenim jezikom, ona se pojavljuje u stratosferi kada čestice solarnog vjetra stignu do magnetskog polja Zemlje. Ovo sijanje može biti u različitim bojama, od zelene do ljubičaste, i poprimati nevjerojatne oblike. Mnogi ljubitelji putovanja maštaju o tome da jednom ugledaju polarnu svjetlost. Najpopularnija su mjesta u Rusiji u tom smislu Murmanska oblast i Jamal.

Evo gdje se još može vidjeti!

7 najboljih mjesta za promatranje polarne svjetlosti u Rusiji

Gdje vlada najduža polarna noć u Rusiji?

Svjetlosni stupovi

"Svjetlosni stupovi" na nebu iznad grada Naberežnije Čelni. Roman Pinčuk/Sputnik Roman Pinčuk/Sputnik

Žitelji različitih regija Rusije, od Sankt-Peterburga do Dalekog istoka Rusije, tijekom hladnih godišnjih doba mogu vidjeti vertikalne stupove različitih boja koji nalikuju na zrake reflektora ukočene u zraku. Ova atmosferska pojava nastaje pri niskim temperaturama (ispod -15 stupnjeva) i pri velikoj vlazi, kada se u zraku pojavljuju kristali leda. Tada se svjetlost uličnih svjetiljki ili automobilskih farova odražava u njima i formira mnogobrojne "stupove".

Tri sunca ili halo

Halo iznad Jakutska. Vadim Skrjabin/TASS Vadim Skrjabin/TASS

Zamislite da se ujutro probudite i umjesto jednog ugledate čitava tri sunca! Kako ćete to objasniti? Ova optička iluzija zove se parhelij (lažno Sunce) ili halo. U pitanju je rijetka pojava koja nastaje samo tijekom zime kada je vani vedro i steže mraz. Sunce je nisko iznad horizonta i svjetlost njegovih zraka prelama se kroz prizmu kristala leda u zraku. Tada se čini da Sunce nije jedno nego ih ima tri. Pravo Sunce je u centru a dvojnici su s lijeve i desne strane (ponekad se vide samo dva Sunca). Ova se pojava može vidjeti u Jakutiji i na Jamalu, a jednom u nekoliko godina se zapaža i u centralnom dijelu Rusije, pa čak i na jugu.

Sedefasti oblaci

Sedefasti oblaci u Murmansku. Masalova S.V./Javna domena Masalova S.V./Javna domena

Oblaci raznih boja pojavljuju se na nebu prilikom izlaska ili zalaska Sunca. Kada Sunce zađe za horizont, njegove se zrake odbijaju od oblaka, a čestice leda u zraku prelamaju tu svjetlost i boje nebo jarkim bojama. U Rusiji se ova pojava primjećuje na istim širinama kao i polarna svjetlost, ali daleko rjeđe. Sedefasti oblaci obično se pojavljuju zimi i početkom proljeća pri niskim temperaturama. Znanstvenici smatraju da je ova pojava vezana za oštećenje ozonskog omotača u Zapolarju.

Optičke varke (miraži) na Arktiku

Optička varka u gradu Apatitiju. Valerij Demin Valerij Demin

Vjerojatno ste čuli za fatamorganu koja se pojavljuje na vrelom pustinjskom pijesku. Ali i iznad Polarnog kruga postoje zanimljive optičke iluzije. Arktički miraži mogu se pojaviti iznad vode kada stegne mraz. Zrak se hladi iznad površine vode i u njemu se kao u leći reflektiraju oblaci i okolina.

Takve optičke iluzije pojavljuju se u gradu Apatitiju u Murmanskoj oblasti, iznad jezera Imandra. Mogu se primijetiti nekoliko puta tijekom zimske sezone.

Lećasti oblaci

Vulkanski pejzaž. Kamčatski kraj. Nikolaj Kutuzov/TASS Nikolaj Kutuzov/TASS

Na Kamčatki su vulkanska uzvišenja često "ukrašena" gustim lentikularnim, tj. lećastim oblacima. Oni se formiraju između slojeva zraka i uvijek u planinama. Čak i kada je vjetar vrlo jak oni su nepokretni, zbog čega nalikuju na leteće tanjure. Takvi oblaci naročito efektno izgledaju kada zalazi Sunce i obasjava ih iz posebnog kuta.