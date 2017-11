7 najboljih mjesta za promatranje polarne svjetlosti u Rusiji

Polarna svjetlost je nešto poput čuda, jer njezin izgled ovisi o mnogim čimbenicima: vremenu, sunčevoj aktivnosti i zemljopisnom položaju. Također, večernji zrak bi trebao biti hladan, a nebo vedro, bez oblaka. Sezona Aurore traje od kraja rujna do kraja ožujka, a pojava se obično javlja od 21 sat do ponoći. Prije putovanja provjerite kakva je prognoza za Auroru.

U Rusiji postoji mnogo mjesta za promatranje ovog fenomena. Arktički krug prolazi preko velikog dijela zemlje, a noćni light show se može vidjeti od Karelije do Čukotke. Ponekad čak i stanovnici Sankt-Peterburga mogu vidjeti čarobnu polarnu svjetlost. Evo najboljih mjesta za uživanje u njoj!

1. Murmansk

Kuća na obali Barentsovog mora i Aurora. Poluotok Kola, Murmanska oblast. Legion Media Legion Media

Murmanska oblast, koja se nalazi na poluotoku Kola, vrlo je popularna među ruskim turistima koji tamo odlaze skijati, daskati na snijegu i posjetiti tradicionalna saamska sela. S populacijom od 300 tisuća stanovnika, ovo je najveći grad izvan Arktičkog kruga na svijetu.

Auroru možete vidjeti u Murmansku, no turistima se preporuča da otputuju još 120 kilometara do malog sela Teriberka, kojeg ste mogli vidjeti u filmu "Levijatan". Najzgodnija opcija je uplatiti aranžman, koji košta oko 9000 rubalja (oko 130 eura) po osobi, uključujući prijevoz i hotel. Ustvari, u blizini Murmanska postoji mnogo malih gradova iz kojih se može vidjeti Aurora, no većina je zatvorena za turiste. Dobra vijest: Zima u Murmansku je blaga, s prosječnom temperaturom od oko minus 10-15° Celzija u prosincu i siječnju.

YouTube

Maria Stambler i njezin suprug su Teriberkuposjetili neposredno prije Silvestrova 2016., u bajkovito doba godine, i tamo su proveli oko četiri sata usred tundre tijekom noći. Unatoč hladnoći, rekli su da je to bilo "nevjerojatno iskustvo".

"Na kraju smo se zaustavili pored velikog polja i svi su pojurili kroz snijeg kako bi uhvatili mjesto koje će poslužiti kao povoljan položaj za snimanje i fotografiranje. Te noći je bilo oko 30 ljudi koji su bili željni vidjeti polarnu svjetlost. I stvarno smo je vidjeli!", ispričala je Maria.

Kako doći: Put u Murmansk iz Moskve ili Sankt-Peterburga je prilično jeftin (povratni let košta oko 6000 rubalja - 85 eura) i traje samo dva sata. Do Teriberke možete doći autobusom (raspored na ruskom) ili taksijem (oko 5000 rubalja - 70-ak eura). Službena turistička internetska stranica Murmanske oblasti.

2. Kirovsk

YouTube

Ovaj gradić je najbliži planinskom lancu Hibini na poluotoku Kola i popularno je mjesto za skijanje. Ovdje postoji nekoliko skijališta, uključujući Kukisvumčorr, Boljšoj Vudjavr (samo na ruskom) i Kolasportland (samo na ruskom).

Planinski lanac Hibini se nalazi južno od Murmanska, no klima je ovdje oštrija. S visine je nebo vedro i sjajno, pa ima više izgleda da vidite polarnu svjetlost.

Kako doći: U zračnoj luki Hibini u blizini Kirovska postoje redovni letovi iz Moskve i Sankt-Peterburga (povratni let košta 11 000 rubalja - oko 160 eura). Posjetite službenu turističku internetsku stranicu Kirovska.

3. Arhangelsk

YouTube

Ovaj prilično veliki sjeverni grad (350 000 stanovnika) također je popularno odredište za zimski turizam. Osnovan u 16. stoljeću, Arhangelsk je smješten u Arktičkom krugu, u točki gdje sjeverna rijeka Dvina susreće Bijelo more. Danas je to moderan grad s velikim povijesnim središtem i lijepim primjerima drvene arhitekture. Usput, Arhangelsk je prikazan na novčanici od 500 rubalja.

Aurora se može vidjeti iz grada, no vrijedi otići u sjeverni dio Arhangelske oblasti. Najbolje vrijeme za promatranje Aurore su proljetna i jesenska ravnodnevnica, kao i zima.

Kako doći: Povratni letovi iz Moskve ili Sankt-Peterburga koštaju oko 10 000 rubalja (oko 140 eura) i traju samo dva sata. Posjetite službenu turističku stranicu Arhangelske oblasti.

4. Petrozavodsk

Aurora Borealis iznad jezera Onega u Petrozavodsku. Igor Podgorni/RIA Novosti Igor Podgorni/RIA Novosti

Polarna svjetlost se ponekad može vidjeti u Petrozavodsku, glavnom gradu Karelije. No za impresivnije fotografije posjetite male karelske gradove na sjeveru: Kem, Belomorsk, Nilmogubu ili gradove uz obalu Bijelog mora. Auroru možete promatrati i sa Soloveckih otoka.



Petrozavodsk je vrlo zanimljiv grad koji se nalazi 400 km sjeverno od Sankt-Peterburg. Štoviše, Karelija ima širok spektar turističke infrastrukture, od prikladnih prijevoznih putova do turističkih vodiča koji govore engleski.

Kako doći: Redoviti letovi iz Moskve koštaju samo 7000 rubalja (100 eura), a tu je i ekspresni vlak Lastočka iz Sankt-Peterburga, koji vozi dva puta dnevno. Posjetite službenu turističku stranicu Karelije.

5. Narjan-Mar

Polarna svjetlost s odrazom u jezeru, Narjan-Mar. Legion Media Legion Media

Glavni grad Nenečkog autonomnog okruga na sjeveru Rusije se nalazi izvan Arktičkog kruga. Narjan-Mar je grad uzgajališta sobova, ribolova i nafte.

Ovdje postoji spomenik prvom ruskom gradu izgrađenom na Arktiku - Pustozersku, osnovanom 1499. godine. Pustozersk je u 16. stoljeću postao glavna ruska postaja na sjeveru i u Sibiru, a često je služio kao mjesto egzila i zatvora.

Aurora se ovdje sastoji od brojnih sjena i treperenja, što je čini zaista fantastičnom. Najbolje vrijeme za posjet ovoj regiji kako biste vidjeli polarnu svjetlost i slušali legende o izgubljenom gradu je u ranu jesen.

Kako doći: Povratni letovi iz Moskve do Narjan-Mara koštaju oko 15 000 rubalja (215 eura) i traju 2,5 sata. Posjetite stranicu Centra za arktički turizam (samo na ruskom).

6. Vorkuta

YouTube

Polarna svjetlost u Republici Komi nije rijetkost, a Aurora se u Siktivkaru (glavnom gradu Komija) ponekad vidi čak u kolovozu, no bolje ćete šanse imati ako odete dalje na sjever do grada Vorkute (60 tisuća stanovnika). Najsjeverniji grad regije se nalazi na krajnjem kraju željezničke pruge koja se proteže 2500 kilometara od Moskve. Od tridesetih do pedesetih godina prošlog stoljeća ova je regija bila dom najvećeg gulaga, s više od 70 tisuća zatvorenika. U modernoj Rusiji je grad poznat po rudnicima ugljena. Klima je oštra, s prosječnim temperaturama od oko minus 20° Celzija zimi, a mraz nije neuobičajen niti ljeti.

Lokalci kažu da se Aurora može vidjeti i ljeti, no obično je vide zimi. "U ovo je doba godine uvijek mračno, a polarna svjetlost se može vidjeti ujutro, poslijepodne i navečer. Ona je smaragdno zelene, crvene pa čak i bijele boje."

Kako doći: Letovi od Moskve do Vorkute se odvijaju nekoliko puta mjesečno i koštaju oko 30 000 rubalja (430 eura). Put traje tri sata. Još jedan način da dođete do Vorkute je preko Siktivkara vlakom (povratni let Moskva - Siktivkar košta 12 000 rubalja - 170 eura, a vlaku treba 21 sat). Posjetite stranicu Turističke zajednice Republike Komi.

7. Jakutsk

YouTube

Jakutija je rezervirana samo za one najotpornije na hladnoću. U njoj se nalazi najhladniji grad na svijetu - Ojmjakon, gdje zimi temperature mogu pasti i na minus 60° Celzija.

Polarna svjetlost se može vidjeti u blizini glavnog grada Jakutska, kao i iz drugih lokalnih naselja. Neki od sjevernih gradova su zatvoreni za individualne turiste, ali se mogu posjetiti u grupi.

Kako doći: Redoviti letovi iz Moskve do Jakutska koštaju oko 20 000 rubalja (oko 290 eura) i traju 6,5 sati. Posjetite turističku stranicu Jakutije.