Savjeti i trikovi Amerikanca koji je istražio 70 ruskih federalnih subjekata

Dustin Pfundheller, 33-godišnji stomatolog s Floride, jedan je najnaputovanijih ljudi na svijetu: u dobi od 30 godina već je bio u 236 zemalja (uključujući sve 193 države UN-a). Također je između 2013. i 2019. Rusiju uspio posjetiti šest puta, pokrivajući 70 regija i preko 100 gradova. Otkrili smo nekoliko njegovih tajni o putovanju u najveću zemlju svijeta.

Želite vidjeti pravu Rusiju? Posjetite razne federalne subjekte

Većina stranih turista posjećuje samo Moskvu, Sankt-Peterburg i eventualno Bajkalsko jezero, no Dustin inzistira na tome da Rusija nudi mnogo više zanimljivih mjesta. On je posjetio 70 od 85 ruskih federalnih subjekata, izuzev onih najnepristupačnijih na istoku, poput Kamčatke i Čukotke. "Prvi sam put posjetio samo Moskvu i Sankt-Peterburg, sljedeći put istočnu Rusiju, a potom Sjevernu i Južnu Osetiju i Čečeniju; tada sam bio na nekoliko izleta diljem Rusije u unajmljenom automobilu", rekao je Dustin za Russia Beyond.

Ukupno je bio u više od 100 gradova, uključujući i manja naselja, i kaže da je u svima njima uživao. Evo popisa njegovih favorita:

Kalinjingrad (zapad Rusije),

Vladikavkaz (jug),

Vladivostok (Daleki istok),

Novosibirsk (Sibir),

Volgograd (jug).

"Većina ljudi ne shvaća da putovanje po Rusiji može biti vrlo povoljno. Za ljude s plićim džepom u svakom gradu postoje jeftini hosteli, a hrana je nevjerojatna, dok su i benzin i prijevozne karte također jeftine", kaže Dustin.

Upamtite da za neke zone postoje OGRANIČENJA za strance!

Stvari bi se mogle zakomplicirati ako pokušate posjetiti zatvorene teritorije. Za ulazak u neka mjesta i čitava područja u Rusiji ponekad je potrebna posebna dozvola. Radi se o pograničnim zonama, strateškim sreduštima, pa čak i nekim netaknutim područjima Sjevera Rusije. Među tim mjestima su poluotok Tajmir, Čukotski autonomni okrug, veliki dio Kamčatke i još mnogo toga. Takva mjesta postoje u 18 ruskih regija. Dolazak tamo je moguć - ovdje pročitajte kako!

Dustin nije pročitao naš vodič pa je u Sibiru naišao na problem.

"Pokušao sam u Rusiju ući iz Mongolije, preko granice u blizini jednog sela u Republici Tuvi, u unajmljenom automobilu.

No tada sam shvatio da Amerikanci ne mogu prijeći tu granicu. Tada sam pokušao proći kroz planine, nisam zamišljao da mi za to treba dozvola. Nije bilo znakova na engleskom jeziku", rekao je Dustin.

"I tako sam završio u ruskoj vojnoj bazi - a svi tamošnji Rusi nikada ranije nisu sreli Amerikanca. No prema meni su bili ljubazni, dali su mi hranu, razgovarali sa mnom. I da, postavljali su mi mnoga pitanja i uzeli mi otiske prstiju - jer sam došao na mjesto za koje je potrebna dozvola." Rečeno mu je da je granica otvorena samo za Ruse i Mongole - i da se mora odvesti mnogo dalje nego što je očekivao do sljedeće kontrolne točke na kojoj može prijeći granicu - dobrih 20 sati umjesto planirana 3.

Ne govorite ruski? Nema problema!

Točno je da većina Rusa ne govori engleski jezik, pogotovo izvan velikih gradova. No bi li vas to trebalo spriječiti da se otisnete na putovanje bez turističkog vodiča? Nipošto, kaže Dustin. "Ponekad sam imao problema s pronalaženjem hostela", prisjeća se, "i mogao sam samo pokazati sliku tog mjesta prolazniku - i on bi me uvijek dopratio do tamo!"

U restoranima bi naručivao jela koja su naručivali drugi ili samo pokazivao na fotografije, ako ih je jelovnik imao. "Rusi znaju biti jako uslužni i ljubazni, čak i kada ne govore engleski."

Upoznavanje s mještanima mu je tijekom njegovih avantura pomoglo mnogo puta. "Otkrio sam da je u Rusiji sve bilo sigurno i zabavno posjetiti. Nema puno američkih turista koji posjećuju mjesta poput Čečenije - ali to je posjet učinilo još boljim", rekao je, dodavši da nije bio samo u Groznom (glavnom gradu Čečenije), nego i u obližnjim planinama i šumama. "Ljudi u Čečeniji su bili uzbuđeni što su upoznali Amerikanca te su me pozvali na večeru, a drugi Rusi su me odveli u obilazak grada."

"Tijekom putovanja po manjim ruskim gradovima nastavio sam sklapati prijateljstva s Rusima - toliko su me podsjećali na moju obitelj u mojoj rodnoj državi Wisconsin. Isti su! Moji rođaci su iz malog grada i vole lov i ribolov. Vole popravljati svoj automobil, ići na izlete automobilom, raditi razne lude stvari. Nakon što sam proputovao cijeli svijet, otkrio sam da su ljudima iz Wisconsina najsličniji upravo Rusi", rekao je Dustin.