Često postavljana pitanja o Sankt-Peterburgu: Odgovori koje nećete naći u turističkim vodičima

1. Na koji je način najbolje istražiti grad?

Svaki lokalac će vam reći: "Pješice, naravno!" Cijeli centar grada je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine što znači da se arhitektonski dragulji nalaze na svakom koraku. Ako nemate puno vremena, preporučujemo vam četverosatnu šetnju od Nevskog prospekta do Marsovog polja, sa stajalištima na Dvorskom trgu, Strelki Vasiljevskog otoka i kod Petropavlovske tvrđave.

Otkrijte grad panoramskim autobusom ili otiđite na vožnju brodom po kanalima i rijekama Sankt-Peterburga (kao što je to zamislio Petar Veliki, osnivač grada).

2. Koji je najbolji mjesec za posjet Sankt-Peterburgu?

Turistička sezona je prilično kratka - od početka svibnja do kraja rujna. Krajem svibnja i u lipnju, za vrijeme "bijelih noći", kada sunce zalazi na samo nekoliko sati, grad je posebno pun. Ako dođete u ovo vrijeme godine, budite spremni na gužve i redove.

Dolazak u ljeto ne jamči toplo vrijeme. Klima u Sankt-Peterburgu je vrlo hirovita. Čak i 1. srpnja možete očekivati temperaturu od +13 °C, jak vjetar i jaku kišu (normalna ljetna temperatura je oko +20 °C).

Ako biste željeli posjetiti Ermitaž ili Jantarnu sobu u Katarininom dvorcu, a nemate želju stajati u suludo dugim redovima, najbolje je da u Sankt-Peterburg dođete krajem ožujka i u travnju, ili u listopadu. Kako ističu lokalni stanovnici: "Ne postoji loše vrijeme, postoji samo pogrešna odjeća." Zato ponesite toplu jaknu, toplo donje rublje i kišobran.

3. Je li lako koristiti metro?

Po dolasku vlaka sve postaje metroa imaju najave na ruskom i engleskom jeziku (zahvaljujući Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018.!), a prevedena je i karta. Metro će vam vjerojatno biti potreban kako biste istražili različite četvrti, primjerice, Vasiljevski otok i Petrogradsku stranu. Obilazak metroa je dobar izbor za kišni dan, a najljepše postaje se nalaze na Crvenoj liniji (od postaje Ploščad' Vosstanija do postaje Avtovo). Pokušajte izbjeći vožnju metroom za vrijeme najveće gužve, od 7 do 10 sati ujutro i od 17 do 19 sati. Izuzev tih termina, metro je učinkovit, čist i siguran.

Za jednu vožnju kupite žeton za 45 rubalja. Ako dolazite na tjedan dana, za 60 rubalja kupite karticu Podorožnik i punite je po potrebi (350 rubalja, oko 4,5 eura, bit će vam dovoljno za nekoliko dana).

4. Što je s ostalim javnim prijevozom?

Autobusi, trolejbusi i tramvaji se ne mogu natjecati s metroom, jer su često spori ili mogu zapeti u prometnoj gužvi. Ipak, neke rute obilaze glavne atrakcije grada i idealne su ako ste umorni od hodanja. Samo ih nemojte koristiti za vrijeme najveće gužve. Autobus br. 7 povezuje Moskovski kolodvor i Vasiljevski otok; autobus br. 27 vas vozi od Lavre Aleksandra Nevskog do Marijinskog teatra; a tramvaj br. 3 od Petrogradske strane do Trga Sennaja.

Rute možete provjeriti i isplanirati unaprijed pomoću ove Yandex aplikacije. Možete koristiti karticu Podorožnik ili jednostavno platiti kondukteru ili vozaču gotovinom.

5. Kako mogu naručiti taksi? Trebam li zaustaviti automobil na ulici?

U Sankt-Peterburgu više nije uobičajeno zaustavljati automobile na ulici. Taksi sada možete naručiti putem ovih aplikacija:

Yandex Taxi (aplikacija funkcionira na mnogo jezika)

Gett Taxi (radi na ruskom, engleskom i hebrejskom jeziku)

Taxovichkof (aplikacija je dostupna na engleskom jeziku).

6. Je li Sankt-Peterburg siguran za bicikliranje?

Ovaj bi grad sa svojim ravnim terenom i širokim kejevima mogao biti idealan za vožnju biciklom tijekom turističke sezone. Nedavno je postavljeno nekoliko biciklističkih staza, iako većina nije međusobno povezana, a na stazama su često parkirani automobili.

U Sankt-Peterburgu postoji sustav javnog iznajmljivanja bicikala. Ako se uspijete registrirati, evo nekoliko ideja za vaše rute.

Ako želite istražiti grad na biciklu, preporučujemo vam organizirani obilazak Peterswalk.

7. Kakva je situacija s kriminalom?

Sankt-Peterburg je tijekom 1990-ih bio poznat kao kriminalna prijestolnica Rusije. Danas je razina zločina ovdje niža od nacionalnog prosjeka. Prema posljednjim statistikama, u 2017. godini je bilo 50 tisuća zločina, uključujući 198 ubojstava/pokušaja ubojstva (grad ima 5,3 milijuna stanovnika). 1994. godine je broj ubojstava/pokušaja ubojstva bio 4,5 puta veći. Najčešći zločini su krađe i slučajevi povezani s drogom.

Ipak, u turističkom centru postoji ozbiljan problem s džeparima. Također vam savjetujemo da ne pijete sa strancima.

8. Govori li lokalno stanovništvo engleski jezik?

Nažalost, i ne baš. Vjerojatnije je da će s vama na engleskom razgovarati mladi ljudi u dobi od 20-30 godina, kao i konobari i blagajnici u kafićima u centru.

Ako vam je potrebna pomoć oko snalaženja u gradu, posjetite neki od gradskih turističkih ureda ili koristite Google Prevoditelj.

9. Mogu li svugdje pronaći besplatni WiFi?

Sankt-Peterburg ima besplatni WiFi gotovo posvuda, uključujući metro, restorane, kafiće i barove. Međutim, većina mjesta zahtijeva registraciju s ruskim brojem. Da biste ga dobili, kupite rusku SIM karticu.

10. Koliko mi vremena potrebno da istražim Sankt-Peterburg?

"Sankt-Peterbug je kulturna prijestolnica Rusije, tako da će vam biti potrebne godine kako biste ga istražili", reći će vam lokalni povjesničar. Realist će vam reći da su tri dana sasvim u redu, dok je jedan tjedan dovoljan da osjetite kako grad diše bez ikakve žurbe.

Ako u Sankt-Peterburgu planirate provesti samo dan ili dva, za vas smo pripremili vodič o tome što sve trebate vidjeti i posjetiti u Sankt-Peterburgu ako dolazite na 24 ili 48 sati.

11. Mogu li piti vodu iz slavine?

Ne baš. Čak i lokalci obično koriste posebne filtere, a zatim prokuhavaju ili naručuju vodu iz prirodnih izvora koji se nalaze daleko od grada. Tako je bolje kupiti bocu od 5 litara i osjećati se sigurno.

12. Sanktpeterburški pokretni mostovi : Kako mogu utjecati na vaš posjet?

Grad ima 12 mostova koji se podižu svake noći iza ponoći tijekom sezone plovidbe koja traje od početka travnja do kraja studenog. Svakako provjerite raspored dizanja mostova ako ste smješteni na Vasiljevskom otoku ili bilo gdje sjeverno od rijeke Neve.

Legion Media Legion Media

No nemojte se uzrujati ako ste propustili svoj most. Do smještaja danas možete doći i autocestom, no vožnja taksijem će biti duga i skupa.