Sankt-Peterburg bez vize: Sve što trebate vidjeti i posjetiti u 72 sata

Dobivanje vize za Rusiju za mnoge turiste može biti težak i skup proces, no postoji jedan način na koji možete svratiti u Rusiju bez gnjavaže oko vize - putnici na trajektu Princess Anastasia, koji krstare po Baltičkom moru, mogu posjetiti Rusiju na 72 sata bez vize.

Ruta je sljedeća: Tallinn (Estonija) - Stockholm (Švedska) - Helsinki (Finska) i Sankt-Peterburg (Rusija). S jednom ulaznicom možete posjetiti sve četiri luke i u svakom gradu ostati jedan dan. U Sankt-Peterburgu možete ostati duže - do tri dana. Trajekt pravi puni krug (koji zapravo ima oblik dijamanta) po Baltičkom moru i vraća se kako bi vas pokupio s istom ulaznicom!

U redu, pred vama su sada 72 sata u najljepšem gradu Rusije (ako ne i cijele Europe). To je taman dovoljno vremena da steknete dobar prvi dojam o gradu. No kamo ići? Što raditi? U povijesti grada postoje tri važna razdoblja: carsko, sovjetsko i moderno. Predlažemo vam da svaki dan posvetite jednom od njih.

Prvi dan: Carski Sankt-Peterburg

Petar Veliki je lokaciju za novu prijestolnicu Ruskog Carstva izabrao iz potrebe. Sankt-Peterburg je mjesto gdje se rijeka Neva spaja s Baltičkim morem, a nalazilo se na staroj trgovačkoj ruti koja je povezivala Novgorod, jezero Ladogu i luke na Baltiku. Sankt-Peterburg je morao postati vrata (ili, kako je to rekao ruski pjesnik Aleksandar Puškin, "prozor") u Europu.

Postoji mnogo popularnih i dobrih turističkih ruta po Sankt-Peterburgu koje uključuju posjet Ermitažu, katedrali sv. Izaka, crkvi Kristova uskrsnuća, kao i promatranje podizanja mostova tijekom ljeta. No mi vas pozivamo da posjetite i neke manje poznate, ali i dalje vrlo važne znamenitosti.

1. Krenite od Brončanog konjanika (Mednij vsadnik), spomenika osnivaču grada Petru Velikom. Spomenik je smješten na ogromnom kamenu ("Grom-kamen") u obliku morskog vala. Prema legendi, Grom-kamen je prije no što je prenesen na obalu Neve bio sveti kamen plemena koja u živjela u okolici mnogo prije osnutka grada.

Alex (Florstein) Fedorov/Wikipedia Alex (Florstein) Fedorov/Wikipedia

2. Ispred vas se, okružena parkom, nalazi žuta zgrada Admiraliteta. U nju ne možete ući, jer pripada sjedištu Ruske mornarice Rusije. Brod na vrhu tornja Admiraliteta je jedan od najpoznatijih simbola grada.

Prema legendi, na karti grada možete vidjeti masonski pentagram kojeg čine Nevski prospekt, Voznesenski prospekt i rijeka Mojka, a koji ravnomjerno siječe Gorohovaja ulica. Aleksandrovski vrt čini gornji dio piramide s "okom" fontane". Adimiralitet se nalazi na samom vrhu piramide, što kao da pokazuje veliku važnost tog mjesta.

Moneycantbuy/Wikipedia Moneycantbuy/Wikipedia

3. Prošetajte parkom, bacite posljednji pogled na Dvorski trg i Ermitaž, a zatim prijeđite Dvorski most. Doći ćete na Vasiljevski otok. Tu se nalazi nekoliko povijesnih muzeja, uključujući zoološki i književni muzej, kao i Kunstkameru.

Ljudi se vikendima okupljaju između dvije rostralne kolumne kako bi plesali. Uživajte u pogledu na Petropavlovsku tvrđavu, koju neprijatelji nikad nisu napali, no koja se često koristila kao zatvor za političke disidente. U njoj se nalazila i tvornica novca, kao i groblje s grobnicama članova vladarske obitelji.

Danas se ljudi ovdje dolaze rekreirati i sunčati (ako ih vrijeme posluži).

Nikolaj Gingazov/Getty Images Nikolaj Gingazov/Getty Images

4. Od Petropavlovske tvrđave prijeđite Troicki most kako biste došli na suprotnu stranu Neve. Ovdje ćete vidjeti Marsovo polje i Ljetni vrt, gdje možete prošetati među klasičnim grčkim i rimskim kipovima.

Vrt je bio otvoren po naredbi Petra Velikog. Nekad je to bio njegov osobni zoološki vrt s jelenima i paunovima. Danas zoološkog vrta više nema, ali u vrtu još uvijek možete vidjeti bijele labudove.

Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

5. Nakon Ljetnog vrta krenite prema Mihajovskom ili Inženjerskom dvorcu - palači cara Pavla I., danas pretvorenoj u muzej. Ova masivna zgrada je podignuta s jednom svrhom - kako bi zaštitila cara. Ironično je da je car ubijen upravo ovdje ubrzo nakon što je dvorac izgrađen.

Kasnije je u ovoj zgradi otvorena inženjerska škola, a poznati pisac Fjodor Dostojevski je ovdje studirao kao kadet.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

6. Već je kasno. Ako ste umorni od hodanja, otiđite na vožnju brodom po kanalima i rijekama Sankt-Peterburga. Ako to nije za vas, prema Nevskom prospektu krenite pješice, trolejbusom ili taksijem, te se zaputite prema istočnom kraju Nevskog, gdje se nalazi lavra Aleksandra Nevskog.

Ovo je samostan i posljednje počivalište mnogih poznatih Rusa. U nekropoli lavre ćete pronaći grobove pisaca kao što su Fjodor Dostojevski i Nikolaj Karamzin, skladatelja Petra Čajkovskog i Modesta Musorgskog, znanstvenika Mihaila Lomonosova, generalissimusa Aleksandra Suvorova i mnogih drugih.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Drugi dan: Lenjingrad

Carsko razdoblje je trajalo dva stoljeća, a sovjetsko samo 70 godina. Sankt-Peterburg je početkom 20. stoljeća preimenovan u Petrograd (iz antinjemačkih osjećaja zbog Prvog svjetskog rata), a kasnije u Lenjingrad - Lenjinov grad.

1. Dan započnite obilaskom krstarice Aurore. Ovaj stari bojni brod je 1917. označio početak Oktobarske revolucije kada je s njega ispaljen plotun koji je bio signal za početak napada na Zimski dvorac (Ermitaž). Brod je nedavno obnovljen i služi kao muzej.

Nikolaj Gingazov/Global Look Press Nikolaj Gingazov/Global Look Press

2. Pratite obale Neve pa prijeđite Troicki most dok ne stignete do Muzeja političke povijesti Rusije. Zgrada muzeja je nekoć bila rezidencija Matilde Kšesinske, poznate balerine i bliske prijateljice posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Revolucionari su kasnije zauzeli rezidenciju, a Vladimir Lenjin je ovdje pred velikim mnoštvom održao motivacijski govor.

Florstein/Wikipedia Florstein/Wikipedia

3. Ostatak sovjetske turističke rute je donekle raštrkan, jer su mnoga mjesta udaljena jedno od drugog. Možete uzeti taksi ili Uber, no mi vam preporučujemo da uzmete metro. Najbliža stanica odavde je Gorkovska, koja nalikuje na NLO.

Metro Sankt-Peterburga je najdublji na svijetu. Stanice Admiraltejska (duboka 105 m) i Černiševska (71 m) imaju posebno atraktivne interijere koji pariraju prekrasnim stanicama u Moskvi.

Svetlov Artem/Wikipedia Svetlov Artem/Wikipedia

4. Vaša će se ruta, poput većine stvari u Sankt-Peterburgu, kretati više ili manje oko Nevskog prospekta. Na Konjušennskom trgu možete pronaći privatni Muzej sovjetskih arkadnih igara. U ovoj maloj igraonici s autentičnim sovjetskim arkadnim igrama možete pucati iz puške, igrati mini verziju košarke i iz virtualne podmornice ispaliti torpedo na neprijateljski brod.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Maksim Konstantinov/Global Look Press

5. Vjerojatno ste dosad ogladnili - posjetite kantinu u sovjetskom stilu u kojoj još uvijek živi duh SSSR-a. Više nema puno autentičnih školskih kantina - ili stolovaja - a modernih kičastih imitacija ima i previše. Naš izbor je Peljmennaja u Ul. Žukovskog 12 - kantina koju je posjećivala čak i Lenjinova žena Nadežda Krupskaja.

Druga opcija je restoran u Domu glumaca (Dom Aktera na Nevskom prospektu 86), mjesto na kojem bi u večeri uživalo sovjetsko visoko društvo 1970-ih.

Rjumočnaja na Stremjannoj ul. 22 je još jedno staro autentično mjesto gdje možete bez problema probati jeftinu (ali dobru) votku uz komad haringe.

Aleksej Malgavko/Sputnik Aleksej Malgavko/Sputnik

6. Ako odaberete Rjumočnuju sa svojim jeftinim pićem, vaša turneja bi mogla završiti baš ovdje. Ipak, predlažemo vam da prošećete i do ledolomca Krasin.

Ovaj dizelski brod - u svoje vrijeme jedan od najmoćnijih - danas odmara na obali Neve. Bio je to jedini brod koji je uspio doći do mjesta nesreće cepelina "Italia" Umberta Nobilea na svom povratku sa Sjevernog pola 1928. godine. Nakon što je spasio ekspediciju Nobilea, ledolomac je na povratku spasio i posadu i putnike njemačkog broda Monte Servantes, koji je zapeo u ledu s 1500 ljudi.

S njegove trenutne lokacije možete vidjeti i pristanište Admiraliteta, Baltičko brodogradilište i jednu staru sovjetsku podmornicu.

Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Treći dan: Moderni Sankt-Peterburg

Ovo razdoblje je započelo 1991. godine raspadom Sovjetskog Saveza i kada je grad opet dobio svoje staro ime. Postoji mnogo načina da doživite život modernog Sankt-Peterburga, i teško ih je sve ugurati u jedan dan. Izaberite nešto s ovog popisa - i nećete pogriješiti.

1. Moderni obilazak grada: Uzmite taksi (ili iznajmite automobil) i zaputite se prema cesti Zapadni brzi dijametar. Odavde možete vidjeti i posjetiti novi stadion izgađen za Svjetsko nogometno prvenstvo 2018., novi i nestvarni neboder Gazproma - Lahta-centar - i novu putničku luku. Ili jednostavno uživajte u pogledu na Baltičko more. Sve to možete vidjeti i iz vode ako odete na turu brodom "Raketa" od Ermitaža do Peterhofa i natrag.

Nikolaj Gingazov/Global Look Press Nikolaj Gingazov/Global Look Press

2. Grand Maket Rossija. Ovo je muzej sa samo jednim izloškom - radnom maketom Rusije. Mini-verzija zemlje je povezana dugačkom željeznicom. Vlakovi se kreću, tvornice rade i ljudi žive svoje živote u umjetnom ciklusu dana i noći.

Očigledno je da se ne radi o 100% prezicnom modelu, no on će vam ipak dati predodžbu o tome što je Rusija. Muzej se nalazi prilično daleko od centra grada, na Cvetočnom trgu u blizini metro stanice Moskovskije vorota.

Benjamín Nunez Gonzalez/Wikipedia Benjamín Nunez Gonzalez/Wikipedia

3. Za ljubitelje sportova preporučujemo kajakaški obilazak koji počinje ujutro. Sankt-Peterburg je grad kanala, a mnogi ga Rusi zovu i Sjevernom Venecijom. Ovdje nema gondola, no možete unajmiti vlastiti brod kao biste grad upoznali iz njegovih brojnih kanala.

Pixabay Pixabay

4. Ako vam je draži pogled iz ptičje perspektive, obilazak krovova grada je baš za vas. Ovo je relativno nov i jako popularan oblik turizma, dostupan u svako doba dana, a ponekad čak i noću. Neke ture su ilegalne, jer nisu svi krovovi otvoreni za javnost, pa svakako prije odabira vodiča pročitajte recenzije korisnika na TripAdvisoru.