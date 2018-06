Zašto stranci više vole ruske "dače" od egzotičnih otoka

"Bilo je to jednog radnog nedjeljnog jutra kada sam već bila premorena nakon četiri sata posla, ali sam morala otići na 'daču' kako bih majku vratila u grad", prisjeća se turistički vodič Jelena. "Međutim, moji turisti, jedan nizozemski par, su mi poslije četiri sata vožnje biciklom po Sankt-Peterburgu rekli da su čuli da je rusko selo divno mjesto i pitali me gdje to mogu vidjeti. Tako smo zajedno otišli u moju 'daču'!"

Drvena kuća s izrezbarenim prozorskim okvirima, pred njom babuška ogrnuta pletenom maramom, a u dnevnoj sobi zagrijani samovar - to je slika koju većina stranaca ima o ruskoj dači. Oni očekuju egzotično skrovito mjesto daleko od gradske gužve, gdje možete naći mali raj u miru i tišini prirodnog okruženja.

Legion Media Legion Media

Međutim, u stvarnosti je ruska 'dača' mjesto na kojem morate vrijedno i naporno raditi kako bi vaš cvijeće, povrće ili što god sadite dobro raslo. Također, svemu je uvijek potreban popravak i, konačno, često u kući nema kupaonice, već se obično koristi poljski zahod.

Ali zašto su onda stranci tako fascinirani ovim načinom odmora?

Egzotična Rusija?

Legion Media Legion Media

Max s Novog Zelanda oženjen je Ruskinjom i živi u Moskvi već 5 godina. Njegova obitelj ima 'daču'. Bila je to kuća iz 50-ih godina, koju je podigao djed njegove žene, bez tekuće vode i kupaonice. Ali prije tri godine potpuno su je renovirali i sada je tijekom cijele godine mogu koristiti za odmor. Tamo čak provode i novogodišnje praznike na minus 20. Često ih posjećuju prijatelji, a priređuju i vikend-zabave s dobrom hranom i zabavom za djecu.

"Čist zrak, ležanje na suncu... Sretni smo što imamo i jezero za kupanje i vožnju čamca tijekom ljeta i klizanje zimi", kaže Max, dodajući da je to kao mini-praznik.

Max ne izbjegava uobičajeno vrtlarsko ludilo, ali takve aktivnosti drži pod kontrolom. "Uzgajamo nekoliko (vrlo malo) vrsta povrća, ali ne hvata nas ludilo cjelodnevnog rintanja", kaže on.

Prijatelji i povrće

Viktor Dračev/TASS Viktor Dračev/TASS

Håkan iz Švedske živi u Rusiji sedam godina i kaže da je 'dača' roditelja njegove žene savršeno mjesto za druženje s prijateljima. Oni imaju modernu drvenu jednokatnicu s "banjom" (ruska sauna), zatvorenim bazenom i mnogo prostora za goste.

Håkanova obitelj ponekad čak u goste poziva svoje švedske prijatelje koji obožavaju 'daču'. Ali iza ove ljubavi krije se jedna tajna: "Oni, između ostalog, dolaze zbog dobre hrane koju priprema moja punica i svih dobrih stvari koje pravi od povrća, bobica i krumpira iz vrta."

To je, znači, razlog zašto tako naporno radite na 'dači' - kako biste jeli svoju domaću hranu koja se ne može usporediti s onim što se prodaje u trgovinama.

Opušten tempo

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

"Ideja da odete u prirodu, obrađujete svoj komad zemlje i uzgajate svoje voće i povrće je vrlo opuštajuća u usporedbi s idejom da vikend provedete sjedeći u svom stanu", kaže Hugh iz Irske, priznajući da mu je bilo potrebno vrijeme da se navikne na to da izvan grada ima još jedan dom. Hugh već 10 godina živi u Moskvi i kaže da, iako na 'dači' uvijek ima posla, tamo vlada opušten tempo u usporedbi s gradskim životom.

"U blizini protječe rijeka i ugodno je izaći u šetnju s djecom, opustiti se i praktički se ponovo povezati s Majkom Prirodom."

Hugh je, međutim, uvjeren da bi, kad bi mu ponudili vikend u Rimu ili Parizu, vjerojatno prihvatio ponudu i sigurno bi tamo stigao brže, jer bi morao samo doći do zračne luke, a ovako mora prolaziti kroz kaos na Jaroslavskoj autocesti sjeverno od Moskve.