Često postavljana pitanja o Moskvi: Odgovori koje nećete naći u turističkim vodičima

1. Kakva je situacija s pločnicima?

Prikladne i široke nogostupe ćete naći i u centru grada i u predgrađu. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je Moskovljane nekoliko ljeta zaredom mučio velikim renovacijama, ali sada su stanovnici grada (osim, vjerojatno, vozača automobila) više nego zadovoljni rezultatima.

Većina grada je asfaltirana ili popločana ciglom, no još uvijek je česta i srednjovjekovna kaldrma, posebno unutar zidina Kremlja i na Crvenom trgu. Stoga budite oprezni s odabirom obuće.

2. Je li lako koristiti metro?

Sve stanice Mokovskog metroa se najavljuju i na engleskom jeziku, a prevedena je i karta metroa.

Metro je u većini slučajeva najbrža opcija za dolazak od točke A do točke B. Ipak, podzemnu željeznicu svakodnevno koriste milijuni lokalnih stanovnika, stoga budite spremni na gužve. Nastojte izbjegavati metro od 7 do 10 i od 15 do 19 sati.

Moskovski metro je uoči Mundijala angažirao blagajnike koji govore engleski, a postoje i uređaji za kupovinu karata na engleskom jeziku. Ako dolazite na nekoliko dana, kupite kartu Trojka za 50 rubalja (manje od 1 dolara) i napunite je prema potrebi (300 rubalja, oko 5 dolara, bit će vam dovoljno za nekoliko dana).

3. Što je s ostalim javnim prijevozom?

Autobusi i tramvaji ponekad mogu biti brži ako trebati doći do mjesta koje se ne nalazi u blizini metroa (što se ne događa često). Rute možete provjeriti i isplanirati unaprijed pomoću ove stranice: msk.rusavtobus.ru.

Ili jednostavno koristite drugu Yandex aplikaciju koja autobuse i tramvaje prikazuje u stvarnom vremenu:

– iOS

– Android.

Trojkom možete plaćati u svim tramvajima, autobusima i trolejbusima.

4. Kako mogu naručiti taksi? Trebam li zaustaviti automobil na ulici?

Uber i njegovi rivali su pobijedili - u Moskvi više nije uobičajeno zaustavljati automobile na ulici. Zapravo, zaustavljanjem starog automobila na ulici riskirate da ćete naletiti na prevaranta koji će vam vožnju naplatiti pet puta više od redovne cijene.

Dakle, ovdje je vaš izbor aplikacija. Zanimljivo je da Uber X u Moskvi košta gotovo isto kao i žuti taksiji, ali se potonji mogu voziti po prometnim trakama za javni prijevoz, što bi moglo biti od koristi kada pokušavate izbjeći prometnu gužvu.

- Yandex Taxi (aplikacija funkcionira na mnogo jezika)

- Gett Taxi (radi na ruskom, engleskom i hebrejskom jeziku)

- City Mobil (aplikacija je dostupna na engleskom jeziku).

5. Je li Moskva sigurna za bicikliranje ?

M oskva ima sve više biciklističkih staza, i to ne samo u centru grada. Ipak, vozači automobila i pješaci još se nisu naviknuli na biciklističku kulturu, stoga se nemojte ljutiti ako na stazi naiđete na ženu s bebom u kolicima ili zaljubljeni par koji se drži za ruke.

Mnogi biciklisti se voze glavnim cestama bez posebnih staza. Ako to nije posebno zabranjeno znakovima, slobodno im se pridružite, no budite posebno oprezni.

6. Kakva je lokalna kava ?

M oskva je vrlo strastvena oko kave, i na svakom uglu se otvaraju mali lokalni kafići. Sve je stvar ukusa - ako smatrate da Starbucks radi najbolju kavu na svijetu - držite se toga. Lokalci se mršte na spomen velikih međunarodnih lanaca i radije odlaze u kafiće kao što su Pravda, Double B, Kofemanija i Kooperativ Čornij.

7. Kakva je situacija s kriminalom?

Sigurnost je u posljednjih nekoliko godina doživjela dramatično poboljšanje - više nema potrebe da se izbezumljeno osvrćete dok se kasno navečer vraćate u hotel. Osnovne mjere opreza i dalje trebate primjenjivati - čuvajte novčanik i mobitel, lokalni džepari mogu biti prilično talentirani. Ulične pljačke su, međutim, vrlo rijetke.

Prilažemo samo jednu statistiku iz 2017.: Moskva ima populaciju od 12,5 milijuna stanovnika i registriranih 315 ubojstava. Za usporedbu, u New Yorku je 2017. bilo oko 292 ubojstva, a u Londonu 130. Oba grada imaju manje stanovnika od Moskve - svaki ima oko devet milijuna stanovnika. Drugi ekstrem je Rio de Janeiro koji je na svojih 13 milijuna ljudi imao 1474 ubojstva samo u prva tri mjeseca 2017. godine.

8. Govori li lokalno stanovništvo engleski jezik ?

Na ovo pitanje je teško odgovoriti. Šanse su 50-50 da ćete u Moskvi sresti nekog tko engleski govori tečno, kao i one koji ne znaju niti riječ engleskog.

To često ovisi o području - u centru Moskve je vjerojatnost da će konobari i blagajnici s vama razgovarati na engleskom veća, no u udaljenim područjima ćete možda imati problema ako ne znate kako doći do metroa. No tu bi vam mogao pomoći Google Prevoditelj.

9. Mogu li igdje pronaći WiFi? A LTE mrežu?

Moskva ima besplatni WiFi gotovo posvuda, uključujući metro, autobusne stanice i parkove. Međutim, većina mjesta zahtijeva registraciju s ruskim brojem.

Da biste ga dobili, kupite rusku SIM karticu. Većina mobilnih operatera nudi neograničeni podatkovni promet - a to znači da ćete moći koristite sve praktične mobilne aplikacije kako biste Moskvu otkrili u pokretu - dok gledate najnoviju epizodu "Starog Divljeg zapada".

Pročitajte naš vodič za WiFi u Moskvi.

10. Koliko mi vremena potrebno da istražim Moskvu?

M oskva je ogroman grad i svaki okrug nudi svoje zanimljivosti koje vrijedi vidjeti. Ako želite razgledati sve glavne znamenitosti, posjetiti sve veće muzeje i prošetati svim parkovima, preporučujemo vam da dođete na čitav tjedan.

Ako u Moskvi planirate provesti samo dan ili dva, za vas smo pripremili vodič o tome što sve trebate vidjeti i posjetiti u Moskvi ako dolazite na 24 ili 48 sati.

