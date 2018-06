24 ili 48 sati u Sankt-Peterburgu: Što raditi u gradu-domaćinu Svjetskog nogometnog prvenstva 2018.™

Prvi dan

07:00 – 09:00: Prošećite Nevskim prospektom

Istražite glavnu ulicu Sankt-Peterburga prije nego je preplave turisti - nadivite se njezinoj raskoši i veličini ujutro, kada se grad tek krene buditi. Krenite od Aničkovog mosta (među mještanima poznatog i kao "most s konjima") i zaputite se prema Admiralitetu. Nemojte propustiti raskošnu trgovinu "Jelisejevski" i ljepotu katedrala.

09:00 – 10:00: Doručkujte u ruskom stilu

Legion Media Legion Media

Kao što se kaže, doručak je najvažniji obrok dana: kaša, palačinke i sirniki. Na Nevskom postoji nekoliko mjesta za preporuku, no većina njih se otvara u 9 sati. Po tradicionalne ruske pite odite u Stolle (Nevski 11), a po heljdinu kašu u Teremok (Nevski 60).

10:00 – 13:00: Posjetite povijesno srce grada

Dvorcovaja ploščad (Trg dvorca) se danas smatra istinskim središtem Sankt-Peterburga, iako je grad osnovan na drugoj strani rijeke Neve - na Zečjem otoku. Pješke možete stići do oba mjesta, s kojih možete uživati u veličanstvenom pogledu na "Sjevernu Veneciju". Uslikajte se ispred Zimskog dvorca i prijeđite rijeku preko Dvorskog mosta. Naći ćete se na Strelki Vasiljevskog otoka, gdje dvije rostralne kolumne stoje kao podsjetnik na to da se ovdje nekoć nalazila morska luka. Zatim posjetite Petropavlovske tvrđavu u kojoj je 1703. godine osnovan bivši glavni grad Rusije. Nemojte propustiti pucanj topa u podne!

13:00 – 15:00: Uživajte u pikniku u Ljetnom vrtu

Vratite se na kopno preko Mosta Trojstva i zaputite se u Ljetni vrt - prvi javni vrt u Rusiji. Uživajte u pikniku na klupi okruženi starim kipovima, cvijećem i fontanama. Ovdje su u prošlosti mogli doći samo gosti Petra I., no danas je ulaz u park potpuno besplatan.

15:00 – 17:00: Posjetite crkvu Kristova uskrsnuća



Legion Media Legion Media

Ne možete otići iz grada bez da ste vidjeli 7000 četvornih metara mozaika koji krase ovu crkvu. Izgrađena na mjestu atentata na cara Aleksandra II., ova je crkva rijedak primjer tradicionalne ruske arhitekture u gradu pretežno europskog izgleda. Imajte na umu da za ulazak morate kupiti ulaznicu, no crkva je tijekom ljeta otvorena do kasno (od 10:30 do 22:30 sati, a srijedom je zatvorena).

17:00 – 23:00: Izlet brodom i večera u ulici Rubinštejn

Legion Media Legion Media

Rijeke i kanali zauzimaju 10 posto teritorija grada, tako da biste zaista trebali otići na izlet brodom. Ako se nakon toga želite zabaviti "u ruskom stilu", odite u ulicu Rubinštejn, gdje se nalazi više od 50 barova i restorana. Ovdje se odvija peterburški život - ljudi sjede na terasama na otvorenom, jazz glazbenici zabavljaju prolaznike, a mladi pjesnici piju pokraj spomenika rusko-američkom piscu Sergeju Dovlatovu.

23:00 – 04:00: Gledajte podizanje mostova i pozdravite zalazak sunca

Poznati mostovi Sankt-Peterburg su neugodnost za mještane i oblik zabave za turiste. Od 01:00 nekoliko sati ostaju otvoreni, stoga se pobrinite da u to vrijeme budete na pravoj strani Neve. Možete im se diviti s broda ili bicikla, ili u šetnji od dvorca do Mosta Trojstva. Ako u Sankt-Peterburg dođete u lipnju, vidjet ćete i Bijele noći. Zadržite se na obali i dočekajte zalazak sunca u 3-4 ujutro uz čašu šampanjca.

Drugi dan

08:00 – 10:00: Doručkujte u Julia Child Bistrou

Legion Media Legion Media

Ako ste u potrazi za ukusnom hranom i jutarnjim suncem, zaputite se u ovaj kafić u Graždanskoj ulici 27. Inspirirani američkom kuharicom i televizijskom voditeljicom Julijom Child, ovaj su bistro otvorili ljudi koji su htjeli stvoriti nešto izvanredno. Doručak u francuskome stilu se poslužuje od 9:00 do 14:00.

10:00 – 11:00: Popnite se na kolonadu katedrale Sv. Izaka

Legion Media Legion Media

Sankt-Peterburg nema mnogo vidikovaca s kojih se može vidjeti panorama čitavog grada - samo 20 zgrada je više od 100 metara. Najljepši pogled se pruža s kolonade katedrale Sv. Izaka, koja je ljeti otvorena do 22:30. Imajte na umu da ovdje nema dizala i da ćete morati prijeći 262 stepenice.

11:00 – 14:00: Vrijeme za muzeje

Naravno da turisti vole posjetiti Ermitaž, no nemojte se ograničiti samo na taj muzej (preporučujemo vam da se ovdje vratite van sezone kako biste u carskom blagu mogli uživati bez gužve). U Sankt-Peterburgu ima više od 200 muzeja, tako da ćete ovdje pronaći sve, od Fabergéovih jaja do moderne ulične umjetnosti.

14:00 – 15:30: Ručajte na otoku Nova Nizozemska

Zaputite se u ovaj park na otoku koji je nekoć bio brodogradilište, a danas je moderno kulturno čvorište. Mornarički zatvor pod imenom "Boca" je pretvoren u umjetnički centar s modernim kafićima i restoranima (posebno su dobri pizzerija Camora Isola i bliskoistočni restoran Bekitzer).

15:30 – 20:00: Posjetite stadion Zenita

Siđite s metroa na stanici Sportivnaja 2 na ljubičastoj liniji kako biste došli do otoka Krestovski. Prošetajte parkom Primorski park Pobedi kako biste vidjeti stadion od 1,1 milijarde dolara (jedan od najskupljih ikad izgrađenih). Zatim prijeđite Jahtennij most (najduži pješački most u gradu) kako biste uživali u spektakularnom pogledu na moderni Sankt-Peterburg, Finski zaljev i neboder Gazproma - najviši u Europi (462 metra).

20:30 – 22:00: Večerajte s pogledom na grad

Legion Media Legion Media

Uživajte u pogledu na poznate peterburške krovove, dok jedete ukusnu hranu - ovo je idealan način da se oprostite od grada. Bellevue Brasserie, smješten na devetom katu hotela Kempinski, jamči vam prekrasan pogled na Ermitraž i Dvorcovu ploščad (Trg dvorca). Ako idete vlakom u Moskvu, zavirite i u restorane Moskva i Boljšaja Kuhnja (oba nude europsku kuhinju i nalaze se samo nekoliko minuta hoda od željezničkog kolodvora).